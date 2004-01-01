Навозная дилемма: самый актуальный вопрос для животноводов — что делать с отходами

Вместе с ростом производства мяса птицы и свинины в России увеличился и объем отходов животноводства, что сделало задачу по их утилизации и переработке как никогда актуальной. Каждый сельхозпроизводитель сегодня сталкивается с вопросом: что делать с отходами?