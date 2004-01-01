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Минсельхоз предложил обнулить ставки РЖД для экспортного зерна
До принятия решения Сибири настоятельно рекомендовано воздержаться от крупных продаж
Агроинвестор, сентябрь 2017
Министерство сельского хозяйства предлагает стимулировать экспорт зерна при помощи субсидирования экспортных железнодорожных перевозок. Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Ткачев, сейчас такая мера рассматривается в качестве альтернативы зерновым интервенциям. «Мы впервые, возможно, выйдем с этим предложением [влияние на цены стимулированием экспорта], и я надеюсь, правительство нас поддержит. Аркадий Дворкович дал поручение более тщательно проработать этот подход, и я думаю, это будет более востребованным и адекватным рыночным шагом», — сказал Ткачев.
Увеличить экспорт удастся благодаря почти обнулению ставок РЖД на перевозку, уточнил министр. «Мы ставим вопрос, чтобы тариф был практически нулевым, но это касается РЖД. Тариф компаний-перевозчиков, конечно, останется. Но мы будем и их стимулировать снижать», — пояснил Ткачев. По словам министра, если уменьшить или обнулить железнодорожный тариф, прежде всего из регионов Поволжья, Урала, Сибири, то трейдерам станет выгодно покупать зерно в этих регионах. «Таким образом вывозить зерно на экспорт выгодно, на этом можно зарабатывать, это будет стимулировать хорошую цену», — подытожил он.
До решения вопроса о мерах поддержки Минсельхоз «настоятельно рекомендует» сибирским аграриям пока воздержаться от крупных продаж зерна, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. «Мы рассматриваем решения, которые помогут сохранить маржинальность отрасли», — пояснил он, добавив, что обсуждение вариантов поддержки состоится на следующей неделе. По подсчетам Хатуова, в результате работы над повышением экспорта из регионов Сибири может быть вывезено 1,5 млн т зерна.
Если же традиционно проводить зерновые интервенции, то для поддержания цен в госфонд необходимо приобрести около 3 млн т зерна, подсчитал Ткачев. «Нужно закупить порядка 3 млн т зерна — это стабилизирует рынок, остановит падение цены… По-хорошему, нам надо убрать с рынка лишнее зерно, которое давит на ценообразование, на инфраструктуру, так как его надо хранить, качественно», — сказал Ткачев (цитата по РИА «Новости»).
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко назвал инициативу об обнулении ставок оригинальной, но не решающей задачу по снятию части зерна с рынка. «Сейчас очень тяжело с вагонами. Поэтому надеяться, что это каким-то образом увеличит уход с рынка лишнего зерна, не стоит», — сказал Петриченко «Агроинвестору». Хотя, отметил он, такая мера, вероятно, сможет приподнять падающие цены на зерно. «Насколько, пока сложно сказать — нужно посмотреть, на что согласится ФАС. Однако напряжение по предложению зерна это не снимет: больше вывозить не станут, даже если это будет дешевле», — полагает Петриченко. Внутренние цены на зерно падают с 19 июля, к 25 августа пшеница 4-го класса на европейской части России подешевела до минимума с осени 2014 года. По данным «ПроЗерно», на предыдущей неделе цена на пшеницу 3-го класса на внутреннем рынке снизилась еще на 240 руб. до 8,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 320 руб. до 7,2 тыс. руб./т, фуражной пшеницы — на 205 руб. до 6,2 тыс. руб./т. Для сравнения, средняя цена в сентябре прошлого года была на 15−20% выше: 9,8 тыс. руб./т, 8,4 тыс. руб./т и 6,9 тыс. руб./т соответственно. Предельный уровень минимальных закупочных цен, в соответствии с приказом Минсельхоза, в этом году составляет на пшеницу 3-го класса 10,3 тыс. руб./т, 4-го класса — 9 тыс. руб./т, 5-го класса — 7,6 тыс. руб./т.
В работе по стабилизации цен не стоит ограничиваться выбором того или иного механизма, ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Уместна и должна быть рассмотрена позиция, которая предусматривает совокупность всех возможных мер, направленных на срочную стабилизацию такой цены на зерно», — уверен Скурихин. Среди мер должна быть и компенсация части стоимости железнодорожных перевозок, и другие меры поддержки экспорта зерна, и зерновые интервенции, и льготные кредиты для переработчиков на закупку сырья.
В прошлом году зерновые интервенции начались 19 августа в Крыму и 19 сентября — на Национальной товарной бирже. Последние торги состоялись 14 декабря 2016-го, за этот период в госфонд было закуплено 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб. К 1 января 2017 года в госфонде находилось 4,04 млн т зерна, в том числе 1,7 млн т пшеницы 3-го класса, 1,6 млн т — 4-го класса, 376 тыс. т — 5-го класса, 243 тыс. т ячменя и 140 тыс. т ржи.
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