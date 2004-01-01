Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №1 (59) январь-февраль 2017
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Многие решают, что проще и вернее от отходов избавиться (например, вывезти на поля или сжечь). Другие считают, что при правильном подходе обуза может превратиться в прибыльный актив — надо только выбрать эффективную технологию. Ведь использование высокотехнологичных процессов переработки позволяет трансформировать отходы в ценнейший источник материала — белок, энергию, удобрения