Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение запрета на импорта сахара из Белоруссии и Казахстана. Как заявил замглавы ведомства Андрей Цыганов, вместо ограничений необходимо стимулировать экспорт сахара и проводить интервенции. «Рынок нужно санировать. Мы, естественно, всегда являемся сторонниками не запретительных, заградительных мер, а мер прямо противоположных: вместо того, чтобы запрещать ввоз сахара лучше стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций, за счет формирования запасов», — приводит РИА «Новости» слова Цыганова.

С инициативой введения ограничений на ввоз сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей ранее в сентябре выступил глава Минсельхоза Александр Ткачев. По его мнению, такая мера необходима для защиты отечественных производителей в условиях перепроизводства. Как пояснял Ткачев, беспошлинный импорт сахара Белоруссией и Казахстаном, которые закупают сахар-сырец в третьих странах, перерабатывают его и везут в Россию, ущемляет интересы отрасли. В частности, это ограничивает экспорт российского сахара на территорию соседних стран, ведет к падению цен и риску банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов. По оценке Минсельхоза, российская сахарная отрасль теряет от таких действий Белоруссии и Казахстана 70−80 млрд руб. В результате, как сообщает «Интерфакс», Минсельхоз предлагает провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, поставить вопрос в Евразийской экономической комиссии о законности беспошлинного импорта сахара и предложить Минэкономразвития обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой изъять белый сахар из режима свободной торговли.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов поддерживает предложение ФАС о стимулировании экспорта. «Всесторонняя поддержка экспорта и развитие логистики всеми видами транспорта требуется абсолютно всем отраслям России, включая АПК и свеклосахарный комплекс. Только развитие экспорта защитит все отрасли от всплесков перепроизводства и принципиально расширит рынки сбыта. Пока же вывоз по всем процедурам и издержкам — это зачастую крайне сложно, долго и дорого. Не говоря уже о выходе на новые нетрадиционные рынки», — прокомментировал Иванов «Агроинвестору». Тем не менее, отмечает он, экспорт сахара из России все же сильно ограничен беспошлинными поставками белого сахара и сахара-сырца из третьих стран в страны ЕАЭС и СНГ. «Это потенциальные рынки сбыта российского сахара, куда беспошлинно продолжает ввозиться сахар из третьих стран», — напоминает эксперт. По предварительным подсчетам ИКАР, за прошлый сезон (с августа по июль), экспорт сахара из России составил 370 тыс. т, по данным Минсельхоза — 329 тыс. т.

С 1997 года Россия увеличила производство свекловичного сахара с 1,3 млн т до 6,2 млн т в сезоне-2016/17. В этом сезоне, согласно прогнозу ИКАР, выпуск сохранится на уровне не менее 6,2 млн т, а, вероятно, будет выше, вплоть до 6,5 млн т. По оценке Минсельхоза, благодаря расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6% ее урожай может составить 52 млн т, в результате производство сахара составит до 6,5 млн т. Союзроссахара оценивает производство сахар в сезоне-2017/18 В 6,3−6,5 млн т. «А потребление России — около 5,9 млн т. Таким образом, с учетом импорта белого сахара из Белоруссии формируется экспортный потенциал минимум 600 тыс. т, который надо куда-то поставлять. Рынки же сопредельных государств ЕАЭС заняты беспошлинным импортом из третьих стран», — подчеркивает Иванов, добавляя, что российская сахарная отрасль в состоянии произвести и 7 млн т, и 8 млн т, «лишь бы были рынки сбыта». «Более того, присутствие беспошлинного импорта бьет и по производителям самих стран ЕАЭС. Те же свекловоды Казахстана и Киргизии ограничиваются в рынках сбыта присутствием беспошлинного импорта сахара из Евросоюза, Украины и других стран», — заметил эксперт.

По оперативным данным Минсельхоза, к 20 сентября сахарная свекла была выкопана с 28,3% уборочной площади, накопано 13,9 млн т, что на 1,3 млн т больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Средняя урожайность составляет 419 ц/га (в 2016-м — 434,9 ц/га). К 13 сентября был выработан первый 1 млн т свекловичного сахара с начала сезона, сообщал Союзроссахар. На эту дату в стране работали 69 сахарных заводов из 75, суточная выработка сахара составляла около 43 тыс. т. Оптовая цена на сахар-песок, по данным Минсельхоза, с января 2017 года снизились почти на 24% и к 13 сентября находилась на уровне 25,99 руб./кг (среднее значение по Южному федеральному округу с НДС).