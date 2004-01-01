Министерство сельского хозяйства предлагает стимулировать экспорт зерна при помощи субсидирования экспортных железнодорожных перевозок. Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Ткачев, сейчас такая мера рассматривается в качестве альтернативы зерновым интервенциям. «Мы впервые, возможно, выйдем с этим предложением [влияние на цены стимулированием экспорта], и я надеюсь, правительство нас поддержит. Аркадий Дворкович дал поручение более тщательно проработать этот подход, и я думаю, это будет более востребованным и адекватным рыночным шагом», — сказал Ткачев.



Увеличить экспорт удастся благодаря почти обнулению ставок РЖД на перевозку, уточнил министр. «Мы ставим вопрос, чтобы тариф был практически нулевым, но это касается РЖД. Тариф компаний-перевозчиков, конечно, останется. Но мы будем и их стимулировать снижать», — пояснил Ткачев. По словам министра, если уменьшить или обнулить железнодорожный тариф, прежде всего из регионов Поволжья, Урала, Сибири, то трейдерам станет выгодно покупать зерно в этих регионах. «Таким образом вывозить зерно на экспорт выгодно, на этом можно зарабатывать, это будет стимулировать хорошую цену», — подытожил он.



До решения вопроса о мерах поддержки Минсельхоз «настоятельно рекомендует» сибирским аграриям пока воздержаться от крупных продаж зерна, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. «Мы рассматриваем решения, которые помогут сохранить маржинальность отрасли», — пояснил он, добавив, что обсуждение вариантов поддержки состоится на следующей неделе. По подсчетам Хатуова, в результате работы над повышением экспорта из регионов Сибири может быть вывезено 1,5 млн т зерна.



Если же традиционно проводить зерновые интервенции, то для поддержания цен в госфонд необходимо приобрести около 3 млн т зерна, подсчитал Ткачев. «Нужно закупить порядка 3 млн т зерна — это стабилизирует рынок, остановит падение цены… По-хорошему, нам надо убрать с рынка лишнее зерно, которое давит на ценообразование, на инфраструктуру, так как его надо хранить, качественно», — сказал Ткачев (цитата по РИА «Новости»).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко назвал инициативу об обнулении ставок оригинальной, но не решающей задачу по снятию части зерна с рынка. «Сейчас очень тяжело с вагонами. Поэтому надеяться, что это каким-то образом увеличит уход с рынка лишнего зерна, не стоит», — сказал Петриченко «Агроинвестору». Хотя, отметил он, такая мера, вероятно, сможет приподнять падающие цены на зерно. «Насколько, пока сложно сказать — нужно посмотреть, на что согласится ФАС. Однако напряжение по предложению зерна это не снимет: больше вывозить не станут, даже если это будет дешевле», — полагает Петриченко. Внутренние цены на зерно падают с 19 июля, к 25 августа пшеница 4-го класса на европейской части России подешевела до минимума с осени 2014 года. По данным «ПроЗерно», на предыдущей неделе цена на пшеницу 3-го класса на внутреннем рынке снизилась еще на 240 руб. до 8,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 320 руб. до 7,2 тыс. руб./т, фуражной пшеницы — на 205 руб. до 6,2 тыс. руб./т. Для сравнения, средняя цена в сентябре прошлого года была на 15−20% выше: 9,8 тыс. руб./т, 8,4 тыс. руб./т и 6,9 тыс. руб./т соответственно. Предельный уровень минимальных закупочных цен, в соответствии с приказом Минсельхоза, в этом году составляет на пшеницу 3-го класса 10,3 тыс. руб./т, 4-го класса — 9 тыс. руб./т, 5-го класса — 7,6 тыс. руб./т.



В работе по стабилизации цен не стоит ограничиваться выбором того или иного механизма, ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Уместна и должна быть рассмотрена позиция, которая предусматривает совокупность всех возможных мер, направленных на срочную стабилизацию такой цены на зерно», — уверен Скурихин. Среди мер должна быть и компенсация части стоимости железнодорожных перевозок, и другие меры поддержки экспорта зерна, и зерновые интервенции, и льготные кредиты для переработчиков на закупку сырья.



В прошлом году зерновые интервенции начались 19 августа в Крыму и 19 сентября — на Национальной товарной бирже. Последние торги состоялись 14 декабря 2016-го, за этот период в госфонд было закуплено 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб. К 1 января 2017 года в госфонде находилось 4,04 млн т зерна, в том числе 1,7 млн т пшеницы 3-го класса, 1,6 млн т — 4-го класса, 376 тыс. т — 5-го класса, 243 тыс. т ячменя и 140 тыс. т ржи.

