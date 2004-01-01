Главным фактором рентабельности аграрии считают качественные семена, отвечающие потребностям хозяйств, и качественные СЗР, которые позволяют бороться с основными проблемами. Производители пшеничного направления, которые выращивают продовольственное зерно, заинтересованы в селекции высокопродуктивных сортов. А для аграриев, которые специализируются на фуражном зерне, на первом месте стоит урожайность, считает Игорь Матвеев, агроном предприятия «Дубровки» (Пенза, растениеводство). Не менее важны для пшеницы и погодные условия. На сельхозпредприятии «Дубровки» в 2016 году было засеяно 1200 га озимой пшеницы и 2000 га яровой, говорит Матвеев. В этом хозяйстве выращивают два сорта озимой пшеницы: Безенчукская 380 (селекции Самарского НИИСХ) и Скипетр (селекции Краснодарского НИИСХ). Качеством семян в хозяйстве довольны. Раз в 3−4 года здесь для сортообновления закупают семена элиты или первой репродукции. Урожайность на озимой пшенице в 2016 году составила 53 ц/га. А вот урожайностью яровой пшеницы в этом сезоне в «Дубровках» не довольны — всего 25 ц/га. «Из-за дождливой весны сев был завершен только 10 июня. Это и стало причиной потери урожая», — говорит Игорь Матвеев.

Защита зерновых от болезней в последнем сезоне приобрела критичную важность для многих хозяйств, говорит Николай Барамидзе, бизнес-аналитик компании «Клеффманн Групп». По его словам, несмотря на то, что благоприятные условия (влажная и теплая погода) для развития таких болезней, как фузариозы, септориозы, головневые заболевания, наблюдались и в европейской части России, кратное увеличение обработок фунгицидами пришлось на восточные регионы (яровые зерновые). Безусловно, объем применения по-прежнему несравним с обработками на озимой пшенице, говорит эксперт. Однако трехкратный рост площади однократной обработки фунгицидами на яровой пшенице за два сезона явно свидетельствует о том, что многие из производителей, ранее не считавших контроль заболеваний данной культуры экономически оправданным, вынуждены были изменить свое мнение. Наибольшие проблемы на яровой пшенице вызывали ржавчины и септориозы — на них приходится как минимум 2/3 названных обработок. Для понимания причин сложившейся ситуации можно выделить как минимум два момента, рассказывает Барамидзе. Во-первых, обработка фунгицидами по вегетации в качестве ежегодной обязательной меры позволяет контролировать развитие заболеваемости в целом и сдерживать развитие болезни еще на этапе, когда она может причинить наибольший вред урожаю. Во-вторых, все более широкое применение современных протравителей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в последние годы позволило сократить финальные гектарные затраты на контроль болезней и вредителей. В частности, несколько лет назад наблюдалась ситуация, когда в связи с расширением применения многокомпонентных протравителей распространение головневых во многих районах заметно сократилось. В последние два сезона то же можно сказать про контроль вредителей: во многих областях Южного округа развитие популяций отдельных видов вредителей стало требовать меньшего внимания благодаря упреждающему контролю при помощи комбинированных протравителей фунгицидного/инсектицидного действия. Безусловно, стоимость инсектицидного протравливания ощутимо выше обработки только против болезней, не отрицает эксперт, но и в данном случае следует оценивать как общую стоимость программы защиты, так и возможные риски для получения качественного зерна.

Одними из основных факторов рентабельности на пшенице остаются качественный посевной материал, СЗР и погодные условия, которые в последнее время мало радуют аграриев. Так, уже который год подряд засуха является одной из самых серьезных проблем. Вкупе с низкой рыночной ценой этот фактор все чаще становится поводом к снижению интереса хозяйств к выращиванию пшеницы.



Изменение климата в последнее время стало существенной проблемой для аграриев, выращивающих пшеницу. Оно проявляется в частых засушливых годах и резких изменениях погодных условий в течение сезона, рассказывает Владимир Невструев, директор по маркетингу компании «Агро Эксперт Груп». Например, в последние годы практически на всей территории России довольно часты случаи недостатка влаги в период сева.



В регионах, где дефицит влаги проявляется особенно сильно, особенно важно равномерно обеспечивать растения минеральными веществами и не допускать чрезмерной концентрации солей в почве, говорит Амиран Занилов, руководитель агронаправления Института органического сельского хозяйства. Также необходимо работать над повышением плодородия, над созданием условий для соблюдения оптимального баланса между процессами распада и синтеза органического вещества в почве.



Кроме того, стали частыми теплые осени, которые способствуют перерастанию озимых и уходу их под зиму не в оптимальные фазы, продолжает Невструев. Помимо прочего, теплая осенняя погода (особенно в южных регионах) способствует повреждению молодых растений различными вредителями.



Все эти погодные изменения ведут к тому, что растения становятся ослабленными и требуют дополнительных подкормок и защиты от болезней. К тому же резкие изменения погодных условий приводят к необходимости проводить обработки в сжатые сроки, а уход от оптимальных сроков требует применения более «мягких» и более дорогих препаратов.



