Алексей Орлов, Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область)

В нашем регионе в этом году были аномальные дожди, поэтому сроки сбора урожая зерна сдвинулись на две недели позже по сравнению с обычными — на начало августа. На количество урожая погодные условия не повлияли, однако видно, что есть проблемы с заболеваниями, в частности, у агрокультур наблюдаются листовые и грибковые болезни. Качество первых партий зерна по сравнению с прошлым годом тоже хуже. В основном мы получили зерно четвертого класса с содержанием клейковины на уровне 18−20%, что на 4−6% меньше, чем годом ранее. Хотя в целом сбор на 25−30% больше, чем в прошлом году.



Андрей Зорин, Директор агросубхолдинга «Синко» — «Зерно жизни» (Самарская область)

С проблемами при уборке озимых зерновых пока не сталкивались. Урожайность высокая, однако в связи с тем, что собирать зерно стали позже, чем обычно, есть определенные риски. В частности, на уборочную кампанию остается меньше времени, чем необходимо. Если зерно не обмолотить своевременно, то оно просто осыплется. Понятно, что мы этого не допустим: будем увеличивать количество рабочих смен и т. д. , но это и рост затрат.



Урожайность озимых получилась на 25% выше по сравнению с прошлым сезоном, но качество пшеницы (в частности, по уровню клейковины) хуже, чем в прошлом году. Цены в этом году тоже не радуют: на начало августа они были ниже, чем в соответствующий период 2016-го: на зерно — на 20−40% (в зависимости от класса), на масличные — на 40%.



Виктор Рядчиков, Коммерческий директор «Актив Агро» (Краснодарский край)

Наша компания занимается селекцией, семеноводством и продажей семян гибридных сортов подсолнечника. Участки гибридизации находятся не только в Краснодарском крае, но также в Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях. И в некоторых из этих регионов у нас, вполне возможно, могут возникнуть проблемы, связанные со сбором урожая. Из-за холодов и дождей некоторые поля были засеяны довольно поздно. Соответственно, и уборку придется начать позже: вместо традиционных конца августа — середины сентября в октябре. Отдельные поля, в частности в Волгоградской и Саратовской областях, у нас зацвели только в начале августа. Но все же мы надеемся, что погодные условия будут нам благоволить и проблем со сбором не возникнет.



Павел Миклухин, Гендиректор компании «Сибирский хлеб» (Новосибирская область)

В этом году в течение всего периода роста яровых агрокультур их заливали дожди, в частности, когда выходил колос пшеницы. Обильные осадки были и в период после внесения на поля средств защиты от сорняков, в связи с чем химикаты вымывались из почвы, не успевая выполнять свою задачу. Эти факторы при сборе урожая, который начнется в конце августа, однозначно негативно скажутся на его качестве и количестве: зерно будет повышенной влажности, засоренное, а клейковина — низкая. Да и качество будет хуже, чем в предыдущем году. Урожайность тоже явно сократится, а значит, мы не выйдем на тот уровень рентабельности, на который планировали.



А вот на озимых, сбор которых начался в начале августа, погодные условия практически не сказались. Все показатели соответствуют прошлогодним. Но опять же, из-за затянувшихся дождей уборка озимых остановилась у нас где-то на середине. Повышенная влага уже привела к понижению классности убираемого зерна — в массовом порядке до четвертого по клейковине, ИДК, натуре.



Никита Гордеев, Председатель совета директоров агрохолдинга «Ока-Агро» (Рязанская область)

У нас, как и у всех аграриев ЦФО, сбор озимых в среднем начался на две недели позже, чем в предыдущие годы. С точки зрения урожайности мы не заметили никаких проблем, по крайней мере, по ранним агрокультурам (гороху, пшенице, рапсу, ячменю). Наоборот, мы получили урожай на 40% больше, чем в прошлом году. Если говорить о пшенице, то мы наблюдаем снижение ее качества. В частности, если в прошлом году основной объем зерна был третьего класса, то в этом — четвертого. А это означает уменьшение выручки на 8−10%. Правда, тот факт, что урожайность выше, должен компенсировать падение классности пшеницы.



Кроме того, у нас есть проблемы с наемными комбайнами, машинами, которые отвозят зерно на хранение. Из-за того, что уборочная кампания в Воронежской области и в Поволжье, откуда приходят комбайны к нам, сдвинулась по срокам из-за погодных условий и затянулась в силу большого урожая, мы не можем вовремя дождаться сельхозтехники в достаточном количестве для своевременного сбора.

