Свекольный обвал

Основная проблема сезона 2017 года заключается в том, что хозяйства большинства регионов (кроме Белгорода, Ульяновска, Мордовии и Алтая) так и не услышали о перепроизводстве сахарной свеклы и слишком низких ценах и по инерции нарастили сев этой культуры. Представляем вашему вниманию комментарии Евгения Иванова, ведущего эксперта ИКАР. Материал подготовлен специально для журнала «Агротехника и технологии»