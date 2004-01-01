Потребность российских аграриев в финансовых средствах на проведение весенних полевых работ (с марта по июль 2017 года) составит 334,8 млрд руб., что на 2% больше, чем в 2016 году, сообщил директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании, где присутствовала корреспондент «Агроинвестора».



В частности, на 16% до 38,2 млрд руб. увеличатся затраты на семена, на 11% — расходы на приобретение техники (49,7 млрд руб.), еще на 32 млрд руб. сельхозпроизводители закупят запасных частей (рост на 2,4%). Одновременно на 2,7% до 74,2 млрд руб. снизятся затраты на минеральные удобрения, также на 2,7% — на химические средства защиты растений (64,2 млрд руб.), на 1,5% — на горюче-смазочные материалы (76,3 млрд руб.). В 2016 году на весенние полевые работы аграрии потратили 328,3 млрд руб., в 2015-м — 301,8 млрд руб.



Вместе с увеличением общей суммы затрат на весенний сев потребность аграриев в кредитных средствах, как ожидает Минсельхоз, снизится на 6,6% до 175,4 млрд руб. (в 2016 году было 187,8 млрд руб.). Рост кредитов по сравнению с прошлым годом планируется лишь на закупку химических средств защиты растений, по оценке министерства, объем кредитования в этой категории увеличится на 13,7%, до 37,9 млрд руб. При этом потребность в кредитных средствах на приобретение семян снизится на 8,7% до 39,3 млрд руб., горюче-смазочных материалов — на 12,5%, до 40,6 млрд руб., техники — на 14%, до 23,6 млрд руб., запасных частей — на 15,4%, до 17,2 млрд руб. Агроведомство рассчитывает, что вводимое в этом году льготное кредитование по ставке 5% позволит полностью обеспечить запрос аграриев на заемное финансирование.



«В этом году ожидается 5%-ный кредит. Надеемся, что это даст хороший всплеск (кредитования — «Агроинвестор»)", — сказал Чекмарев. По его словам, на сегодняшний день сельхозпроизводители получили уже почти 15 млрд руб. кредитов. «Это больше, чем в прошлые годы. Рассчитываем, что такая ситуация будет сохраняться и дальше», — добавил он.



Между тем, по словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на юге России посевная кампания может начаться на неделю раньше обычного. «Исходя из прогнозов погоды на февраль и март, мы прогнозируем, что в большинстве районов южной половины европейской части страны начало весенних полевых работ начнется в сроки, близкие к многолетним. А вот в южных районах Ставрополья, Краснодарского края, республиках Северного Кавказа — примерно на неделю раньше», — сказал Вильфанд. Он уточнил, что на этих территориях начало работ прогнозируется в период с 6 по 15 марта, в других районах Краснодарского и Ставропольского краев и в северных регионах Южного федерального округа — с 16 по 25 марта, в южных районах Центрального Черноземья — в последних числах марта, в других регионах юга европейской части страны — в первой декаде апреля. «Агроклиматические условия будут, в основном, удовлетворительными и хорошими», — отметил Вильфанд, добавив, что эта оценка пока носит предварительный характер и свой агроклиматический прогноз Гидрометцентр обычно выпускает в третьей декаде февраля. На остальной территории страны сев обычно начинается не ранее второй половины апреля, поэтому делать прогноз здесь еще рано, сказал Вильфанд.



Общая посевная площадь в России в 2016 году составила 79,6 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2015 году. Еще 16 млн га в прошлом году занимали пары, 20,7 млн га пашни не использовалось. В 2017 году, согласно последним оценкам Минсельхоза, ожидается рост посевов на 523 тыс. га до 80,1 млн га. Яровой сев в 2017 году снизится на 649 тыс. га до 52,7 млн га, в том числе яровой пшеницей займут на 148 тыс. га меньше — 13,6 млн га. Озимые зерновые в текущем сезоне занимают 17,4 млн га, что на 302 тыс. га больше уровня прошлого сельхозгода.

