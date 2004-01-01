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В плохом состоянии находятся 4% озимых
В Минсельхозе требуют повышения качества зернаЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, февраль 2017
По данным органов управления АПК регионов, в неудовлетворительном состоянии находятся 685,7 тыс. га посевов озимых культур, что составляет 3,9% всех засеянных озимыми площадей. Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании, на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». Остальные 96%, или 16,68 млн га, по словам Чекмарева, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В целом площадь сева озимых под урожай 2017 года составил 17,36 млн га, что на 300 тыс. га больше посевов под урожай 2016 года.
По данным Минсельхоза, больше всего озимых в плохом состоянии (изреженные и невзошедшие) — в Северо-Кавказском федеральном округе (220 тыс. га или 9,7% посевов озимых) и Приволжском федеральном округе (227 тыс. га или 5% посевов озимых). В Южном федеральном округе в плохом состоянии находятся 2,6% посевов озимых, в Центральном — 2% посевов, в Северо-Западном — 1,8%. «Если так и останется, то конечно, ситуация будет неплохая. Были годы, когда мы и 1,5 млн га теряли, и 4 млн га у нас гибло», — напомнил Чекмарев.
В то же время в министерстве обратили внимание не только на важность показателей урожая, но и качество зерна, «которое, к сожалению, хромает». В текущем сельхозгоду при рекордном урожае пшеницы в 73,3 млн т лишь 24% пшеницы составляет пшеница 3-го класса, еще 28% — 4-го класса и 48% — 5-го класса. «Конечно, это не то зерно, с которым мы должны идти на мировой рынок. Поэтому я просил бы в этом году очень серьезно отнестись к качеству зерна, — обратился Чекмарев к представителям аграрных ведомств регионов. — Потому что нас на рынках — как на внутреннем, так и на мировом — никто не ждет с плохим качеством зерна. По реализации пшеницы 3-го класса нет проблем на мировых рынках. Но когда мы говорим 4-й класс, 5-й класс, конечно, весь мир настораживается, что Россия нам представит и какой мусор привезет».
Для повышения качества зерна первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов сообщил об инициативе прекратить закупать в интервенционный фонд пшеницу 4-го и 5-го классов. «Пока это мнение экспертов, но мы просим делегации регионов для себя считать главной задачей, что с этого года первый показатель — это качество производимой продукции», — сказал он.
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