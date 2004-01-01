В изменившихся экономических условиях сельхозпроизводители вынуждены максимально экономно расходовать дорогую «минералку», переходя на доступную органику. Соответственно, повышаются интерес и требования аграриев к распределителям органических удобрений, задача которых — уменьшить трудозатраты на почвообработку, улучшить структуру почвы, увеличить ее биологическую активность и, конечно, повысить качество урожая. О том, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при выборе этой, казалось бы, беспроблемной техники, а также о характерных ошибках при ее эксплуатации «Агротехнике и технологиям» рассказали представители компаний-производителей: Joskin, Fliegl, Bergmann, Kuhn, «Ярославец» и «Запагромаш».



Разбрасыватели органических удобрений, в сущности, простая техника. Они подходят для работы с навозом, известью, дефекатом, компостом, почвой из отстойников, куриным пометом и всеми известными видами органических удобрений.



Как объясняет технический директор компании «АГРО-Лидер» (дистрибьюторы техники компании Bergmann) Владимир Мищаненко, прицепные разбрасыватели по методу измельчения бывают либо с вертикальными, либо с горизонтальными битерами, а по способу подачи материала в зону битеров — либо с транспортером (чаще всего цепным скребковым) (Bergmann, Joskin, Kuhn, «Запагромаш»), либо с выдвижной передней стенкой (Fliegl, Kuhn). Чаще всего выгрузка осуществляется назад, но есть машины и с боковой выгрузкой.



По наблюдениям менеджера по развитию компании Joskin на территории СНГ Жульена Мажирона, наибольшей популярностью у аграриев пользуются многотоннажные универсальные разбрасыватели, эффективно измельчающие и равномерно распределяющие органический материал.



Помимо основной своей задачи, прицепной разбрасыватель навоза хорошо справляется с перевозкой грузов: механизм разбрасывания можно демонтировать и использовать прицеп как универсальный (для перевозки силоса, зерна, гравия и т. д. ). Например, машины компании «Ярославич» (под торговой маркой ПСП) позиционируются именно как сельхозприцепы, а разбрасывающими устройствами (битерами) для распределения навоза их можно дооборудовать по желанию заказчика.



Мощность и кубатуру разбрасывателя выбирают исходя из расчета ежедневного внесения того или иного органического удобрения, а также с учетом внесения объемов в определенные агрономические сроки, конкретизирует Владимир Мищаненко.



Маловато будет…

Одной из первых ошибок на этом этапе Жульен Мажирон называет покупку машины меньшего, чем требуется, объема. Как правило, такой выбор аграрии делают по причине ограниченности бюджета, ориентируясь на более низкую стоимость машины с меньшей кубатурой.



Европейские производители часто предлагают два варианта техники: для мелкого фермера и для крупного производителя. Первый вариант, естественно, дешевле. Однако ресурс таких машин рассчитан для работы на малых площадях, отмечает Жульен Мажирон. Поэтому выбор такой модели для российских хозяйств, имеющих, как правило, обширные пахотные площади, измеряющиеся сотнями и тысячами гектаров, будет явной ошибкой. Это чревато не только увеличением расхода топлива трактора и большим количеством проходов по полю (поскольку придется увеличить частоту выездов), но и сокращением срока службы самого прицепа, предупреждает специалист.



С горочкой

Но есть и еще более серьезные последствия такого выбора. Стремясь сократить количество выездов на поле, сельхозпроизводители стараются сверх меры нагрузить машину, превышая допустимый тоннаж.



Этим, кстати, многие аграрии грешат не только при перевозке навоза, но и при эксплуатации таких машин в качестве сельхозприцепов — грузят туда различные по плотности материалы, не учитывая их вес, а только вместимость в данную кубатуру, замечает Владимир Кудрявцев, руководитель группы рекламы и маркетинга отечественного производителя разбрасывателей органических удобрений — компании «Ярославич».



Кстати, учитывая эту особенность эксплуатации, компании-производители стремятся ставить на прицепы-разбрасыватели усиленные рессоры (например, шасси «Гигант плюс» на машинах Fliegl).



Безусловно, каждая подобная машина имеет довольно большой запас прочности, но он не может быть бесконечен, говорит начальник конструкторско-технологического бюро белорусского производителя сельхозтехники компании «Запагромаш» Игорь Пинский. Определенное время техника будет работать под сильным перегрузом, однако постоянная работа в экстремальном режиме, тем более в условиях бездорожья, в конце концов приведет к усталостному разрушению элементов конструкции дорогостоящего разбрасывателя. Кроме того, производители тракторов также ограничивают массу буксируемого прицепа. Таким образом, в дополнение к вышедшему из строя разбрасывателю в некоторых случаях можно будет добавить и трактор.



