По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в сентябре составил рекордные 5,1 млн т. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, в том числе вывезено около 4,2 млн т пшеницы, 550 тыс. т ячменя, 320 тыс. т кукурузы.



«Мы прогнозировали, что отгрузки могут достигнуть 5,2 млн т, однако с 25 сентября по начало этой недели были шторма в Новороссийске, в связи с чем отправка судов приостанавливалась. Также в конце месяца были и сохраняются проблемы с уровнем воды в Азовском бассейне», — сказал Павенский. По информации логистической компании «Глогос проект», в Азовском регионе восточный ветер держал уровень воды на отметках минус полметра от нулевых значений, что практически парализовало работу портов. «На Азово-Донском морском канале скопилась очередь из порядка 20 судов, ожидающих тот уровень воды, который позволит безопасно и беспрепятственно пройти на погрузку и позже выйти в рейс», — сообщает «Глогос проект».



Тем не менее, несмотря на погодные факторы, сентябрьский объем вывоза стал рекордным. «В августе этого года, по нашим расчетам, на экспорт было отправлено 4,84 млн т. До этого самый большой объем был в августе 2014 года — 4,64 млн т», — заметил Павенский.



В октябре, по прогнозу эксперта, отгрузки зерна в силу погодных факторов немного снизятся, но тем не менее могут составить рекордные для этого месяца 4,9−5 млн т. «Есть традиционные риски штормов и усиления ветров, также в начнет постепенно уменьшаться активность в портах Волго-Дона. Поэтому экспорт в октябре будет чуть меньше, но, я думаю, он будет близок к сентябрьскому рекорду. Контракты активно заключаются, вплоть до ноября, есть контракты и на декабрь», — рассказал Павенский. Значительному вывозу способствует экспортная цена на пшеницу, которая с середины сентября выросла на $6 до $192 за тонну (FOB, 12,5% протеина). «Активная закупка на внутреннем рынке сейчас идет не только на Юге, но и в Центре, приволжских регионах и постепенно двигается на Восток, так как цены интересны для экспортеров. Поэтому вывоз могут сдерживать только погодные факторы», — отметил эксперт.



Портовые мощности по перевалке зерна в настоящее время близки к пределу, в свою очередь констатирует аналитический центр «СовЭкон». «Благодаря рекордным объемам экспорта давление рекордного урожая на цены на Юге ослабло. Но в большинство регионов, особенно в Поволжье и Зауралье, цены остаются под сильным давлением и значительно ниже, чем год назад», — говорится в сообщении «СовЭкона». Он также прогнозирует, что в октябре объемы экспорта несколько снизятся по сравнению с сентябрьским рекордом. «Свои коррективы начинает вносить и осенняя погода. Точнее, непогода, напомнившая о себе недавно в Новороссийске», — говорится в комментарии центра.



По оперативным данным ФТС, к 27 сентября с начала сезона было экспортировано 11,7 млн т зерновых агрокультур, что на 24% выше аналогичного периода прошлого года. В том числе объем вывоза пшеницы с начала июля равнялся почти 9 млн т (+16% к аналогичному прошлогоднему периоду), ячменя — 1,9 млн т (в 1,5 раза больше), кукурузы — 777 тыс. т (в 2 раза выше). По данным территориальных управлений Россельхознадзора, с учетом стран Таможенного союза экспорт пшеницы составил 9,6 млн т, ячменя — 1,9 млн т, кукурузы — 697 тыс. т. На первом месте среди импортеров российского зерна находится Египет, увеличивший закупки на 54% до 1,9 млн т, на втором — Турция, нарастившая ввоз на 18% до 1,9 млн т, на третьем месте — Саудовская Аравия (771 тыс. т, +19%). Потенциал экспорта зерна в сезоне-2017/18, по оценке «Русагротранса», составляет не менее 43 млн т против 35,5 млн т в сезоне-2016/17, по прогнозу «СовЭкона» — около 44 млн т.

