Уборочная кампания по сахарной свекле в России стартовала с опережением прошлогодних темпов. Как сообщает Минсельхоз, по состоянию на 16 августа сахарная свекла выкопана с 30,3 тыс. га или 2,5% посевной площади, получено 1,4 млн т корнеплодов, в то время как в прошлом году к этой дате сбор составлял 1,2 млн т. Урожайность также пока превышает прошлогоднюю — 468,1 ц/га против 454,7 ц/га.



Как следует из оперативных данных органов управления АПК, к сбору сахарной свеклы приступили четыре региона. Лидирует Краснодарский край, где убрано 13% площадей и накопано 1,2 млн т. Урожайность на Кубани составляет 475 ц/га против 471,5 ц/га в 2016-м. В Ставропольском крае накопано 122 тыс. т корнеплодов, в Орловской области — 43 тыс. т, в Курской области — 15 тыс. т. Кроме того, о начале уборочных работ также отчитались власти Липецкой области и татарстанский холдинг «Агросила».



Краснодарские сахарные заводы уже переработали 1 млн т сахарной свеклы, изготовив 103,5 тыс. т сахара и 24,9 тыс. т сушеного жома. «Все 16 сахарных заводов края сегодня работают и обеспечены сырьем», — рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе посещения «Павловского сахарного завода». На предприятии, которое в 2016 году приобрел «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, к приемке сырья приступили 2 августа. В прошлом году «Павловский сахарный завод» переработал 655 тыс. т сахарной свеклы и произвел 78 тыс. т сахара, сейчас на нем завершается реконструкция, в ходе которой был обновлен участок трубопровода транспортерно-моечной воды, модернизирована бортоукладочная машина, осуществлен монтаж линии заточки свеклорезных ножей. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, инвестиции в реконструкцию завода составят 57 млн руб.



В целом, по данным «Союзроссахара», по состоянию на 17 августа сахарную свеклу перерабатывают 22 сахарных завода из 75, общей мощностью 130 тыс. т в сутки. Среди них — все заводы Краснодарского края, Изобильненский Ставропольского края, Ливенский Орловской области. В Курской области приступили к переработке Льговский и Рыльский заводы, в Татарстане — Заинский сахарный завод, в Липецкой области — Добринский сахарный завод. В прошлом году на аналогичную дату работал 21 завод общей мощностью 113,6 тыс. т. На текущий момент в стране выработано 190 тыс. т сахара.



Посевные площади сахарной свеклы в России в этом году составляют почти 1,2 млн га, что на 8% больше уровня 2016-го. На Краснодарский край приходится 17% всех посевов, в этом году площади здесь были увеличены на 13 тыс. га. В конце июля глава региона прогнозировал, что минимальный объем переработки сырья в этом сезоне составит 12 млн т. «У нас есть все основания рассчитывать на рекордный результат по выработке сахара», — отмечал Кондратьев. В среднем по России к 11 августа масса корня сахарной свеклы составляла 400 г против 425 г в 2016-м и 411 г в 2015-м, сахаристость оценивается в 14,56% (в 2016-м — 14,39%, в 2015-м — 14,43%), сообщает «Союзроссахар».



В 2016 году урожай сахарной свеклы оказался рекордным, на 32% превысив уровень 2015 года и составив 51,4 млн т. В результате было выпущено 6,1 млн т сахара (с учетом выработки его из мелассы — 6,2 млн т). Рекордное производство привело к существенному снижению цен и проседанию рентабельности сахарного бизнеса. Так, в первом полугодии цены на сахар упали на 20%, до 33,9 руб./кг по сравнению с 42,1 руб./кг в первом полугодии 2016-го, говорится в отчете группы «Русагро» за январь-июнь 2017 года. В результате выручка сахарного подразделения группы снизилась на 4% до 14,6 млрд руб. при падении операционной прибыли в 4,5 раза до 879 млн руб. В этом году группа вновь прогнозирует перепроизводство сахара в стране. «Исходя из текущей ситуации, урожай сахарной свеклы может быть довольно хорошим, мы ожидаем его увеличения на 5% по сравнению с предыдущим годом. Выход сахара, по предварительным данным, прогнозируется на более высоком уровне, чем в прошлом году <…> Схожая ситуация и в других компаниях», — рассказала в конце прошлой недели руководитель управления по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова. По ее оценке, во второй половине 2017 года оптовая цена на сахар будет находиться на уровне 31 руб./кг.



«Союзроссахар» ожидает в этом году производство сахара свыше 6 млн т. «Более точный прогноз мы дать пока не можем, так как все будет зависеть от погоды», — сказал «Агроинвестору» председатель правления союза Андрей Бодин. В то же время, заметил он, объем производства все равно будет выше внутренних потребностей. «При этом мировая цена на белый сахар сейчас ниже на 40% год к году: на бирже в Лондоне она находится на уровне $364/т. Соответственно, излишки сахара мы можем реализовывать по меньшей цене, что способно привести к сокращению посевов в следующем году», — добавил Бодин. Согласно прогнозу ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, производство сахара в новом сезоне может повторить рекорд прошлого года при том, что потребности внутреннего рынка оцениваются примерно в 5,8 млн т.