Потянет?

Выбор энергосредства под прицеп-разбрасыватель — не менее важный этап. Трактор может эффективно работать лишь с допустимой для него буксируемой массой прицепа, которую нельзя превышать. Также важно, чтобы тягач имел достаточное количество гидравлических подключений, чтобы управлять отдельными гидравлическими линиями прицепа. Как правило, такое требование особенно важно для сложных импортных машин, где на прицепе установлено множество гидравлических функций (использование шнека, перегрузчика свеклы и т. д. ). В случае же, когда трактор изначально не был оснащен необходимым количеством гидравлических секций, можно для решения проблемы установить электроклапаны.



По словам руководителя отдела продаж техники московского филиала компании «АгроЭлемент» (дилеры компании Fliegl) Дмитрия Костева, в среднем под прицеп объемом 30−35 м³ подойдут тракторы мощностью 150−200 л. с. (естественно, при условии отсутствия экстремальных перегрузок), под прицеп 40−50 м³ —300−350 л. c. Он также обращает внимание, что многое зависит от почв, на которых предстоит работать разбрасывателю. Так, на вязких и болотистых почвах (если, к тому же, предстоит работать в осенне-весенний сезон) тяжелый прицеп может просто «утонуть» в поле.



Кстати, для оптимального распределения веса компании-производители выпускают трех- и четырехосные машины. Несмотря на большой вес, даже в загруженном состоянии разбрасыватели практически не уплотняют почву и не проваливаются.



«Обуться» правильно

Справиться с переуплотнением и увеличить пятно контакта помогают также широкие — большего диаметра — шины. А еще лучше — шины низкого давления. На этот факт особенно следует обратить внимание хозяйствам, практикующим минимальную обработку почвы, советует Жульен Мажирон из Joskin, так как уплотнение более критично для полей, возделываемых по технологии no-till и mini-till.



Кроме того, шины большего диаметра выручат при внесении удобрений ранней весной по вязкой почве, добавляет Владимир Мищаненко из «АГРО-Лидер».



Михаил Базан, специалист «КУН ВОСТОК» по зеленой линии (техника КУН для заготовки кормов и кормления животных), замечает, что разбрасыватели удобрений вносят органику чаще всего не по технологическим колеям, а стало быть, даже при загрузке 75% создают серьезное давление на почву, сказывающееся на ее переуплотнении. Учитывая это, а также то, что при увеличении тягового усилия идет больший расход топлива, специалист рекомендует не пренебрегать шинами большего диаметра, уточняя, что под «широкими» размерами подразумеваются шины от 400−450 мм и больше, а также советует следить за давлением внутри колеса.



Однако следует помнить, что такие шины могут не укладываться в разрешенные для передвижения по дорогам общего пользования габариты, и предприятиям с разбросанными полями, связанными такими дорогами, нужно это учесть, напоминает Дмитрий Костев.



Владимир Мищаненко замечает, что распределение навоза происходит, как правило, перед основной обработкой почвы, поэтому на уплотнении почвы ширина шин не скажется: после внесения удобрений на поле выйдут почвообрабатывающие машины.



Вертикально или горизонтально?

Помимо объемов бункера и габаритов, разбрасыватели удобрений отличаются вертикальным или горизонтальным расположением валов (на которых крепятся битеры) разбрасывающего узла. По мнению Жульена Мажирона, с более легкой, мелкой, а также пастообразной фракцией (сухой куриный помет, торф, дефекат, мел и т. д. ) лучше справляются горизонтально расположенные валы. Такой агрегат обеспечивает равномерность внесения материала уже от 1 т/га, добавляет Владимир Мищаненко. Для твердой же фракции (например, навоз КРС) подойдут машины с вертикальными валами.



Вертикальные битеры тяжелее и мощнее, они выдерживают более сильные нагрузки, чем горизонтальные, поэтому коровий навоз целесообразнее вносить именно машинами с вертикальными битерами, подтверждает Михаил Базан.



В то же время горизонтальные валы лучше обеспечивают однородность распределяемой фракции, а значит, равномерность распределения удобрений по поверхности поля будет выше и ширина за счет тарельчатого разбрасывания больше, обращает внимание Владимир Мищаненко. Особенно эти свойства важны при распределении такого сложного субстрата, как дефекат, говорит он.



