Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также отраслевыми союзами разработать меры по расширению экспорта сахара и побочной продукции сахарного производства. О результатах они должны доложить до 5 декабря, говорится на сайте правительства.



Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе заседания кабмина, посвященного предварительным итогам уборки урожая, говорил, что в этом сезоне экспортный потенциал сахарной отрасли оценивается в 700 тыс. т, что в два раза выше показателя прошлого года, когда, по словам главы агроведомства, за рубеж было поставлено 340 тыс. т сахара. Это связано с ожидаемым рекордом производства — 6,5 млн т, который станет возможным благодаря расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6%. Минсельхоз прогнозирует урожай агрокультуры на уровне 52 млн т против 51,4 млн т в 2016-м. Согласно информации агроведомства на 2 октября, сахарная свекла убрана на 45,8% посевной площади, накопано более 22,5 млн т, тогда как год назад в это время было 19,6 млн т. Урожайность составляет 418,1 ц/га, что ниже показателя 2016-го (435,5 ц/га).



По данным Союзроссахара, к 3 октября в стране был выработан второй в этом сезоне миллион тонн сахара. Работают все 75 заводов, которые планировали вести переработку сахарной свеклы, их общая среднесуточная мощность превышает 360 тыс. т корнеплодов. Суточное производство сахара составляет 53,5 тыс. т, что в три раза больше объема потребления.



Годовая внутренняя потребность России в сахаре составляет 5,8−5,9 млн т. Поскольку сохраняется 250−350 тыс. т импорта из Белоруссии и других стран, даже если выпуск сахара в этом году останется на уровне прошлого сезона (6,2 млн т), нужно будет поставить на внешние рынки минимум 600 тыс. т, говорил ранее «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



В сентябре Минсельхоз предлагал ввести ограничения на ввоз сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей в условиях перепроизводства. Эти государства закупают сахар-сырец в третьих странах, перерабатывают его и везут в Россию, что приводит к падению цен и ограничивает экспортные возможности отечественных компаний на рынках ЕАЭС и СНГ, пояснял Ткачев. По оценке агроведомства, из-за этого российская сахарная отрасль теряет 70−80 млрд руб. Однако ФАС не поддержала эту идею. Вместо введения ограничений необходимо поддержать экспорт сахара и проводить интервенции, уверен глава службы Андрей Цыганов.



По мнению Иванова, только развитие экспорта защитит все отрасли от всплесков перепроизводства и принципиально расширит рынки сбыта. Однако пока вывоз — это зачастую крайне сложно, долго и дорого, считает эксперт. По предварительным подсчетам ИКАР, за прошлый сезон (с августа по июль), экспорт сахара из России составил 370 тыс. т. Отечественная сахарная отрасль может произвести и 7−8 млн т, главное — наличие рынков сбыта, уверен эксперт.



Перспективы российского экспорта сахара будут зависеть от того, станет ли он проще и дешевле. «Необходимо применять экспортные транспортные тарифы, строить приграничную инфраструктуру, компенсировать затраты на обеспечение соответствия требованиям покупателей и контрольных служб», — говорил ранее «Агроинвестору» заместитель гендиректора агрохолдинга «Продимекс» (крупнейший в России производитель сахара) Вадим Ерыженский.



Для увеличения объемов экспорта сахара, с одной стороны, нужны новые ниши и рынки, с другой, назрел вопрос строительства терминала с накопительными мощностями при финансовом участии государства в проекте. Кроме того, для роста отгрузок всех сельхозтоваров, в том числе сахара, по мнению Иванова, необходимо снижать издержки производителей на логистику и оформление документов. В этом случае экспортные возможности будут практически неограниченными.



Одним из новых рынков для российского сахара должен стать Узбекистан. В конце сентября Александр Ткачев сказал, что в ходе визита в страну договорился о начале поставок. «Президент республики поддержал наши предложения и выразил уверенность в том, что поставки будут осуществляться на долгосрочной основе (это порядка 500 тыс. т)», — сообщил глава агроведомства на заседании правительства.

