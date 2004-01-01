С 1 января до начала мая сельхозпроизводители приобрели почти 1,6 млн т минеральных удобрений (здесь и далее — в пересчете на действующее вещество — д. в.). Это на 145,7 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2016-го, сообщил Минсельхоз. С учетом прошлогодних остатков ресурсы удобрений оцениваются почти в 1,9 млн т. По данным региональных агроведомств, потребность в минеральных удобрениях в 2017 году для проведения сезонных полевых работ составляет 2,8 млн т.



При этом средние цены на наиболее востребованные минеральные удобрения снизились. Так, стоимость аммиачной селитры по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 11% до 13,8 тыс. руб./т, карбамида — на 9% до 18,2 тыс. руб./т, хлористого калия — на 4% до 15 тыс. руб./т. Азофоска стала дешевле на 16% и стоит около 20,1 тыс. руб./т, цена аммофоса снизилась на 12% до 27,8 тыс. руб./т. Ранее Минсельхоз подсчитал, что в этом году аграриям потребуется 74,3 млрд руб. на покупку минеральных удобрений, что на 2,7% меньше, чем в 2016-м. Тогда на их приобретение было потрачено почти 76,4 млрд руб. против 67,5 млрд руб. в 2015 году.



Глава агроведомства Александр Ткачев неоднократно говорил, что Россия должна использовать больше удобрений, чтобы добиться поставленных целей производства 130−150 млн т зерна. По его словам, половина страны вообще не использует удобрения и получает урожайность 10−12 ц/га, хотя потенциал намного выше. «В среднем у нас вносится 33 кг на 1 га пашни в действующем веществе, для сравнения, Китай и Вьетнам вносят в 10 раз больше — 360 кг на 1 га пашни, Германия и Польша — 200 кг/га, Индия и Бразилия — 170 кг/га, США — 130 кг/га, Канада — 88 кг/га», — цитировало Ткачев РИА «Новости». В целом, Китай вносит 50 млн т минеральных удобрений, Индия — 30 млн т, США — 20 млн т, Бразилия — 14 млн т, тогда как в России этот объем не превышает 2,6 млн т, хотя производится около 20 млн т удобрений, сравнивал министр.



По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации внесли почти 2,3 млн т минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество, что почти на 300 тыс. т выше уровня 2015-го. А по сравнению с 2012 годом они стали использовать на 21,1% больше удобрений. В том числе в прошлом году почти 1,3 млн т пошло для подкормки зерновых, 276 тыс. т внесли под сахарную свеклу, 174 тыс. т — под кормовые агрокультуры. В целом за прошедшие четыре года доля посевов, на которых использовали минеральные удобрения, увеличилась с 45,1% до 53,3% от общей посевной площади.



На основе данных Росстата, «Агроинвестор» составил рэнкинг регионов по объему использования минеральных удобрений на гектар посевов. Больше всего — в среднем 310,2 кг/га — в прошлом вносили аграрии Астраханской области. Здесь было удобрено 61,6% от общей посевной площади региона. На втором месте Карачаево-Черкесия с 221,3 кг/га. Значительнее всего в республике удобряли кукурузу на зерно — 262,3 кг/га. В целом удобрения внесли под 64,6% посевов. Курская область использовала в среднем 138,6 кг/га минеральных удобрений, хотя под сахарную свеклу аграрии вносили 387,2 кг/га, это самый большой показатель в стране по этой агрокультуре. В регионе удобрили 93,5% всех посевов — это лучший результат в стране. Такой же уровень показала Адыгея, однако посевные площади там существенно меньше.



Четвертое место у Краснодарского края со 127,1 кг/га. Здесь, как и в Курской области, больше всего удобрений использовали для сахарной свеклы — 246,9 кг/га. Доля удобренных посевов здесь также одна из самых высоких в стране — 82,1%. Топ-5 замыкает Липецкая область, где в прошлом году вносили в среднем 121,4 кг/га минеральных удобрений. Регион использовал их на 86,3% своих посевов.



В среднем по России на гектар посевов под урожай 2016 года аграрии внесли 48,8 кг минудобрений, при этом в 51 регионе показатель был ниже. Например, в Приволжье использовалось только 25,3 кг/га. Лучшие результаты в округе, оказавшиеся выше среднего российского значения, у Пензенской области (65 кг/га) и Мордовии (58,5 кг/га). Между тем, в Оренбургской области вносили лишь 1,8 кг/га удобрений — это самый низкий результат из зафиксированных Росстатом.



Северо-Западный федеральный округ в целом тоже не преодолел отметку в 48,8 кг/га — здесь средний показатель оказался на 0,2 кг/га меньше. При этом результат Калининградской области, лидера округа по внесению минеральных удобрений, был значительно выше — 106,9 кг/га. Меньше всего удобрений в СЗФО использовали сельхозпроизводители Карелии — 12,3 кг/га.



Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа также использовали меньше удобрений, чем в среднем по стране: 20,6 кг/га, 13,2 кг/га и 35,1 кг/га. Планку смогли преодолеть лишь три региона ДФО — Сахалинская область (100,3 кг/га), Еврейская автономная область (91,2 кг/га) и Приморский край (77,8 кг/га). Меньше всего удобрений в этих трех округах в прошлом году вносили аграрии Омской (4,5 кг/га), Челябинской (6 кг/га) и Новосибирской (8,1 кг/га) областей.

