В течение прошлой недели во всех зернопроизводящих регионах цены на зерновые агрокультуры продолжили падать. Как сообщает «СовЭкон», к 1 сентября пшеница 3-го класса в среднем стоила 8500 руб./т, что на 150 руб. меньше показателя неделей ранее, пшеница 4-го класса подешевела на 125 руб. до 7575 руб./т, 5-го класса — на 225 руб. до 6100 руб./т.



Национальный союз зернопроизводителей оценивает снижение цен на пшеницу 3-го класса в 400−850 руб./т в зависимости от федерального округа, 4-го класса — на 350−850 руб./т, 5-го класса -на 450−1000 руб./т. По данным мониторинга союза, наиболее стремительно цены падали в Уральском федеральном округе, где продовольственная пшеница подешевела на 850 руб./т, фуражная — на 1000 руб./т. В Поволжье и в Центре стоимость пшеницы опустилась на 350−550 руб., в Сибири — на 450−650 руб./т. В южных регионах страны стоимость пшеницы 3-го класса снизилась на 400 руб./т, пшеницы 4-го класса — на 575 руб./т, пшеницы 5-го класса — на 900 руб./т.



На прошлой неделе, по данным «СовЭкона», средние цены на пшеницу 4-го класса на европейской части России опустились на 225 руб. до 7700 руб./т, что является минимумом с осени 2014 года. Средние цены на пшеницу третьего класса также снизились на 225 руб., пятого — на 200 руб. Как сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, в течение этой недели Минсельхоз должен представить предложения по стабилизации цен. По его словам, рассматриваются два сценария. «Один обычный, с проведением интервенций, другой связан с максимальным стимулированием экспорта, а не интервенциями как таковыми», — сказал Дворкович. Он отметил, что сейчас предложенные сценарии сравнивают и анализируют, чтобы понять, какой из них «с точки зрения затрат и результатов более эффективен для стабилизации цен на приемлемом для всех уровне».



Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин считает, что в работе по стабилизации цен не стоит ограничиваться выбором того или иного механизма. «Уместна и должна быть рассмотрена позиция, которая предусматривает совокупность всех возможных мер, направленных на срочную стабилизацию такой цены на зерно, которая обеспечивает приемлемую рентабельность его производства, исходя, в том числе, из региональной специфики», — сказал Скурихин «Агроинвестору». Этот комплекс мер должен предусматривать стимулирование экспорта зерна, снижение и компенсацию части стоимости железнодорожных перевозок, зерновые интервенции, залоговые интервенции, льготные кредиты для переработчиков на закупку сырья, стимулирование экспорта муки, организации глубокой переработки зерна и производства биотоплива, указал эксперт.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что зерновые интервенции планируется начать в сентябре. «Безусловно, в сентябре государство будет активно присутствовать на зерновом рынке для того, чтобы обеспечить во всех регионах нашей страны достаточно хорошую маржинальность на производстве зерна. Это задача государства», — говорил министр в интервью телеканалу «Россия 24» в конце августа. В прошлом году зерновые интервенции начались 19 августа с Крыма, тогда было закуплено все предложенное зерно в объеме 12,3 тыс. т. На Национальной товарной бирже госзакупки велись с 19 сентября, последние торги состоялись 14 декабря 2016-го. Всего в ходе интервенций производители продали 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб., в том числе в госфонд было куплено 603 тыс. т пшеницы 4-го класса, 155 тыс. т пшеницы 5-го класса, 143 тыс. т пшеницы 3-го класса, 53 тыс. т ячменя.



В декабре 2016 года правительство объявило о принятии приоритетного проекта по развитию экспорта продукции АПК до 2020 года. Его цель — создание отраслевой системы поддержки и продвижения вывоза сельхозпродукции, а также обеспечение ее соответствия требованиям стран-покупателей. В соответствии с паспортом проекта, экспорт зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности к 2020 году должен вырасти с $5,9 млрд в 2016-м до $6,6 млрд в 2020-м и $7,5 млрд в 2025-м. В конце мая Ткачев сообщал, что Минсельхоз прорабатывает новый механизм господдержки сельхозпроизводителей — в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции железнодорожным транспортом на дальние расстояния. Зимой 2017 года Минсельхоз предлагал снизить тарифы на железнодорожные перевозки зерна для увеличения темпов экспорта.