Ширина охватываемого сектора при внесении удобрений является одной из главных технических характеристик машины.



Как отмечает Игорь Пинский из «Запагромаш», мелкая фракция лучше усваивается в почве, однако, по отзывам специалистов Белорусской МИС, испытывавших машины такого типа, здесь скрывается один мелкий недостаток: тракторист не очень хорошо видит границу внесения при перемещении вдоль поля в обратном направлении.



Горизонтальные валы Жульен Мажирон считает более дорогими (в том числе и в обслуживании). Но в целом он большой разницы в качестве работы машин с различными типами валов не видит.



По мнению же Владимира Мищаненко, горизонтальные валы более ремонтопригодны и надежны, чем вертикальные. Специалист отмечает, что горизонтальные валы конструктивно сложнее, однако при этом имеют невысокую скорость вращения и к тому же вращаются в противоположном относительно друг друга направлении, что исключает «закус» инородных тел, в отличие от вертикальных. Вертикальные битеры, напротив, работают на больших оборотах и имеют больший крутящий момент, где процесс измельчения и распределения не разделен.



Выбирая прицеп-разбрасыватель, специалисты также советуют учитывать расстояние, которое необходимо пройти машине от места погрузки навоза до места внесения. По наблюдениям Жульена Мажирона, при расчете производительности машины одним из характерных заблуждений является игнорирование длины плеча. Так, при расстоянии между полем и хранилищем навоза более 15 км специалисты не рекомендуют использование прицепов-разбрасывателей в качестве логистической единицы. В такой ситуации выгоднее выстраивать схему внесения с применением промежуточных хранилищ навоза.



Кроме того, при выборе прицепа-разбрасывателя нужно помнить о высоте погрузчика (подъем и опрокидывание массы с учетом высоты бортов), а в хозяйствах иногда при замене погрузчиков забывают об этом.



Несанкционированная свалка

Одной из самых распространенных «болезней», приводящей к серьезным поломкам рабочих органов разбрасывающих органику прицепов, специалисты называют наличие посторонних предметов в навозе.



Особенно часто такая проблема возникает при освобождении старых навозохранилищ «советского наследия», куда, по словам Владимира Мищаненко зачастую сваливали «всякий хлам как в помойную яму» (и арматуру, и железный мусор, и даже электродвигатели).



Кроме того, у навозных траншей старой постройки разрушаются борта, и бетон, отваливающийся кусками вместе с арматурой, оказывается внутри хранилища, констатирует Игорь Пинский. Попадание таких крупных кусков в битерную систему машины приводит к поломке рабочих органов, транспортера и т. д.



Для предотвращения подобных случаев на внесении дефеката Владимир Мищаненко рекомендует оснащать сверху прицепы-разбрасыватели металлической решеткой, через которую при погрузке дефекат будет просеиваться.



Однако специалисты отмечают, что в случае с самым проблемным навозом (из коровников) решетка будет постоянно забиваться соломой, и процесс погрузки существенно растянется. Даже если возложить на механизатора визуальное отслеживание во время загрузки удобрения посторонних предметов крупного размера (арматуры, камней, кусков плит и т. д. ), отследить попадание посторонних предметов на практике крайне сложно: заметить можно только очень большие включения (полуметровую шпалу, арматуру и т. д. ), и то если они находятся с краю.



Нужна защита

К сожалению, полностью пресечь случаи попадания посторонних предметов в прицеп с навозом невозможно. Поэтому у каждого производителя на разбрасывателях органического удобрения стоит усиленная защита рабочих органов, объясняет Игорь Пинский. Задача предохранительных элементов либо отключить передачу, либо разрушиться самим, предотвратив разрушение привода разбрасывателя.



В качестве защиты обычно выступает предохранительная муфта и срезной болт. При попадании постороннего предмета в вальцы битера срабатывает предохранительная муфта или срывается срезной болт. Благодаря этому работа останавливается прежде, чем это негативно отразится на редукторах или карданных валах. В критической же ситуации кулачковая муфта просто начинает проворачиваться вхолостую, защищая агрегат от поломок. Поэтому для большей защиты и сохранения карданов трактора все вращающиеся элементы, имеющие инерцию после остановки, должны оснащаться обгонной муфтой, подчеркивает Михаил Базан.



