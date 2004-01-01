По итогам года экспорт сельхозпродукции и продовольствия может достичь $20 млрд против $17 млрд в 2016-м, на сегодняшний день поставки за рубеж выросли на 20% до $11,5 млрд. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Агробизнесфорума «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», который состоялся в рамках выставки «Золотая осень». Реализация приоритетного проекта развития агроэкспорта позволит значительно увеличить поставки отечественной продукции на внешние рынки, при этом нужно делать ставку не только на сырье, но и продукты переработки, отметил он.



Несмотря на то, что благодаря рекордным показателям по урожаю возрос экспортный потенциал агросектора, у отечественного сельского хозяйства сохраняются точки роста и внутри страны. Среди задач на ближайшую перспективу министр отметил увеличение урожайности и продуктивности скота и птицы, внедрение новых технологий, модернизация АПК, повышение производительности труда. Также он обратил внимание, что необходимо снижать зависимость от иностранных средств производства, в частности, семян и генетического материала. «Мы на 50% зависим от импортных семян, если из-за рубежа по каким-то причинам не поставят бройлерное инкубационное яйцо — мы потеряем отрасль, — подчеркнул Ткачев. — У нас не хватает семян овощей, картофеля, по сахарной свекле зависимость от иностранных семян достигает 90%. В этом направлении нам предстоит сделать прорыв, это ниша, в которой можно заработать».



Если по ряду продуктов питания обеспеченность рынка за счет внутреннего производства уже достигла необходимого порога Доктрины продовольственной безопасности или близка к этому, то в таких сегментах как молоко, овощи и фрукты нужно еще пять-семь лет работы, оценил глава агроведомства. И для того, что успешно пройти этот путь, необходимо сохранить господдержку. «Без господдержки проекты в молочном животноводстве окупаются в течение 15 лет, причем почти все это время они убыточны или работают в ноль, а с субсидиями они окупаются за семь-восемь лет, в которые получают рентабельность 10%", — сравнил Ткачев.



Поэтому Минсельхоз будет пытаться увеличить господдержку, пообещал министр, тем более что благодаря ей агробизнес стал интересен инвесторам. Только за последние три года в агроведомстве были отобраны и просубсидированы более 850 инвестиционных проектов на 500 млрд руб. кредитных средств. «Чтобы стать ведущей аграрной державой, мы должны сохранить набранные темпы и стремительно двигаться вперед. Перед нами стоит задача продолжить стимулирование инвестиций в АПК», — подчеркнул Ткачев.



Если глава агроведомства говорит о том, что Россия может стать мировой аграрной державой, то премьер-министр Дмитрий Медведев на церемонии открытия выставки отметил, то наша страна, по сути, уже вернулась в число самых главных аграрных государств мира. По его словам, во многом это произошло благодаря господдержке, которая «сыграла ключевую роль». В этом году она составила 242 млрд руб. «В следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены», — сказал Медведев. Правда, изначально проект бюджета на следующий год предполагал выделение на АПК 222,3 млрд руб., однако президент Владимир Путин в конце сентября в ходе совещания с членами правительства поручил заложить на поддержку сельского хозяйства дополнительно по 20 млрд руб. в следующие три года. «Нужно сохранить позитивную динамику сельского хозяйства, стимулировать дальнейшее развитие отечественных производителей», — пояснил он.



При этом другой участник форума, бизнес-омбудсмен Борис Титов, обратил внимание, что сейчас он почти не получает жалоб от представителей агросектора на то, что до них не доходит господдержка. Системной проблемы, как это было несколько лет назад, нет. Однако, по словам Титова, государство уделяет мало внимания субсидированию малых хозяйств. «А без них нам не выжить, они нужны, тем более, что и мировая тенденция идет к фермерству», — отметил он. Фермеры нуждаются в поддержке, согласился Ткачев, уточнив, что для малых форм хозяйствования зарезервировано 10% объема субсидий. Агроведомство признает важность их работы, в будущем в структуре сельхозпроизводства на долю крупных компаний будет приходиться 60%, малых — 40%, считает министр.

