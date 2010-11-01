По оценке Россельхознадзора, озимые зерновые агрокультуры в стране в целом хорошо перенесли зиму. Гибель посевов оценивается на уровне около 5,6% от общей площади.



Тревогу вызывает только их состояние на Северном Кавказе, который является одним из крупных производителей зерна.



По данным ведомства, из общей площади сева озимых в 16,9 млн га было обследовано почти 12,8 млн га (75%). Более 52% обследованных посевов получили оценку в 5 баллов, которая свидетельствует о том, что на полях нет участков погибших растений и изреженность стеблей визуально не заметна. На 31% площадей изреженность стеблей была небольшой, число погибших растений не превышало 25% (4 балла). Гибель около 50% растений и значительная изреженность стеблей обнаружена на 14% площадей. На 2% — погибло более половины посевов. Немного растений сохранилось на 1% площадей.







Больше всего потерь приходится на регионы Северного Кавказа, отмечает Россельхозцентр. Здесь посевы на 45% обследованных площадей перезимовали удовлетворительно, «остальные площади перенесли зиму плохо». Из обследованных в СКФО более 2 млн га озимых на 961,3 тыс. га число погибших растений составило около 50%, на 160,4 тыс. га — более 50%. «В Ставропольском крае озимые крайне неудовлетворительно перезимовали на 783,1 тыс. га, на 943,5 тыс. га посевы погибли почти на половине площадей», — говорится в сообщении. В целом «плохие» посевы занимают около 8% от общей площади озимого сева.



С учетом того, что на Северном Кавказе, согласно данным Росгидромета, засеяно озимых под урожай 2017 года 2,24 млн га, 8% гибели — это около 177 тыс. га. Если сравнивать с прошлым годом, то в федеральном округе было засеяно 2,3 млн. га, а состояние озимых было идеальным, гибель площадей отсутствовала, комментирует замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. «Таким образом, площадь к уборке в СКФО сократится на 240 тыс. га по сравнению с 2016-м», — оценивает он.



Озимые вышли после зимы в целом в неплохом состоянии, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев. Однако, пока есть видовое отличие в сторону снижения состояния посевов от прошлого года по Ставропольскому краю и Ростовской области, знает он: «Ситуация еще может оперативно выравняться, но все зависит от количества влаги в почве в апреле-мае».



По оценке ИКАР, общие посевы зерновых под урожай в этом году в России составят порядка 48 млн га. Озимая пшеница посеяна на рекордно высоких площадях — порядка 15,1 млн га с учетом Крыма (0,3 млн га). До этого рекордным показателем был сезон-2010/11 — 14,7 млн га без Крыма, уточняет Зайцев.

