К 20 сентября с начала сезона-2017/18 экспортировано 10,5 млн т зерновых агрокультур, что на 34% больше аналогичного показателя предыдущего сельхозгода, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе вывезено более 8 млн т пшеницы (+22% к аналогичному периоду сезона-2016/17), 1,8 млн т ячменя (в 1,6 раза больше), 635 тыс. т кукурузы (в 4,7 раза больше).



За весь предыдущий сезон, по данным Минсельхоза, на экспорт было отправлено 35,5 млн т зерна, в том числе 27,1 млн т пшеницы. Российский зерновой союз оценивает экспорт в прошлом сельхозгоду в 37 млн т без учета бобовых и продуктов переработки. «По моим оценкам, недоэкспорт составил 5 млн т. Причина этого — в экономике: цены на внутреннем рынке были на достаточно высоком уровне, несмотря на большой урожай в прошлом сезоне», — сказал президент союза Аркадий Злочевский на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». Эксперт пояснил, что внутренние цены в прошлом сезоне были выше, чем это было необходимо для экспортеров на фоне падающего мирового рынка. «Однако сейчас это уже исправилось. Цены упали, и интерес у экспортеров сейчас очень высокий», — подчеркнул Злочевский.



Повышению интереса к внешним продажам способствуют довольно высокие текущие мировые цены: на FOB они сейчас приближаются к 190 $/т, ближе к концу года будет уже 193−195 $/т, сообщил директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. В результате по итогам июля-августа 2017 года на экспорт было отгружено 7,54 млн т, что на 15% выше показателя июля-августа 2016-го, в том числе в августе был поставлен исторический рекорд по отгрузке — 4,84 млн т. «В сентябре будет 4,9 млн т. Допускаю, что и 5 млн т», — спрогнозировал он. По словам Павенского, по итогам двух месяцев этого сельхозгода кроме традиционных рынков сбыта (Египет, Турция, Саудовская Аравия и т. д. ), у России появились новые партнеры — Индонезия, Венесуэла, Индия, Катар, Конго, Того. «Также наблюдается резкий прирост поставок в Иран, Ливан, Танзанию, Кению, Мексику, Судан, Индонезию, Иорданию, ОАЭ. Это страны, куда мы отправляли [зерно и раньше], но в начале сезона стали поставлять намного большие объемы», — рассказал Павенский.



Что касается компаний-экспортеров, то, как отметил эксперт, в результате выстраивания системы налогообложения и ухода от «серых» схем в топ-20 крупнейших экспортеров появились сельхозпроизводители. Так, в июле-августе 104 тыс. т зерна вывез агрохолдинг «Степь» (14-е место), 79 тыс. т — «Авангард-Агро» (17-е место). «В рамках наведения порядка с уплатой НДС агрохолдинги выходят на экспорт. Я думаю, в этом списке появятся и «Продимекс», и «Доминант» — те, кто специализируется именно на растениеводстве», — полагает Павенский. Лидерами по объему вывоза в начале сезона-2017/18, по данным департамента стратегического маркетинга «Русагротранса», стали ТД «Риф» (1,1 млн т), «Астон» (573 тыс. т) и Glencore (571 тыс. т).



Экспорт в 43−45 млн тонн

По словам Павенского, общий потенциал экспорта зерна в сезоне-2017/18 составит не менее 43 млн т. В том числе более 15 млн т будет вывезено через порт Новороссийск, 3,8 млн т — Кавказ, 3,7 млн т — Тамань, 2,5 млн т — Туапсе, 11,8 млн т — малые порты Азово-Черноморского бассейна, 1,9 млн т — порты Балтики и 1,5 млн т — порты на Каспийском море. За июль-август порт Новороссийск уже нарастил отгрузки зерна на 48% к соответствующему периоду 2016-го, до 2,6 млн т, порт Кавказ — почти на 30% до 795 тыс. т, Туапсе — в 2,9 раза до 353 тыс. т, порты Балтики — в 2 раза до 295 тыс. т.



Злочевский оценивает совокупный объем экспорта зерна в этом сезоне в 44−45 млн т без учета бобовых и продуктов переработки. Это тот объем, который позволит пропустить инфраструктура подъездных путей к портам, пояснил он. В то же время для санации зернового рынка в этом сельхозгоду необходимо вывезти 50−55 млн т. «В результате, исходя из общего баланса, который складывается на сезон, мы получим рекордные переходящие запасы», — полагает Злочевский. Это, по словам эксперта, может привести к тому, что внутренние цены в нынешнем сельхозгоду впервые за последние 12 лет могут оторваться от мировых. «В этом сезоне мы не сможем санировать внутренний рынок в достаточной степени, чтобы идти ноздря в ноздрю с мировым. И это будет довольно болезненным процессом», — подчеркнул Злочевский.



По данным Росстата, к 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях хранился 51 млн т зерна — на 4,9 млн т больше, чем на соответствующую дату 2016-го. В том числе в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы зерна выросли на 24% до 18 млн т, в сельхозорганизациях — на 4% до 32,9 млн т.

