Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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В отличие от зерновых и масличных, сахарная свекла требует огромных затрат на транспортировку на дальние расстояния. Производство этой культуры экономически оправдано в радиусе не более 50−80 км (максимум — 100 км) вокруг завода. Этого многие сельхозпроизводители не учитывают.