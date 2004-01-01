По данным органов управления АПК регионов, в неудовлетворительном состоянии находятся 685,7 тыс. га посевов озимых культур, что составляет 3,9% всех засеянных озимыми площадей. Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании, на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». Остальные 96%, или 16,68 млн га, по словам Чекмарева, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В целом площадь сева озимых под урожай 2017 года составил 17,36 млн га, что на 300 тыс. га больше посевов под урожай 2016 года.



По данным Минсельхоза, больше всего озимых в плохом состоянии (изреженные и невзошедшие) — в Северо-Кавказском федеральном округе (220 тыс. га или 9,7% посевов озимых) и Приволжском федеральном округе (227 тыс. га или 5% посевов озимых). В Южном федеральном округе в плохом состоянии находятся 2,6% посевов озимых, в Центральном — 2% посевов, в Северо-Западном — 1,8%. «Если так и останется, то конечно, ситуация будет неплохая. Были годы, когда мы и 1,5 млн га теряли, и 4 млн га у нас гибло», — напомнил Чекмарев.



В то же время в министерстве обратили внимание не только на важность показателей урожая, но и качество зерна, «которое, к сожалению, хромает». В текущем сельхозгоду при рекордном урожае пшеницы в 73,3 млн т лишь 24% пшеницы составляет пшеница 3-го класса, еще 28% — 4-го класса и 48% — 5-го класса. «Конечно, это не то зерно, с которым мы должны идти на мировой рынок. Поэтому я просил бы в этом году очень серьезно отнестись к качеству зерна, — обратился Чекмарев к представителям аграрных ведомств регионов. — Потому что нас на рынках — как на внутреннем, так и на мировом — никто не ждет с плохим качеством зерна. По реализации пшеницы 3-го класса нет проблем на мировых рынках. Но когда мы говорим 4-й класс, 5-й класс, конечно, весь мир настораживается, что Россия нам представит и какой мусор привезет».



Для повышения качества зерна первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов сообщил об инициативе прекратить закупать в интервенционный фонд пшеницу 4-го и 5-го классов. «Пока это мнение экспертов, но мы просим делегации регионов для себя считать главной задачей, что с этого года первый показатель — это качество производимой продукции», — сказал он.



Еще один фактор в повышении качества зерна — это использование аграриями минеральных удобрений. «Если в 2016 году мы показывали, сколько в сельхозорганизациях вносится удобрений — было 41% площадей. Но мы посмотрели фермерские хозяйства и оказалось, что если смотреть вместе с КФХ, то только на 28% вносятся минеральные удобрения (или 23 млн га). Остальные же площади засеваются вообще без минеральных удобрений. Вот где резерв нашей страны для повышения урожая и его качества», — указал Чекмарев. По данным Минсельхоза, в прошлом году российскими сельхозпроизводителями было закуплено на 300 тыс. т минеральных удобрений больше и, как отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев, необходимо «выйти на увеличение в 500 тыс. т» ежегодно. В среднем, по данным министерства, в России сельхозпроизводителями вносится 35 кг удобрений на гектар площадей, среди регионов лидерами здесь являются Астраханская область (128 кг/га), Кабардино-Балкария (117 кг/га) и Липецкая область (106 кг/га).