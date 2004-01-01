Заместитель генерального директора компании «Агробизнес» (растениеводство, 8,2 тыс. га; Липецкая область) Виталий Погореленко рассказал журналу «Агротехника и технологии», что в 2017 году на их предприятии посевные площади сахарной свеклы уменьшились почти в 2 раза (с 2 тыс. га до 1,1 тыс. га). Семена в этом году приобрели компании «Штрубе» (протравитель — ФОРС МАГНА). Сокращение посевов связано с прогнозами падения цены на сахар, поделился аграрий. К тому же в прошлом году в Липецкой области уже было перепроизводство свеклы, а в соседние регионы везти невыгодно из-за больших транспортных расходов. В этом сезоне были крайне неблагоприятные для сева погодные условия, констатирует Погореленко: в Липецкой области вымерзание посевов составило около 30%. Так что вместо 450 т/га аграрий рассчитывает получить не более 400 т/га. По его словам, при выращивании сахарной свеклы хозяйства сталкиваются не только с технологическими трудностями, но и с материальными. Например, отсутствие государственного субсидирования процентных ставок по кредитам существенно отражается на технологии возделывания сахарной свеклы. «Мы вынуждены минимизировать затраты за счет использования неоригинальных препаратов химзащиты растений», —говорит директор. — Использовать такие препараты нам посоветовали наши коллеги. Не хотелось бы пока афишировать, что это за препараты. Хотим вначале посмотреть, как они себя покажут».

По словам Нинель Коноваловой , генерального директора Центра научно-технической поддержки предприятий АПК «Консультант Агро» , средства защиты растений должны ежегодно подбираться согласно изменяющимся климатическим и технологическим условиям вегетационного периода. В частности, эксперт рекомендует обратить внимание на следующие фунгициды: Амистар экстра . Комбинированный фунгицид, содержащий два действующих вещества из разных классов. Это дает ему возможность предохранять листья свеклы от таких заболеваний, как церкоспороз, фомоз, мучнистая роса. Препарат максимально эффективно контролирует отрицательное воздействие климатических стрессов на растения свеклы. Кагатник . Активное вещество фунгицида — бензойная кислота — природный антисептик и консервант, содержащийся во многих натуральных продуктах. Фунгицид безопасен для обработки корнеплодов свеклы перед закладкой на хранение. Препарат проявляет комплексную защитную активность в период хранения. Аканто Плюс . Содержит пикоксистробин и ципроконазол. Эффективен против церкоспороза и мучнистой росы, к нему чувствительны белая и серая гнили. Препарат обладает трансламинарной активностью, то есть защищает новый прирост, что очень важно для активно формирующей листовую розетку свеклы. К тому же пикоксистробин обладает эффектом «паровой фазы», перераспределяясь на нижний ярус листьев растения. Важной особенностью продукта является «озеленяющий эффект», позволяющий продлить период вегетации растений и обеспечить дополнительную прибавку урожая. Абакус Ультра . В 2016 году получил регистрацию на сахарной свекле. Эффективен против церкоспороза, рамуляриоза и мучнистой росы. Продукт имеет продолжительное действие (около 3 недель), причем его можно использовать при любых погодных условиях. При своевременном применении позволяет получить дополнительный урожай и высокий защитный эффект от болезней. На рынке торговые названия пестицидов меняются очень активно, говорит Нинель Коновалова. Каждый год практики ждут очередных «самых, самых». Но мы все видим, что за меняющимися торговыми названиями нет продуктов с новыми механизмами действия, замечает эксперт. Более того, все чаще речь заходит об устойчивости сорняков к гербицидам, в некоторых странах уже есть списки таких растений. Поэтому Коновалова рекомендует выбирать гербициды с разным механизмом действия. Пирамин турбо . В условиях оптимального увлажнения почвы под его воздействием погибает или сильно угнетается большинство малолетних и двудольных сорняков. Применяется как почвенно, так и по вегетации. Подходит для приготовления баковых смесей. Фронтьер оптима . Раньше применялся только почвенно, с прошлого года получил регистрацию на применение в период вегетации. При достаточном увлажнении гербицид проявляет высокую токсичность к злаковым сорнякам и широкому спектру однолетних двудольных. Бетарен 22, МКЭ Выпускается в виде масляного концентрата эмульсии. Практики подтвердили его высокую биологическую эффективность и мягкое, щадящее действие на культуру. Новая формуляция препарата эффективно справляется даже с ранее устойчивыми сорняками. Дуал голд . Гербицид с высокой почвенной активностью, содержащий 96% с-метолахлора. Обладает выраженной противозлаковой активностью, также контролирует некоторые двудольные сорняки. Обладает иным механизмом действия, чем «бетаналы», но в качестве партнера с гербицидами из этой группы хорошо подавляет повилику и переросшую марь белую. Обеспечивает продолжительную (до 10 недель) защиту посевов от сорняков. Обладает низкой летучестью, но в засушливых условиях рекомендуется неглубокая (2−3 см) заделка в почву.

