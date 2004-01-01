Аграрии Краснодарского края завершили посевную кампанию, яровыми засеяно почти 2 млн га, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. «Наши сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами без малого 2 млн га, что соответствует уровню прошлого года. Конечно, в этом году нам очень помогла погода. Сев прошел в оптимальные сроки», — рассказал глава Кубани.



По его словам, в этом году увеличены посевы сахарной свеклы — ей заняли 200 тыс. га, что почти на 13 тыс. га больше уровня прошлого года и на 15 тыс. га или 8% выше плана. Стимулом стали реконструкция сахарных заводов и высокий уровень рентабельности в прошлом году, указал губернатор. Он отметил, что погода была благосклонна к аграриям, что позволило минимизировать потери озимых агрокультур — они не превысили 1%. «Что касается прогнозов на урожай этого года, пока могу сказать одно — в текущем году, в условиях импортозамещения, Кубань сохранит и, надеюсь, улучшит свои позиции на продовольственном рынке страны», — заявил Кондратьев.



«Озимые действительно перезимовали хорошо, однако с погодой во время весенней посевной не все было гладко — в крае пришлось пересеивать 14 тыс. га сахарной свеклы из-за того, что ветер выдул семена», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор кубанской агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. Самой агрофирме также пришлось проводить повторный сев на 700 га — почти половине площадей, отведенных под сахарную свеклу. Хозяйство завершило сев 21 апреля: по 7 тыс. га заняли кукуруза и соя, 1,5 тыс. га — сахарная свекла. «Мы оставили прежнюю площадь сахарной свеклы, однако в будущем планируем ее увеличивать, потому что думаем, что войдем в число тех, кто сможет выиграть конкуренцию и остаться в свекловичном бизнесе, когда многим придется уйти», — отметил Неженец.



По оперативным данным федерального Минсельхоза, к 18 мая в Краснодарском крае яровой сев проведен на 1,81 млн га или 93% к прогнозу, в том числе 638 тыс. га засеяно кукурузой, 405 тыс. га подсолнечником, 200 тыс. га сахарной свеклой, 167 тыс. га соей и 122 тыс. га рисом.



Ранее весенняя посевная кампания завершилась в Ставропольском крае. По информации регионального Минсельхоза, сев яровых агрокультур проведен на 951,2 тыс. га или 104% к плану, в том числе площади кукурузы превысили прогноз на 5% и достигли 190 тыс. га, подсолнечника — на 3%, составив 250 тыс. га. В начале мая — на две недели раньше, чем в предыдущие годы — закончился яровой сев в Ингушетии, сообщал ТАСС министр сельского хозяйства республики Мухамед Гагиев. «Этому способствовало отсутствие проблем с семенами, наличие в нужном количестве техники и горюче-смазочных материалов, а также благоприятные погодные условия», — сказал он. Практически завершены весенние полевые работы и в Чечне, в хозяйствах республики яровые агрокультуры посеяны на 116 тыс. га, что на 5% выше плана.



В целом по стране яровой сев к18 мая проведен примерно на 29,2 млн га или 55,5% к прогнозу. В сравнении с прошлым годом темп посевной отстает от прошлого года на 8%. На юге России засеяно 4,6 млн га или 72% к плану, на Северном Кавказе — 1,7 млн га или 94%, в Центре — 7,5 млн га или 81% к плану, в Поволжье — 9,6 млн га или 62%. Яровой пшеницей занято 5,3 млн га (39% к прогнозу), кукурузой на зерно — 2,5 млн га или 81%, яровым ячменем — 5,5 млн га (71%), подсолнечником — 5 млн га (70%), соей — 1,1 млн га (51%), сахарной свеклой — 1,1 млн га, что на 2% выше прогноза.

