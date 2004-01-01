Без учета пересева погибших площадей итог сева свеклы в 2017 году может превысить 1190 га
Фото: А. Галеев
Фото: А. Галеев
Свекольный обвал
Основная проблема сезона 2017 года заключается в том, что хозяйства большинства регионов (кроме Белгорода, Ульяновска, Мордовии и Алтая) так и не услышали о перепроизводстве сахарной свеклы и слишком низких ценах и по инерции нарастили сев этой культуры. Представляем вашему вниманию комментарии Евгения Иванова, ведущего эксперта ИКАР. Материал подготовлен специально для журнала «Агротехника и технологии»Евгений Иванов
Агротехника и технологии, июль 2017
В отличие от зерновых и масличных, сахарная свекла требует огромных затрат на транспортировку на дальние расстояния. Производство этой культуры экономически оправдано в радиусе не более 50−80 км (максимум — 100 км) вокруг завода. Этого многие сельхозпроизводители не учитывают.
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