Последнее время практически не говорят о проблеме снижения кислотности почвы и восстановлении плодородия. Однако от решения этой проблемы зависит качество и количество урожая выращиваемых культур. В частности, сахарная свекла довольно сильно восприимчива к кислотности почвы, говорит Елена Алекперова, генеральный директор исследовательского агентства «Агростат». Опрос, проведенный ее компанией в 2016 году в хозяйствах Центрально-Черноземного региона, показал, что даже в условиях Черноземья вопрос влияния кислотности почв на урожай и его качество стоит очень остро. Так, более 77% респондентов отметили фактор кислотности почв как угнетающе действующий на развитие культуры. В опросе принимали участие представители 146 хозяйств региона — как крупные агрохолдинги, так и самостоятельные хозяйства различной формы собственности, включая фермерские. 80% респондентов, отметивших высокую кислотность почвы, считают именно этот негативный фактор причиной снижения урожайности. Далее по значимости и частоте упоминаний следовали такие отрицательные показатели, как ухудшение качества урожая, уменьшение эффективности вносимых минеральных удобрений и развитие заболеваний.

В 2016 году рынок сахарной свеклы оказался на грани перепроизводства (51,4 млн тонн). Однако в текущем сезоне из-за холодной весны во многих регионах, даже несмотря на рост посевов (предварительно — на 11%), рекордных валовых сборов не ожидается. Тем не менее, по выручке с гектара сахарная свекла продолжает оставаться самой доходной культурой (на юге выручка доходит до 140−150 тыс. руб.). Но для этого при ее выращивании необходимо строгое соблюдение технологии.



Сахарная свекла является одной из самых капиталоемких и сложных в возделывании сельскохозяйственных культур. Это связано с ее зависимостью от большого количества факторов, начиная от погодных условий и заканчивая строгим соблюдением всех технологических процессов выращивания, говорит Игорь Бруевич, генеральный директор «КВС РУС».



Так, в засушливом 2015 году проявилось грибковое заболевание макрофомина, особенно активно проявившее себя в регионах Центрального Черноземья — Белгородской, Воронежской и Курской областях, рассказывает он. В 2016-м во многих регионах произошло поражение корнеплодов афаномицесом. А в этом году на юге были достаточно большие повреждения посевов из-за сильного ветра, в центральных же регионах из-за низких температур пришлось пересевать несколько десятков тысяч гектар. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается поражение сахарной свеклы корнеедом.



Для того, чтобы справляться с этими напастями, а также для достижения высоких показателей урожайности и сахаристости необходимо неукоснительное соблюдение технологии производства. Одними из главных факторов снижения урожайности специалисты считают поражение корнеедом, корневые гнили, повреждение почвенными и наземными вредителями, болезни листьев, неправильное использование удобрений и схем защиты. Если же говорить об интенсивной технологии, то нужно начинать с составления правильного севооборота, выбора технологии почвообработки и правильной уборки предшествующей в севообороте культуры.



«Убийственная» свекла

Любому агроному известно, что выращивание сахарной свеклы при коротком севообороте «убивает» почву, говорит Яков Любоведский, директор управления проектами Союза органического земледелия. Ячмень, например, на одном и том же поле без смены культур может расти на протяжении многих лет, давая стабильный урожай без ущерба для плодородия почвы и экосистемы. Однако при выращивании такой культуры, как сахарная свекла, это невозможно. «Тем не менее, в России около 75% посевов сахарной свеклы находятся не реже чем в трехпольном севообороте. И это просто издевательство над почвой», — негодует эксперт.



Евгений Иванов, ведущий эксперт ИКАР, добавляет, что слишком частое появление свеклы на поле вкупе с отказом от глубокой вспашки (при глубокой вспашке патогены уходят вглубь и там постепенно перегнивают) и неоптимальным внесением удобрений уже привели к катастрофической ситуации с почвой и распространению болезней.