Например, в 2016 году на большей части европейской территории России шли проливные дожди, поэтому хозяйства вынуждены были проводить обработки в фазу начала «выхода в трубку» у пшеницы. Поскольку в эти сроки невозможно применение традиционных гербицидов на основе 2,4-Д и дикамбы, те хозяйства, которые рискнули их применять, получили снижение урожайности.



От чего защитить

Большую опасность для посевов пшеницы представляют фитопатогенные грибные заболевания, отмечает Мария Мустафина, руководитель группы технических экспертов по зерновым компании «Сингента». Из листостебельных заболеваний пшеницы наиболее опасными в России являются бурая и стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса и пиренофороз. Из колосовых болезней актуальны фузариоз, септориоз и чернь колоса. Прежде всего от заболеваний страдает пшеница в Южном федеральном и Северо-Западном округе, Центральном Черноземье, а также в Поволжье и на Алтае.



Все вышеперечисленные болезни, развиваясь на листьях, уменьшают их ассимиляционную поверхность и разрушают хлорофилл, что приводит к снижению фотосинтеза, преждевременному старению и отмиранию листового полога. При поражении стеблей в растении нарушается поставка углеводов, необходимых для налива зерна. В результате потери урожая могут составлять от 20 до 70%. При этом листостебельные инфекции часто принимают характер эпифитотий. Установлено, что массовые вспышки септориоза, бурой ржавчины, пиренофороза и мучнистой росы наблюдаются примерно каждые 5 лет из 10, а желтой ржавчины — каждые 4−6 лет.



Помимо болезней, непосредственное влияние на пшеницу оказывают вредители. В России более 130 видов насекомых-вредителей зерновых культур. На Юге, ЦЧР, Северо-Западе РФ, в Поволжье и на Алтае комплекс вредителей представлен клопом-черепашкой, хлебными жуками, пьявицей, пшеничным трипсом, злаковой тлей, стеблевыми пилильщиками, злаковыми мухами и пр. Эти насекомые могут повреждать практически все органы зерновых культур, оказывая существенное влияние на качество и количество урожая пшеницы.



В первую очередь пшеницу нужно защитить от болезней, которые уже есть в семенном материале. Обработка правильно подобранными препаратами способна создать базовую защиту. По вегетации пшеницы обязательным элементом защиты урожая является применение фунгицидов и инсектицидов. Это гарантия окупаемости и получения высокого урожая и качества.



Химия во благо

Если говорить о гербицидах на пшенице, то в настоящий момент на рынке присутствует множество комбинированных препаратов, содержащих флорасулам, говорит Владимир Невструев. Эти препараты позволяют значительно расширить окно применения вплоть до второго междоузлия культуры.



Подход к выбору средств защиты растений должен быть сугубо индивидуальным. Нет универсального средства от всех проблем, поэтому нужно исходить из конкретных условий хозяйства. К сожалению, на рынке СЗР очень остро стоит проблема подделок, поэтому лучше покупать средства защиты растений у проверенных и официальных поставщиков, советует Невструев.



Начинать цикл средств защиты нужно с протравителей, говорит он. Их выбор стоит основывать на данных фитоэкспертизы семян. Зачастую семена заражены спорами головни, возбудителями корневых и прикорневых гнилей, фузариозом и т. д.



Большинство болезней, передающихся с семенами, обычно побеждают с помощью триазольных препаратов, подавляющих как головневые заболевания, так и возбудителей корневых гнилей, рассказывает Невструев. К тому же их применение оправдано при раннем севе озимых или в случае теплой осени, так как большинство триазолов обладают ретардантным эффектом. В случае, когда нет данных фитоэкспертизы, лучше всего подстраховаться и обработать семена комбинированными препаратами, содержащими несколько действующих веществ, решающих комплексные задачи в защите семян, рекомендует специалист.



Что касается борьбы с вредителями, продолжает он, то на ранних стадиях можно работать комбинированными протравителями, содержащими в своем составе инсектицидный компонент. Как правило, такие препараты содержат имидаклоприд, тиаметоксам, реже — ацетамиприд. Все эти действующие вещества эффективно решают проблему вредителей на ранних стадиях развития растений. Однако стоит помнить о возможности возникновения резистентности, в связи с чем необходимо чередовать препараты из разных классов.



При выборе гербицидов также необходимо исходить из конкретной ситуации на поле. Как правило, в полях встречается комплексное засорение, поэтому выбор гербицида должен основываться на видовом составе сорняков. Здесь очень важно «поймать» сорняки в наиболее чувствительные фазы, подчеркивает Невструев, что не всегда возможно в оптимальные сроки обработки.



