Правление ОАО РЖД приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 к тарифам на экспортные перевозки зерна из ряда регионов в российские порты. Как говорится в сообщении компании, скидка в 10,3% будет действовать на перевозку из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018-го. Она будет распространяться на транспортировку пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха фасоли и других зерновых грузов.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято «для привлечения дополнительных объемов грузов». По итогам августа погрузка зерна РЖД составила 1,9 млн т, что почти на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост обусловлен в первую очередь существенным наращиванием экспортных перевозок, которые в прошлом месяце увеличились более чем на 42% к уровню аналогичного периода прошлого года. «В сентябре заявки грузоотправителей в направлении портов согласованы на уровне максимальной перерабатывающей способности терминалов Новороссийск и Туапсе и на 45% выше фактических параметров работы в сентябре 2016 года», — отмечает РЖД.

РЖД имеет право менять стоимость услуг по перевозке грузов в рамках «тарифного коридора», определенного государственным регулятором. «У РЖД есть возможность в определенной мере регулировать тарифы, и они приняли решение пойти навстречу аграриям», — сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкона» Андрей Сизов. В то же время он добавил, что участники рынка по-прежнему ждут решения о субсидировании перевозок, о которых ранее говорил Минсельхоз. «Скидки РЖД помогут привлечь лишь незначительные дополнительные объемы. При этом нужно понимать, что если из одних регионов будет вывозиться больше, то из других — меньше: портовая инфраструктура сейчас работает на максимальной мощности», — отметил он.

Субсидирование тарифов при перевозке зерна в экспортных направлениях может заработать в 10-х числах октября, объявил накануне первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, проект нормативно-правовых актов о возмещении регулируемой части тарифов РЖД для расширения географии экспорта российского зерна находится на согласовании профильных ведомств. Применение нового механизма субсидирования перевозок позволит обеспечить рост цен на зерно в среднем до 1 тыс. руб./т в каждом регионе, минимум — до 700 руб./т, подсчитал Хатуов. Как заявлял на прошлой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев, на субсидирование перевозок в этом сезоне понадобится порядка 3 млрд руб., благодаря которым тарифы на перевозку зерна из ряда регионов будут обнулены. «Особенно это касается Поволжья, Урала, Сибири, для того чтобы трейдеры, которые возят зерно на экспорт, покупали его именно с этих территорий, отдаленных от портов Новороссийска, юга России и т. д. », — сообщил Ткачев. По оценке Минсельхоза, такая мера позволит снять с рынка около 2−3 млн т зерна и поднять внутреннюю цену в отдаленных регионах, приблизив ее к экспортной. Одновременно Минсельхоз решает вопрос о начале зерновых интервенций. «Сейчас мы изыскиваем средства и, я думаю, что в начале октября начнем эту активную работу», — говорил Ткачев.

По данным Минсельхоза на 19 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры собраны c 78,8% уборочной площади, намолочено 115,6 млн т в бункерном весе, что на 10,1 млн т больше, чем на аналогичную дату 2016-го. Согласно прогнозу экспертов, урожай зерна может значительно превысить прошлогодний рекорд и преодолеть планку в 130 млн т. Так, по прогнозу «СовЭкона», производство зерна в этом году составит 133 млн т, в том числе 81,1 млн т пшеницы, по оценке Российского зернового союза — 132 млн т, в том числе 80 млн т пшеницы, по прогнозу ИКАР — 131−134 млн т, в том числе 81−84 млн т пшеницы. Общий вывоз зерна, как считают эксперты ИКАР, может достичь 41,5−44 млн т, по подсчетам «СовЭкона» — 44 млн т. Общее предложение зерна в текущем сезоне аналитический центр оценивает в 150 млн т против 134 млн т годом ранее.

Согласно оперативной информации ФТС, к 13 сентября сезона-2017/18 экспортировано 8,9 млн т зерновых агрокультур, что на 19,3% выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, в том числе отгрузки пшеницы выросли на 6,3% до 6,7 млн т, ячменя — в 1,6 раза до 1,6 млн т, кукурузы — в 5,9 раз до 554 тыс. т. За январь-август 2017 года отправка зерна со станций РЖД увеличилась на 11% к аналогичному периоду прошлого года до 12,5 млн т, из них 6,4 млн т было вывезено на экспорт (+24%). Основной объем отгрузок приходился на порты юга России и, главным образом, на Новороссийск, его доля в структуре всего вывоз зерна превысила 50%.