Проект «Международной сахарной корпорации» (МСК) по строительству в Ростовской области сахарного завода за 18 млрд руб. получил положительное заключение экспертизы. Как сообщило Агентство инвестиционного развития (АИР) региона, одобрение получено в начале августа, на этой неделе ожидается получение разрешения на строительство предприятия. Гендиректор МСК Петр Пантелеев подтвердил «Агроинвестору» эту информацию. К настоящему времени спроектированы 74 объекта, для оснащения предприятия будет использоваться как импортное, так и отечественное оборудование.



«В силу своего стратегического значения для региона, будущий сахарный завод получает поддержку губернатора Ростовской области Василия Голубева, включен в «губернаторскую сотню» приоритетных для области инвестпроектов. Проект поддержан на уровне федерального правительства, Минсельхоза России», — говорится в сообщении АИР. Как утверждает гендиректор агентства Игорь Бураков, собственный сахарный завод — «насущная потребность донских сельхозпроизводителей, которые возят урожай свеклы на переработку за 200−400 км при оптимальном транспортном плече до 100 км».



Заявленный объем инвестиций — 18 млрд руб., мощность переработки — 12 тыс. т свеклы в сутки, производительность завода — 1,7 тыс. т сахара в сутки. В случае реализации проекта предприятие может стать самым мощным в российской сахарной отрасли. Согласно составленному «Агроинвестором» рэнкингу сахарных заводов, крупнейшим по суточной мощности в сезоне-2016/17 стал кубанский «Успенский сахарник» компании «Продимекс», который перерабатывал 10,9 тыс. т сахарной свеклы в сутки, производство сахара составило 212 тыс. т. На втором месте — липецкий «Добринский сахарный завод» компании Sucden с мощностью 10,6 тыс. т/сутки, по словам финансового директора компании Глеба Тихомирова, в новом сезоне этот показатель увеличится до 11 тыс. т/сутки. На третьем месте — краснодарский сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» компании «Доминант» с суточной мощностью 9,8 тыс. т свеклы.



Проект Ростовского сахарного завода реализует «Международная сахарная корпорация» при техническом содействии французской компании Sucden. По данным kartoteka.ru, МСК зарегистрирована в 2002 году в Москве с уставным капиталом 30 тыс. руб. Инвестиционное соглашение о строительстве завода было подписано ростовским губернатором еще в 2012 году, тогда стоимость завода оценивалась в 10,14 млрд руб. Строительство планировалось начать весной 2013-го, а запуск предприятия был намечен на 2014 год. Однако весной 2015 года гендиректор МСК сообщил об идущем процессе перевода земель сельхозназначения в категорию промышленного использования и назвал новую предполагаемую дату запуска — август 2017-го. В сентябре прошлого года на заседании ростовского правительства выяснилось, что сроки вновь сдвинуты: строители выйдут на площадку во втором квартале 2017 года. Сейчас, как уточнил «Агроинвестору» Петр Пантелеев, начало строительных работ ожидается в конце сентября — начале октября этого года, а запуск — 1 августа 2019 года.



Собственный сахарный завод — это давняя идея ростовских властей, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В то же время он уверен, что озвученные новые сроки вновь будут перенесены. «В России больше не будет построен ни один новый сахарный завод в чистом поле, ни в каком регионе. Места на рынке для производства такого масштаба нет», — сказал Иванов «Агроинвестору». По его словам, за последние 20 лет отрасль выросла в пять раз и сейчас уперлась в емкость рынка. «Внутренний рынок насыщен, а возможности экспорта свекловичного сахара незначительны. Из действовавших в советское время 96 заводов сейчас работают модернизированные 75, при том, что за последние два десятилетия в России были заявлены уже более 50 проектов заводов, которые так и не были реализованы. Через десять-пятнадцать лет останется не более 60 еще более модернизированных заводов», — прогнозирует Иванов. Он заметил, что сокращение числа сахарных заводов происходит во всем мире. «Особенно интенсивно в последние 30 лет во всех постсоветских странах. Новые свеклосахарные предприятия в мире за 20 лет построены только в Турции и Египте — по одному! При этом остающиеся заводы значительно модернизируются, и общее производство свекловичного сахара не снижается и даже растет», — добавил эксперт.



В 2016 году в России был собран рекордный урожай сахарной свеклы в 51,4 млн т, что на 32% выше уровня 2015 года. В этом году общероссийские посевы агрокультуры увеличились на 8% до 1,19 млн га. Согласно прогнозу аналитической службы Союзроссахара, с учетом состояния посевов сахарной свеклы производство сахара в текущем сезоне вновь может превысить 6 млн т (в 2016-м — 6,2 млн т). По состоянию на 7 августа переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов, в том числе все 16 заводов Краснодарского края, Изобильненский сахарный завод Ставропольского края и Ливенский сахарный завод Орловской области, сообщает Союзроссахар. К началу этой недели переработано 582 тыс. т сахарной свеклы, выработано 55,4 тыс. т свекловичного сахара.

