По итогам прошлой недели средние цены на пшеницу 4-го класса на европейской части России опустились на 225 руб. до 7700 руб./т, что является минимумом с осени 2014 года. Об этом сообщает аналитический центр «СовЭкон». Средние цены на пшеницу третьего класса также снизились на 225 руб. до 8650 руб./т, пятого — на 200 руб. до 6325 руб./т. Как сообщает Национальный союз зернопроизводителей, начавшееся в начале августа снижение цен на прошлой неделе продолжилось во всех зернопроизводящих регионах страны. Так, в Центральном федеральном округе стоимость продовольственной пшеницы опустилась на 200−450 руб./т, фуражной пшеницы — на 500 руб./т. На юге пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 425−525 руб./т, фуражная пшеница — на 750 руб./т, в Поволжье средняя цена на пшеницу опустилась на 250−450 руб./т, на Урале — на 100−150 руб./т, в Сибири — на 50−250 руб./т.



Неделей ранее, по данным «СовЭкона», пшеница 3-го класса подешевела в среднем на 75 руб., 4-го класса — на 175 руб. Согласно подсчетам Минсельхоза, по отношению к уровню на начало года пшеница 3-го класса к середине августа стоила на 6,6% дешевле, 4-го класса — на 1,9%, 5-го класса — на 4,7%. «Пока дно еще не пройдено», — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. В то же время, по мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, есть предпосылки, что цены постепенно приближаются к своему дну. «В последнее время они сильно упали, однако есть настолько низкие уровни спроса, на которые держатели зерна уже не реагируют. Значит, мы уже начинаем обретать определенное дно», — пояснил «Агроинвестору» Петриченко. В то же время это не означает, что производители начинают придерживать зерно, уточнил он. «Конечно, продажи сейчас идут очень активно. Однако цены разные, и есть уровни, по которым зерно продается, а есть, по которым предложения уже нет», — сказал Петриченко.



На минувшей неделе продолжили снижаться и экспортные котировки на российскую пшеницу (12,5%), за неделю они опустились на $8 до $182/т. Тем не менее, полагают аналитики «СовЭкона», определенный оптимизм могут внушать цены на пшеницу на Чикагской бирже, которые пытаются закрепиться выше $4/бушель ($147/т). «На наш взгляд, шансы на стабилизацию мирового рынка понемногу растут. Более уверенно об этом можно будет говорить, если пшеница в Чикаго закрепится выше $4/бушель», — отмечается в сообщении «СовЭкона». То падение цен, которое наблюдалось на российском рынке до прошлой недели, было слишком сильным для нынешнего мирового баланса, поясняет Сизов. Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, мировое производство пшеницы в сезоне-2017/18 снизится на 11,8 млн т до 743,2 млн т, в том числе на 15,5 млн т урожай уменьшится в США, на 11,6 млн т — в Австралии, на 5,2 млн т — в Канаде. «Во второй половине недели мировые цены пусть понемногу, но росли. И вполне возможно, падение цен на мировом рынке как минимум близко к окончанию. Конечно, это не означает, что одновременно остановится падение цен на российском рынке, так как мы движемся несинхронно. Но в определенной степени мировые цены поддержат российский рынок», — сказал Сизов.



Остановить падение цен могло бы начало государственных интервенций на рынке зерна, однако все будет зависеть от того, сколько на них будет потрачено средств, указывает Петриченко. «А это мы сейчас не знаем. Если будет серьезный набор мер и будет выделена существенная сумма денег на закупки, то, безусловно, интервенции не только смогут поднять внутренние цены, но даже и повлиять на экспортные», — добавил Петриченко. Неделю назад глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что зерновые интервенции планируется начать в сентябре. «Безусловно, в сентябре государство будет активно присутствовать на зерновом рынке для того, чтобы обеспечить во всех регионах нашей страны достаточно хорошую маржинальность на производстве зерна», — сказал министр.



По данным Минсельхоза на 25 августа, зерновые и зернобобовые агрокультуры собраны в стране с 47,5% посевных площадей, намолочено 84,4 млн т зерна в бункерном весе. Озимой и яровой пшеницы собрано 62,9 млн т при средней урожайности 41 ц/га, что на 6,3 ц/га выше показателя аналогичного периода прошлого года, озимого и ярового ячменя намолочено 15,2 млн т при урожайности 30,8 ц/га (в 2016-м — 24,9 ц/га), кукурузы на зерно — 31,8 тыс. т при урожайности 50,3 ц/га (в 2016-м — 58,9 ц/га). Согласно прогнозу «СовЭкона», совокупный урожай зерна в России в этом сезоне может составить 127,6 млн т, в том числе пшеницы — 78,9 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 16,4 млн т. «Прозерно» оценивает валовой сбор зерна в 130,7 млн т, в том числе 80,1 млн т пшеницы, ИКАР — в 128,5−131,5 млн т, включая 79−82 млн т пшеницы.

