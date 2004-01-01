2. Все новые технологии нацелены на использование отходов, а не на их уничтожение
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Наноутилизация: ученые разработали экономичные технологии утилизации отходов
Новыми путями решения проблемы утилизации и переработки отходов с «Агротехникой и технологиями» поделились эксперты и участники рынкаВиктория Загоровская
Агротехника и технологии, январь 2017
Многие животноводческие и птицеводческие хозяйства, имеющие сельхозугодия, грамотно решают вопросы переработки и хранения отходов, получая из сырья качественные органические удобрения и используя их в растениеводстве. Однако существующие технологии переработки достаточно затратны, а полученный побочный продукт может приносить лишь незначительную выручку.
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