Общественный совет при Минсельхозе решил обратиться в министерство с предложением кратно увеличить штрафы за введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товаров. Как сообщает «Союзмолоко», соответствующие поправки планируется внести в ст. 14.7 КоАП (обман потребителей).



Сейчас ст. 14.7 предусматривает ответственность для юридических лиц от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб, или выше, если установлен факт недобросовестной конкуренции. В то же время в США закон предусматривает наказание вплоть до трех лет тюремного заключения и штрафа в $100−500 тыс. с остановкой производства, говорится в подготовленной к заседанию Общественного совета информационной справке. В Китае штраф за аналогичные нарушения достигает 30-кратной стоимости любого некачественного пищевого продукта, причем оштрафованы могут быть и арендодатели, а наказание в области безопасности продуктов питания в КНР может быть установлено вплоть до смертной казни. На Тайване введение потребителей в заблуждение грозит лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до $2,5 млн. «Репутация для западного производителя — это главный капитал. Именно поэтому и в США, и в ЕС, и в Австралии отзыв продуктов с рынка — столь же привычная история, как и отзыв автомобилей», — также отмечается в информационной справке.



В России же, например, недобросовестные производители молочной продукции облагаются несущественными штрафами до 300 тыс. руб. за замену животных жиров растительными аналогами, следует из проекта письма, который участники Общественного совета планируют направить в Минсельхоз. Как сообщает Milknews, в то же время использование растительных составляющих в среднем удешевляет процесс производства на 20−30%, в результате чего честные предприятия проигрывают в цене и терпят значительные убытки.



Согласно статистике Роспотребнадзора, в 80% случаев фальсифицируются молочные продукты, где молочные жиры заменяются дешевыми растительными маслами. 25% такого фальсификата было найдено в образовательных, медицинских, оздоровительных и социальных учреждениях, в том числе детских. В первую очередь, фальсификат касается молокоемких продуктов, таких как сыры, сливочное масло, сметана и сливки. По расчетам «Союзмолоко», в 2016 году в 7% всей произведенной молочной продукции молочный жир был заменен растительными жирами. В 2015 году этот показатель составлял около 10%. Подделке способствует увеличение импорта пальмового масла. За 10 месяцев 2016 года его ввоз в Россию вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го (734,4 тыс. т против 702,1 тыс. т), при этом поставки технического пальмового масла стал больше на 13,7%.



По итогам первого квартала 2017 года Роспотребнадзор выявил 7 т фальсифицированной молочной продукции, общая сумма штрафов за этот вид нарушения составила 6 млн руб. В конце октября 2016 года ведомство представило законопроект об ужесточении наказания за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП), предложив ужесточить наказание за фальсификат вплоть до двух лет исправительных работ.

