Правительство определится с механизмами стабилизации цен на зерно к октябрю, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе «правительственного часа» в Госдуме, отметив, что в полной мере планируется использовать все инструменты и, прежде всего, закупки в интервенционный фонд. «Сейчас мы изыскиваем средства и, я думаю, что в начале октября мы начнем эту активную работу», — сказал Ткачев.



При этом он подтвердил, что в этом году Минсельхоз будет пытаться использовать и другой инструмент — стимулирование экспорта зерна за счет субсидирования железнодорожных перевозок. По словам Ткачева, этот механизм является «более рыночным» и «для нас самым оптимальным». «Мы будем максимально стимулировать экспорт. А значит — есть договоренность и с РЖД, и Минтрансом — мы должны найти порядка 3 млрд руб., чтобы обнулить тарифы на перевозку зерна. Особенно это касается Поволжья, Урала, Сибири, для того чтобы трейдеры, которые возят зерно на экспорт, покупали зерно именно с этих территорий, отдаленных от портов Новороссийска, юга России и т. д. », — сообщил Ткачев.



Такая мера, по оценке министра, позволит снять с рынка около 2−3 млн т зерна. «Тем самым мы уберем излишки, давление на внутренние цены, и <…> там, где всегда у нас наибольшее падение — в отдаленных территориях, мы приблизим цену к экспортной, а она сегодня 7−8 тыс. руб. на пшеницу 3-го класса. Эта будет, на мой взгляд, очень приемлемо», — отметил глава Минсельхоза.



Сейчас железнодорожный тариф на перевозку зерна из Сибири до порта — на уровне 3 тыс. руб./т., говорит директор аналитического центра «СовЭкона» Андрей Сизов. «Таким образом, 3 млрд руб. хватит на поставку примерно 1−2 млн т зерна в зависимости от того, из каких регионов оно будет вывозиться. Такого объема рынок просто не заметит», — оценил Сизов. Кроме того, по его словам, в настоящее время российские порты и так полностью загружены. По данным ФТС, с начала июля по 6 сентября экспортировано 7,8 млн т зерновых агрокультур, что на 22% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. «Экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже мы везем бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому в краткосрочной перспективе — в ближайшие недели, а то и месяцы — при помощи такого механизма снять с рынка зерно не получится. Регионы Центра, Поволжья, Урала в лучшем случае рассчитывают получить зерновозы в ноябре-декабре», — прокомментировал Сизов «Агроинвестору». Тем не менее, предлагаемый Минсельхозом механизм выглядит более разумным, чем интервенционные закупки зерна, заметил он. «Однако важно, чтобы доступ к этой субсидии был у всех участников рынка, а не у отдельных компаний», — добавил эксперт.



В ходе выступления в Госдуме Ткачев также в очередной раз озвучил прогноз по урожаю зерна в этом году в объеме 110 млн т. «Осень еще может внести свои коррективы, резкое похолодание и дожди могут не позволить собрать все, что созрело на полях», — пояснил он. Впрочем, депутаты Госдумы не поверили прогнозу ведомства. «Министр скромно говорил о 110 млн т, но сам он четко знает, что будет не менее 130 млн т зерна и кукурузы. И урожайность в районе 30 ц/га — это прорыв, даже для советского агропрома», — прокомментировал доклад Ткачева глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По прогнозу «СовЭкона», производство зерна в этом году составит 133 млн т, в том числе 81,1 млн т пшеницы, по оценке ИКАР — 131−134 млн т, в том числе 81−84 млн т пшеницы, по прогнозу Российского зернового союза — 132 млн т, в том числе 80 млн т пшеницы.



По данным Минсельхоза, уже собрано 107,7 млн т зерна в бункерном весе при средней урожайности на 18% выше прошлогодней. При этом внутренние цены на пшеницу сейчас опустились до минимума с осени 2014 года: к 10 сентября, по данным министерства, средняя цена на пшеницу 3-го класса в европейской части страны равнялась 8470 руб./т, потеряв с начала года 17,4%, 4-го класса — 7215 руб./т (снижение на 16,3%), 5-го класса — 6220 руб./т (минус 20,3%).

