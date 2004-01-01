

Многие животноводческие и птицеводческие хозяйства, имеющие сельхозугодия, грамотно решают вопросы переработки и хранения отходов, получая из сырья качественные органические удобрения и используя их в растениеводстве. Однако существующие технологии переработки достаточно затратны, а полученный побочный продукт может приносить лишь незначительную выручку.