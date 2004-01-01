Ставки фрахта на перевозку зерновых в Волго-Каспийском регионе резко выросли в связи с массовым уходом флота на перевалку на рейде возле порта «Кавказ». Как сообщает логистическая компания «Глогос проект», ставки фрахта из Астрахани в северные порты Ирана достигли $40/т, при том что в июне этот показатель не превышал $18/т. В ближайшее время увеличение может продолжиться. «История трехлетней давности, когда пшеницу из Астрахани вывозили по $90−100 за тонну, показала, что достигнутые цифры еще не потолок», — говорится в сообщении компании.



По данным «Глогос проекта», судовладельцы предпочитают осуществлять перевалку в Керченском проливе из-за высоких ставок, меньших рисков вынужденного простоя, быстрой погрузки в портах Азова и Ростова-на-Дону и надежного заработка. «Совсем другая ситуация в Астрахани и соседних речных портах, где одна только погрузка может занимать неделю, не говоря уже о длительности самого рейса и выгрузки в портах Ирана», — признают аналитики. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Глогос проекта» Константин Гриневич, были случаи, когда теплоход в течение месяца стоял на рейде. «В Керченском проливе же отгрузки происходят регулярно и более организованно. Там больше оборачиваемость, большие объемы перевозок, особенно сейчас, когда резко увеличилось число отгрузок на Керчь. Поэтому там судовладельцы получают более быстрые деньги, даже если они и меньше», — отметил Гриневич.



Кроме нехватки современных грузовых мощностей в речных портах Волго-Каспийского региона также существует дефицит складов для хранения зерна. В результате аграрии, продающие урожай, вынуждены занижать цены на него: за счет этой скидки экспортеры получают возможность повышать ставки, пытаясь конкурировать за оставшийся в речных портах флот для вывоза зерна в Иран.



Из-за неразвитой инфраструктуры речных портов российские аграрии теряют в цене на зерновые по 250−700 руб./т, отмечает Гриневич. «В Волго-Каспийском регионе аграриям трудно переориентироваться на другие поставки, так как альтернатив с точки зрения логистики у них немного. Например, для Саратова или Екатеринбурга, по большому счету, есть либо Иран, либо внутренний сбыт», — уточняет Гриневич.



Ставки фрахта растут и в речных портах на Дону. «Однако там больше современных терминалов, и есть альтернативы в виде морских портов. Поэтому здесь больше стоит вопрос себестоимости для аграриев и экспортеров», — отметил Гриневич.



«Сейчас огромное предложение зерна по всем направлениям, и все стремятся максимально использовать все возможные ресурсы. А высокий спрос на перевозку зерна неизбежно ведет к росту ставок, причем на Каспии они всегда были не низкие», — комментирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он предположил, что рост ставок может быть связан с увеличением вывоза в Иран. По информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, Иран занимает второе место среди импортеров российского ячменя: с 1 июля по 21 августа поставки в эту страну выросли в 4,8 раза до 249 тыс. т. Кроме того, Иран вышел на второе место по закупкам российской кукурузы, импорт которой увеличился в 11 раз до 97 тыс. т.



В целом зерновые агрокультуры за два неполных месяца сезона экспортировались в 100 стран, общий объем вывоза по состоянию на 21 августа составил 5,7 млн т, на 8% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. В том числе пшеницы отгружено 4 млн т, ячменя — 1,3 млн т, кукурузы — 453 тыс. т. Как полагает Гриневич, на будущих объемах российского экспорта рост ставок фрахта вряд ли скажется. «Если Ирану нужно покупать, то он будет это делать. Так что это проблема больше себестоимости и прибыли российского продавца, который вынужден нести дополнительные издержки», — отметил он.



По данным Минсельхоза, к 29 августа в России намолочено 92,4 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе, урожай собран с 54,7% посевной площади. По итогам уборочной кампании, как прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка, валовой сбор может составить 128,5−131,5 млн т, в том числе 79−82 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» ожидает урожай в 127,6 млн т, в том числе 78,9 млн т пшеницы, аналитическая компания «ПроЗерно» — 130,7 млн т, из которых 80,1 млн т придется на пшеницу.

