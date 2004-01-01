Весенние полевые работы начались во всех регионах, в том числе Сибири и на Дальнем Востоке, заявил руководитель департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. По его словам, опережающими темпами идет подкормка озимых зерновых агрокультур, однако по севу «наблюдается небольшое отставание от темпов предыдущего года из-за неблагоприятных погодных условий».



По данным Минсельхоза, к 27 апреля темпы ярового сева отставали от прошлогодних на 20%. На текущий момент яровые культуры занимают 7,4 млн га (14% к прогнозу) против 9,3 млн га в 2016 году. Отставание наблюдается почти во всех федеральных округах, в том числе в ЮФО сев проведен на 2,7 млн га или 43% к прогнозу (в 2016 -м — 3,6 млн га), в ЦФО — 3,3 млн га или 35% (в 2016-м — 3,5 млн га), в ПФО — 67 тыс. га или 0,4% к прогнозу (в 2016-м — 898 тыс. га). Быстрее прошлогодних темпов сев идет лишь на Северном Кавказе: к 27 апреля он проведен на площади 1,1 млн га против 1 млн га в 2016 году.



По мнению Чекмарева, в таком отставании «ничего страшного нет». «В целом весенние полевые работы начались в хорошие природно-климатические сроки», — уверен он. В этой связи он указал представителям регионов на необходимость выполнения целевых показателей по производству зерновых и зернобобовых агрокультур, прописанных в госпрограмме. Их невыполнение влечет за собой штрафные санкции, напомнил глава департамента, потребовав от регионов сохранить объемы урожая прошлого года, а по возможности — увеличить их. По госпрограмме, валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в 2017 году должен составить 104 млн т.



Вегетация также запаздывает

Как сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на данные космического мониторинга, на юге страны и Северном Кавказе агрокультуры развиваются на 20−30% хуже по сравнению со средними многолетними показателями. Среднее отставание в развитии культур НСА оценивает в 10−12 дней, при этом в отдельных районах Краснодарского и Ставропольского краев отмечается явно выраженная задержка. «Причина не только в снижении температурного фона (31 марта — 1 апреля до −2…−4 градусов С,) но и в низком уровне накопительных осадков, который оказался ниже прошлогодних значений, а по отдельным районам на юго-востоке Ставрополья — даже ниже среднемноголетних значений», — отмечается в сообщении НСА.



В отдельных районах в центре и на севере Ростовской области развитие агрокультур происходит выше среднего на 10−20%, однако на основной территории темпы также запаздывают. По данным Минсельхозпрода региона, осадки до 50 мм, наблюдавшиеся с 18 апреля, привели к приостановке посевных работ. Однако, по словам главы ростовского агроведомства Константина Рачаловского, ситуация пока не критическая. «Сев ранних зерновых культур в донских хозяйствах почти завершили, а до окончания оптимальных сроков сева более поздних технических культур еще далеко», — приводит его слова пресс-служба Минсельхозпрода. По состоянию на 27 апреля яровые в Ростовской области посеяны на 742 тыс. га (35% от плана), в том числе яровой ячмень — на 330 тыс. га (70% от плана), кукуруза — на 59 тыс. га (25%), подсолнечник — 46 тыс. га (7%), сахарная свекла — 18 тыс. га (101%).



К середине апреля наиболее благоприятная ситуация для зерновых сложилась в Волгоградской области, где не отмечалось отклонений в развитии агрокультур, а показатели вегетационного индекса были зафиксированы на уровне средних значений и выше, отмечает НСА. В то же время из-за прихода холодного фронта с 19 по 21 апреля температура воздуха в регионе опускалась до -3 градусов С, похолодание сопровождалось дождем со снегом. «Сельхозтоваропроизводителям следует оценить состояние озимых — не исключено, что потребуется провести агротехнические мероприятия для снижения потерь урожая», — отметил президент НСА Корней Биждов.



Согласно прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь сельхозкультур в России в 2017 году вырастет на 600 тыс. га до 80,1 млн га, из них 17,3 млн га пришлось на озимые. Яровой сев в 2017 году ведомство прогнозирует на площади 52,7 млн га. Из них на яровые зерновые и зернобобовые придется 31 млн га, в том числе 13,6 млн га составят посевы яровой пшеницы, что примерно соответствует уровню 2016 года. Увеличение посевных площадей прогнозируется по кукурузе на зерно — по оценке Минсельхоза, они составят 3,06 млн га, что на 169 тыс. га больше 2016 года (в 2016-м — 2,89 млн га). Технические культуры в этом году займут 13 млн га, в том числе 1,13 млн га — сахарная свекла (увеличение на 18 тыс. га к уровню 2016-го) и 2,26 млн га — соя (рост на 79 тыс. га). Площадь под подсолнечником уменьшится с 7,49 млн га до 7,17 млн га.