Кстати, компания «КВС РУС» на своей опытной станции в с. Докторово Липецкой области уже 4 года проводятся опыты по почвообработке, в рамках которых сравнивается традиционная технология отвальной вспашки с глубокорыхлением на глубину до 35 см и поверхностным рыхлением на глубину 10−15 см. По результатам пятилетних испытаний прибавка в урожайности на глубоком рыхлении составляет около 10%, рассказывает Игорь Бруевич. Хорошие результаты появляются также при орошении: в условиях Липецкой области средняя прибавка в урожайности составляет около 35−40%, констатирует специалист. Таким образом, одним из главных факторов успеха является обеспеченность влагой. Поэтому очень важно выбрать правильную технологию почвообработки.



Кроме того, для сахарной свеклы губительно последействие гербицидов, применяемых, например, на пивоваренном ячмене, продолжает Иванов. Использование таких гербицидов из класса производных сульфонилмочевин и имидазолинонов даже через 1−2 года негативно сказывается на корнеплодах. Не меньший вред приносит и картофель: он провоцирует рост корневых гнилей, причем не только в случае, когда является предшественником, но даже при выращивании за 2−3 года до возделывания сахарной свеклы. Оптимальный предшественник для этой культуры — озимая пшеница, рожь или черный пар, который, к сожалению, уже почти не встречается, говорит эксперт.



Однако последние годы идет тенденция к запашке соломой под зерновыми, и если при этом не используются технологии по ее ускоренному разложению, она может годами оставаться на поверхности, особенно в засушливые годы, и быть источником всевозможных болезней, предупреждает Иванов.



На эту же проблему обращает внимание Игорь Бруевич. Необходимо следить за распределением и измельчением соломы после уборки предшественника, как правило, озимой пшеницы, а также правильно ее перемешивать и заделывать в почву, говорит он. Оптимальная длина резки соломы составляет 4−5 см. Для этого зерноуборочный комбайн должен быть оснащен производительным измельчителем с новыми ножами и противорежущими пластинами. По словам Бруевича, у его компании есть хороший опыт работы с комбайнами «CLAAS» модельного ряда LEXION и TUCANO.



После уборки следует провести распределение соломы штригельной бороной, а затем провести культивацию с целью оптимального перемешивания соломы с почвой. На опытной станции «КВС» в Липецкой области используется культиватор Amazone Cenius с четырехрядным расположением стоек и расстоянием между рядами до 28 см, а для распределения соломы сразу после уборки здесь планируют применять штригельную борону Bednar.



Для ускорения разложения соломы Бруевич рекомендует вносить азот после уборки предшественника в количестве 9−10 кг действующего вещества на 1 т соломы. Иначе неразложившаяся и нераспределенная солома будет препятствовать развитию корня сахарной свеклы и станет хранилищем патогенных грибов и микроорганизмов, предупреждает специалист, добавляя, что, помимо этого, бактерии, перерабатывающие солому, интенсивно потребляют азот и влагу.



Органика на пользу

Частое присутствие в севообороте сахарной свеклы — экономическая необходимость, поясняет Любоведский. Заводы по производству сахара не загружаются на 100%, поэтому хозяйства, расположенные в районе этих заводов, меньше всего думают о плодородии и здоровье почв.



В связи с таким обстоятельством надо обращать внимание на биологические методы земледелия — внесение органики, использование микробиологических удобрений, и интегрированной системы защиты растений с применением биофунгицидов и энтомофагов, рекомендует Любоведский. Ведь если отсутствует возможность делать длинные севообороты и использовать сидеративные культуры, привнесение биологических приемов становится необходимостью, позволяющей снизить токсичную нагрузку, подчеркивает эксперт.



Говоря о защите посевов сахарной свеклы от болезней и вредителей, Любоведский призывает обратить внимание и на превентивные меры. В первую очередь, конечно же, необходимо бороться с грибковыми и бактериальными проблемами (в частности с корневыми и кагатными гнилями, из-за которых происходят большие потери сахара). Сложность здесь в том, что химические препараты в почве слабо себя показывают: они абсорбируются, к ним возникает резистентность. К тому же токсичная химия подавляет и полезную биоту почв, разрушает экосистемы, освобождает пространство для дальнейшего развития фитопатогенов.



