Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовала экспортерам отказаться от закупок сельхозпродукции у торговых домов агрохолдингов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников зернового рынка и представителя ведомства. Как пишет издание, кроме собственного сырья агрохолдингов их торговые дома также реализуют продукцию, закупаемую у сторонних хозяйств, которые применяют единый сельскохозяйственный налог. Чтобы получить вычет по НДС, торговые дома используют посредников, участвующих в незаконных схемах его возмещения. Таким образом, некоторые торговые дома могут применять непрозрачные схемы по уплате НДС, не исключает президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. «В ФНС считают, что многие «серые» схемы как раз в торговых домах и возникают», — сказал он «Агроинвестору».

Чтобы сделать систему закупок прозрачной, экспортерам предложено приобретать продукцию напрямую у хозяйств, либо работать с торговыми домами по агентской схеме. «Агентский договор покупатель-экспортер может заключить с какой-либо компанией, по нему та возьмет на себя обязательства обеспечить экспортера необходимым объемом зерна за агентское вознаграждение», — поясняет Балан. По его словам, такая схема является прозрачной. «Сейчас идут переговоры с торговыми домами, чтобы они перестраивали свою работу и создавали прозрачные цепочки, в которых бы все было понятно — где, откуда и по какой цене поступило зерно», — отметил эксперт.

При этом, по мнению Балана, отказаться от закупок у торговых домов будет непросто. «Идет перестройка, поиск новых путей взаимодействия. Некоторые торговые дома соглашаются и меняют свой стиль работы, некоторые пока нет. Процесс идет, но говорить о том, когда он закончится, пока рано», — признает Балан.

В то же время пресс-служба ФНС официально не подтверждает информацию о выданных рекомендациях экспортерам отказаться от закупок у торговых домов агрохолдингов. «ФНС России не давала таких рекомендаций», — заявила «Агроинвестору» представитель ведомства.

Для борьбы с «серыми» схемами возмещения НДС в мае крупнейшие экспортеры зерна подписали хартию, обязывающую отказаться от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками непрозрачных, и перейти на систему прямых поставок. К началу сентября к хартии присоединились 510 организаций, и, по данным НАЭСП, вступление в силу хартии в целом не вызвало никаких значительных негативных последствий. В то же время, признает Балан, хартия усложнила работу экспортеров: если раньше они могли закупить у трейдеров любой необходимый объем зерна, то сейчас им приходится самостоятельно ездить по хозяйствам и приобретать у них продукцию. «В результате сейчас многие [экспортеры] вынуждены увеличивать свои штаты: если раньше в филиалах в зернопроизводящих районах у компаний-экспортеров было по два-три менеджера, которые закупали зерно, то сегодня нужно уже 10 человек», — отмечал ранее Балан.

По данным ФТС, с начала июля по 6 сентября Россия экспортировала 7,8 млн т зерновых агрокультур, что на 22% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В августе 2017-го экспорт основных зерновых установил рекорд, составив 4,75 млн т, включая 3,9 млн т пшеницы, 0,7 млн т ячменя и 0,1 млн т кукурузы, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Аналитический центр «Русагротранса» оценивает вывоз в августе в 4,84 млн т, в том числе 4 млн т пшеницы. Предыдущий рекорд был установлен три года назад, в августе 2014-го, когда за рубеж отправили 4,6 млн т.

Как отмечается в сообщении «СовЭкона», высокий экспорт связан с укреплением мировых цен в предыдущие месяцы на фоне их активного снижения на внутреннем рынке, вызванного рекордным предложением зерна. «СовЭкон» оценивает его объем в текущем сезоне в 150 млн т против 134 млн т годом ранее. Общий экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки в текущем сезоне оценивается в 44 млн т против 38 млн т годом ранее.