По его словам, препараты на основе комбинаций 2,4-Д и флорасулама или тифенсульфурон-метила и флорасулама позволяют решать проблемы с комплексным засорением в более широком окне применения, чем традиционные 2,4-Д и дикамба в чистом виде. Но и они не решают всех проблем, к примеру, уничтожение осотов, говорит Невструев. Поэтому в этом случае используют баковые смеси с применением препаратов на основе трибенурон-метила или клопиралида.



По применению фунгицидов рекомендации должны исходить из того, какую урожайность планируют в хозяйстве. Исходя из этого можно рекомендовать либо одну, либо несколько обработок фунгицидами. Общий же совет такой: фунгицидами лучше работать профилактически.



К сожалению, большинство российских аграриев не уделяют должного внимания применению фунгицидов на пшенице, а ведь этот прием позволяет сохранить до 10−15% урожая и к тому же получить более высокое качество, замечает Невструев. Иными словами, если говорить о том, что вредители, болезни и сорняки ведут к снижению урожайности, то в случае грамотного применения химических мер борьбы мы сохраняем потенциальный урожай.



Кстати, в последнее время получило развитие применение стробилуринов, содержащих фунгициды, которые, помимо защитных свойств, обладают еще и ростостимулирующим эффектом, что дает дополнительную прибавку в урожае, добавляет специалист.



Выбор семенного материала

Если говорить об озимой пшенице, то для различных климатических зон нужно выбирать сорта пшеницы, прошедшие государственные и другие испытания на хозяйственную полезность и районированные в зоне нахождения хозяйства, советует Ирина Синюц, руководитель направления зерновых культур компании «КВС РУС». Это позволит производителям минимизировать риски в случае неблагоприятных условий перезимовки, застраховав посевы, а также поможет получить представление об особенностях сорта и даст возможность оптимизировать технологию возделывания, проанализировав результаты испытаний.



Но если на рынке озимой пшеницы в России доминируют сорта отечественной селекции — как более адаптированные к нашим суровым зимам, то ситуация с яровой пшеницей несколько иная.



Рынок яровой пшеницы в России представлен как отечественными, так и высокопродуктивными сортами иностранной селекции. При их выборе важно учитывать потенциал сорта и качество самих семян. Семена пшеницы должны подконтрольно производиться на семенных заводах, оснащенных современными машинами по очистке, протравливанию и упаковке семян, а чистота семян, репродукция и соответствие ГОСТу всегда должна подтверждаться сертификатами. «Знать, что ты покупаешь и с чем ты работаешь — это уже первый шаг к успеху для аграриев, которые приобретут семена», — подчеркивает Ирина Синюц.



Технический эксперт по защите семян компании «Сингента» Денис Попов считает, что в первую очередь при выборе и покупке семян пшеницы нужно обратить внимание на посевные качества (энергия прорастания, полевая всхожесть), сортовую гомогенность, а также на спектр патогенного комплекса на семенном материале по результатам проведения фитоэкспертизы зерна.



Современные селекционные программы, использование новейших методов и инструментов при выведении сортов дает возможность аграриям испытывать на своих полях новинки из России и Европы, искать «свой» пластичный сорт, который закроет потребность в урожайности и качестве, продолжает Синюц.



На сегодняшний день селекция направлена на выведение высокопродуктивных сортов пшеницы, а также на устойчивость к вредоносным болезням и засухоустойчивость. При этом главный тренд селекции многих иностранных компаний — гибридная пшеница.



Не менее важным направлением селекции является также выведение короткостебельных интенсивных сортов, способных к хорошему кущению и перезимовке, считает Попов из «Сингенты».



Занилов из Института органического сельского хозяйства полагает, что сегодня востребована работа селекционеров, направленная не только на повышение урожайности, но и на улучшение качества продукции, в частности, в последнее время наблюдается такое явление, как снижение классности зерновых культур. Ну и, конечно, важно повышение устойчивости новых сортов пшеницы к заболеваниям, заключает эксперт.



Крупные проблемы

Еще одной проблемой на рынке пшеницы стало укрупнение хозяйств. Оно привело к тому, что предприятиям приходится в довольно сжатые сроки проводить обработки огромных территорий. А в этих условиях сложно выдерживать оптимальные агротехнические сроки.



Также не менее важной проблемой для рынка зерновых является попытка аграриев снизить себестоимость продукции за счет использования низкокачественных препаратов-дженериков. Это приводит к недополучению урожая, а стало быть, даже минимальные затраты на СЗР не окупаются, говорит Денис Попов из «Сингенты». Что еще хуже — в последние годы страдает не только количество, но и качество: зерно сильно загрязнено микотоксинами, что приводит к снижению его конкурентоспособности на рынке и, как следствие, к снижению цены.



Амиран Занилов из Института органического сельского хозяйства отмечает нехватку у аграриев качественной техники, необходимой для подготовки почвы и качественного посева. Уборочная техника, а также техника для борьбы с сорняками во многих хозяйствах устаревшая по причине высокой стоимости современной техники. Это значительно снижает урожайность и усложняет технологию. Ведь некачественная зерноуборочная техника может свести все усилия по повышению урожайности на нет.