Поэтому тут решение одно: химические обработки дополнять биопрепаратами, не сомневается эксперт. По его словам, большинство биофунгицидов можно вносить вместе с химией, что позволяет избежать отдельных затрат на организацию обработок. При закладке свеклы в кагаты также рекомендуется проводить обработку биофунгицидами: они дешевле химии, имеют пролонгированный эффект, абсолютно не токсичны и, как показывают многие опыты, снижают фон фитопатогенов в кагатах, на порядок уменьшая потери сахара.



Еще одним проблемным моментом выращивания сахарной свеклы в чернозёмных регионах России являются фитопатогены, к которым иностранная селекция и протравители семян порой не приспособлены, считает Любоведский. Применение же химических СЗР дает токсичный стресс, мешает росту и накоплению сахара. В то же время есть успешная практика применения биологических СЗР. В особенности биологические фунгициды хорошо себя показывают в борьбе с коревыми гнилями. При этом, в отличии от химии, биологические средства защиты не абсорбируются почвой, а эффективно защищают, не оказывая при этом негативного токсичного воздействия на растение.



Также целесообразно использовать микробиологические удобрения, и вносить их лучше вместе с минеральными, советует Любоведский. По его мнению, у биологических препаратов есть только один недостаток: универсальных рецептов, которые подойдут любому региону, нет. Поэтому необходим тщательный подбор препаратов, исходя из почвенных, климатических и других факторов. И научно, и на практике доказано: «биологи» не только позволяют отказаться высоких доз токсичных СЗР, но и способствуют снижению внесения минеральных удобрений до 30%, приводит данные эксперт.



Таким образом, биологические методы защиты позволят повысить урожайность, а самое главное — ещё и процент сахаристости. Любоведкий уверен: будущее производства сахарной свеклы — в создании конкурентной отечественной селекции и семеноводства, а также в биологических методах контроля почвенной биоты, подавлении фитопатогенного фона не только химией, но и средствами биологической защиты, т. е. в применении интегрированных систем защиты. Экономически это себя оправдывает, говорит эксперт, так как биопрепараты позволяют не только получить дополнительную выручку, но и снизить затраты на удобрения и ядохимикаты.



По словам директора компании «Агробиотехнология» Дениса Морозова, в 2015 году его компанией были проведены производственные испытания биофунгицидов на 2 га сахарной свеклы в агрохолдинге «Русагро» в Белгородской области. В результате испытаний установлено повышение устойчивости к болезням листьев, увеличение размеров и веса корнеплодов, увеличение урожайности на 14% и выхода сахара на 22% с 1 га, констатирует специалист.



Советы по защите

Игорь Бруевич для достижения оптимальной структуры почвы и оптимизации питания растений микро- и макроэлементами рекомендует внесение дефеката на полях с рН менее 5,8 из расчета 5−8 т/га.



Для борьбы с корнеедом он советует использовать фунгицидный протравитель с системным действием, который наносится на семена и предназначен для защиты растения от почвенных фитопатогенов из рода питиум, фузариум и афаномицес. А для борьбы с почвенными и наземными вредителями всходов — семена с инсектицидными протравителями. Основными почвенными вредителями являются проволочник и кивсяк. Против них специалист рекомендует применять вещества из класса пиретроидов (тефлутрин и бета-цифлутрин).



К вредителям всходов относится долгоносик, минирующая муха, тля, свекловичная крошка. Против данных вредителей используются вещества из класса неоникотиноидов (тиаметоксам и клотианидин). Кстати, по наблюдениям Бруевича, в последние годы все больше клиентов переходит со стандартных протравителей на интенсивные с повышенным содержанием инсектицидов.



Экономия на СЗР чревата снижением урожайности до 50%, говорят специалисты. И все же, несмотря на то, что рынок изобилует продукцией проверенных фирм («Август», «Щелково Агрохим», «АгроЭкспертГрупп», «Байэр», «Дюпон», «Сингента»), многие аграрии все-таки пробуют экономить, приобретая несертифицированные средства защиты растений. Это неоправданный риск, считает руководитель регионального Центра агротехнологий «Щелково Агрохим» Евгений Сазонов. В результате таких «экспериментов» происходит либо зарастание поля сорняками, либо угнетение развития культуры. Да и выгадать толком не получается: экономия при покупке несертифицированных СЗР составляет не более 3−4 тыс./га, а потерь в перспективе гораздо больше, предупреждает специалист. Ведь потом аграрии вынуждены выкладывать денежные средства на ликвидацию последствий использования некачественной химии. Так, хорошая «химия» сегодня обойдется в 10−12 тыс. руб./га, а чтобы зачистить посевы придется заплатить в 2 раза больше, сравнивает Сазонов.