Безусловно, чтобы защита работала грамотно, и машина сохраняла свою надежность, необходимо использовать только оригинальные запасные части, говорят специалисты. Например, если срезной болт окажется меньшей прочности (заменили более дешевым), его будет постоянно срывать от любого мелкого напряжения, обращает внимание Владимир Мищаненко.



Но еще более опасна обратная ситуация, когда механизатор, устав от постоянной замены болтов в результате срабатывания защиты (например, если навоз сложный — с мусором и смерзшимися комками), вместо специального срезного болта забивает в отверстие прочную арматуру, чтобы не отвлекаться и не прерывать работу. По наблюдениям Михаила Базана, такие случаи довольно распространены и оборачиваются в итоге (так как защита перестает срабатывать) выходом из строя редуктора, вальцов и других важных узлов.



Замотался

Еще одной проблемой подобного характера специалисты называют наличие шпагата, связывающего тюки с соломой в навозе. В некоторых хозяйствах после трех смен работы разбрасывателя битеры становятся похожими на мотки веревки, что негативно влияет на работу распределяющих органов: повышает их износ, замедляет работу (чтобы срезать намотавшийся шпагат, у механизаторов уходит до 40 минут), ухудшает качество разбрасывания.



Бороться с этим Михаил Базан рекомендует административным путем — с помощью запрета на оставление срезанного шпагата в коровнике и штрафами за нарушение этого правила.



Еще одним моментом, который негативно влияет на качество внесения органических удобрений, Игорь Пинский называет несоблюдение скорости движения трактора, в результате чего (при ускорениях и замедлениях машины) меняется норма внесения. Каждый разбрасыватель снабжается таблицей норм внесения, а также мерной линейкой для контроля скорости перемещения транспортера. Скорость движения трактора контролируется по спидометру. Соответственно, при несоблюдении требуемых режимов скоростей получить требуемую дозу внесения невозможно (при повышении скорости движения трактора, например, с 5 км\ч до 10 км\ч доза внесения уменьшается примерно в 2 раза). Поэтому для достижения дозы внесения (согласно требованиям агротехнических норм) следует строго придерживаться рекомендаций производителей машин. Однако всесторонне повлиять на эту ошибку при отсутствии электронных средств контроля практически невозможно. А поскольку зарплата механизатора сдельная и напрямую зависит от обработанной площади, вряд ли можно надеяться на то, что он будет соблюдать положенную для нормы внесения скорость 8−10 км/ч. Скорее он попытается побыстрее «закрыть» поле и увеличить выработку, сожалеет Владимир Мищаненко.



Михаил Базан обращает внимание, что важно правильно начинать разбрасывание, а именно, осуществлять подачу навоза на вальцы только после того, как они наберут инерцию. Если начать подавать раньше, тяжесть навоза придавит их и не даст провернуться, после чего сработает механизм защиты и механизатору придется вручную освобождать вальцы, чтобы они смогли производить разбрасывание. Такие ситуации довольно часто возникают, если промежуточная стенка между содержимым кузова и вальцами повреждена или отсутствует, говорит специалист.



Помнить о смазке

Одной из часто встречающихся проблем при работе на сложных машинах с подключением нескольких гидравлических функций специалисты называют неправильное соединение гидравлических шлангов. Такая ситуация возникает обычно при смене навесок.



Корни этой проблемы кроются в огромной кадровой текучке. Довольно часто бывает так, что дилер или поставщик оборудования обучает и инструктирует механизаторов по работе с определенным оборудованием, а через несколько месяцев за руль трактора садится совсем другой человек, который лишь приблизительно представляет себе процесс работы на данной машине.



Также Жульен Мажирон подчеркивает необходимость в регулярной смазке и шприцевании всех вращающихся и нагруженных деталей прицепа-разбрасывателя. Рекомендуется шприцевать карданы раз в две смены и почаще обращать внимание на смазку лопаток на вальцах (они работают в агрессивной среде). Кроме того, не стоит лениться раз в смену промазывать механизмы подачи содержимого кузова (например, пластины выдвижного пола, транспортер и т. д. ).



Михаил Базан настоятельно рекомендует следить за состоянием расходных элементов машины и особенно за состоянием вальцовых ножей, которые изнашиваются в процессе эксплуатации и подлежат замене. Если момент, когда необходимо поменять ножи, пропустить, износ доберется до креплений и сделает невозможным замену ножа, а далее дойдет и до самого битера. В результате появится вибрация и дисбаланс, что, в свою очередь, приведет к поломке редуктора, подшипников крепления и прочих деталей и узлов, заключает специалист.

