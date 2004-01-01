В России уничтожается 70% отходов, тогда как в Европе, напротив, 70% отходов перерабатывается
Фото: GEA
Фото: GEA
Навозная дилемма: самый актуальный вопрос для животноводов — что делать с отходами
Вместе с ростом производства мяса птицы и свинины в России увеличился и объем отходов животноводства, что сделало задачу по их утилизации и переработке как никогда актуальной. Каждый сельхозпроизводитель сегодня сталкивается с вопросом: что делать с отходами?Виктория Загоровская
Агротехника и технологии, январь 2017
Многие решают, что проще и вернее от отходов избавиться (например, вывезти на поля или сжечь). Другие считают, что при правильном подходе обуза может превратиться в прибыльный актив — надо только выбрать эффективную технологию. Ведь использование высокотехнологичных процессов переработки позволяет трансформировать отходы в ценнейший источник материала — белок, энергию, удобрения
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