С начала июля по 11 октября Россия экспортировала 13,6 млн т зерновых агрокультур, что на 21% больше аналогичного периода прошлого сельхозгода, говорится в еженедельном мониторинге Минсельхоза со ссылкой на данные ФТС. Опережающий темп в первую очередь обеспечили ячмень и кукуруза, отгрузки которых увеличились в 1,6 раза — до 2,1 млн т и 903 тыс. т. Вывоз пшеницы вырос на 13,5% к аналогичному периоду прошлого сезона до 10,5 млн т.



Среди импортеров российского зерна Турция сохраняет второе место, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. Исходя из данных выданных фитосанитарных сертификатов, к 10 октября в эту страну было вывезено 2,1 млн т зерна, масличных и продуктов их переработки, что на 14% больше, чем годом ранее. За последнюю неделю Турция закупила 180 тыс. т продукции. На первом месте среди импортеров российского зерна остается Египет, увеличивший закупки на 33% до 2,1 млн т. На третье место поднялся Бангладеш, импортировавший 864 тыс. т российских зерновых и масличных и потеснивший Саудовскую Аравию на четвертое место (777 тыс. т).



С 9 октября Турция ввела требования, предусматривающие при поставках в страну российской сельхозпродукции обязательно заверять счета-фактуры в офисах турецкого торгпредства или дипмиссиях. Новые правила коснулись пшеницы, нерафинированного подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, подсолнечного жмыха. Как пояснил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, новые требования нельзя назвать неисполнимыми, однако они предполагают усложнение процедуры и вмешательство в процесс. «По новым правилам надо заполнить две формы на турецком языке, переводчики должны быть аккредитованы с турецкой стороны, и по каждому контракту информация должна согласовываться в торгпредстве, а запрос на согласование контракта нужно отправлять в Минэкономразвития Турции», — рассказал Злочевский на брифинге в «Национальной службе новостей». Как пояснил «Интерфаксу» представитель турецкого торгпредства, новые правила также могут включать в себя выборочные инспекции предприятий российских экспортеров. Кроме того, Турция не будет принимать корабли, прибывающие из портов Крыма, сообщил ТАСС представитель турецкой палаты судоходства.



По мнению Злочевского, ограничения являются «неким рычагом, чтобы иметь возможность тормознуть поставки в любой момент, причем без какого-либо постановления». «Но Турция зависима от российских поставок, вряд ли они будут рубить сук, на котором сидят. Можно обойтись без российской пшеницы, но тогда им будет дороже ее покупать у других стран», — полагает Злочевский. Вопрос введения новых требований Минсельхоз планирует поднять на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии в Казани 20 октября, сообщил в субботу глава министерства Александр Ткачев. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, возникшая ситуация «находится в пределах разумного» и связана с «подталкиванием нас к конкретным шагам по пресловутым томатам». Как говорил на прошлой неделе «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, некоторые трейдеры уже начали проходить процесс аккредитации и заверения своих счетов в турецких дипмиссиях. Сколько времени займет этот процесс и будут ли аккредитованы все заинтересованные компании, пока неясно.



Импортеры снижают цены

По данным Минсельхоза, средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса (FOB Новороссийск, 12,5% протеина) за минувшую неделю не изменилась и осталась на уровне $195/т. Между тем, по оперативной информации, полученной от трейдеров, в закупающих российскую пшеницу странах цены на зерно стали снижаться, утверждает гендиректор брокерской компании «Глогос проект» Константин Гриневич. «Участники рынка по возможности перепродают пшеницу, предназначенную для Турции, в другие страны. Импортеры, пользуясь безвыходным положением трейдеров, начали занижать цены на новые контракты», — поясняет он.



Усложнение процедуры подготовки документов для ввоза российского зерна и масличных может привести к длительным задержкам и канцелингу (расторжению договора из-за несоблюдения сроков) уже законтрактованных судов, а в долгосрочной перспективе — к снижению уровня ставок фрахта из Азовского моря. По словам Гриневича, после открытия Керченского пролива, судоходство в котором закрывалось с 11 по 14 октября из-за строительства моста, большая часть флота «может быть канцелирована», в связи с чем в Азовском море может возникнуть большое количество свободного спотового тоннажа. «Основным бенефициаром сложившейся ситуации, кроме нетурецких импортеров, являются фрахтователи незерновых и более дешевых грузов», — отметил Гриневич.



Новые рынки

Всего в список импортеров российской продукции в этом сезоне к 10 октября входили 119 стран против 110-ти на аналогичную дату 2016-го. «География нашего экспорта все шире, обычно по сезону диапазон торговли колеблется на уровне 100−110 стран», — констатирует Злочевский. В прошлом году Россия начала поставлять зерно в Марокко, Алжир, Тунис. «Это традиционные рынки Франции, где в прошлом году был неурожай, в этом году она вернулась, но, надеюсь, мы с этих рынков тоже не уйдем, хотя и сократим свое присутствие», — отметил эксперт. Также сейчас через Российский экспортный центр прорабатывается возможность предоставлять отсрочку по платежам для ряда стран. «Например, Куба — традиционно дружественная нам страна, но ей нужна отсрочка в 360 дней, госкомпания закупает зерно, все достаточно надежно, но наши поставщики сейчас не могут предоставить такую отсрочку», — указал Злочевский.



Кроме того, перспективным направлением для российского зерна являются страны Южной и Юго-Восточной Азии, полагает «СовЭкон». Так, в сентябре Банладеш, Индонезия и Вьетнам вывезли почти 0,9 млн т российской пшеницы. «С учетом серьезного сокращения сбора пшеницы в Австралии это направление российского экспорта сохранит свою актуальность в текущем сезоне», — полагают аналитики «СовЭкон».



В сезоне-2016/17 экспорт российского зерна, по данным ФТС, составил 35,5 млн т. В этом году, согласно прогнозу Российского зернового союза, может быть вывезено 45 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал экспорта зерна в сезоне-2017/18 В 43 млн т, «СовЭкон» — 44 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка — 43,2−45 млн т. Как сообщил «Агроинвестору» глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, экспорт в октябре превысит показатель аналогичного месяца 2016-го, однако будет меньше, чем сентябрьский рекорд в 5,1 млн т. «В начале октябре были проблемы с погодой, которые тормозили отгрузки, однако пока ситуация наладилась. Только в глубоководных портах сейчас есть заявки на 2,6 млн т», — знает он.

