Вслед за мировым рынком экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах на прошлой неделе выросли на $2 до $184/т на базисе FOB. Об этом сообщает аналитический центр «СовЭкон». «Это первый рост котировок за последние восемь недель», — говорится в сообщении центра.



В течение недели котировки на пшеницу на биржевых площадках в целом были стабильны либо медленно росли. На Euronext цена пшеницы в долларовом выражении увеличилась до $192/т против $190/т неделей ранее, отмечает «СовЭкон». Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже к 7 сентября составила $152/т против $148,2/т неделей ранее, стоимость американской пшеницы SRW (FOB Мексиканский залив) выросла на $3 до $181/т, французской пшеницы FranceGrade 1 (FOB Руан) — на $4 до $191/т, французского ячменя (FOB Руан) — на $8 до $179/т, американской кукурузы (FOB Мексиканский залив) — на $2 до $155/т, сообщает Национальный союз зернопроизводителей.



«Зерно сейчас торгуется немного выше, чем на старте прошлого сезона, так что мировая конъюнктура на данный момент более позитивная, хотя российскому экспорту и мешает укрепление рубля», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, позитивная динамика мировых котировок связана с целым рядом факторов, в том числе с планами на урожай в ключевых зернопроизводящих странах. «Например, в США мягкая пшеница растет в цене из-за проблем с погодой», — констатировал эксперт. По оперативным данным ФТС на 6 сентября, с начала сезона-2017/18 экспортировано 7,8 млн т зерновых агрокультур, что на 22% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе объем экспорта пшеницы с начала сезона составил 5,8 млн т (+6,9% к сельхозгоду 2016/17), ячменя — 1,5 млн т (в 1,6 раза больше), кукурузы — 512 тыс. т (в 10,4 раза больше).



На прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз урожая зерна до 133 млн т с озвученных ранее 127,6 млн т (в 2016-м — 120,7 млн т), в том числе пшеницы, по оценке аналитического центра, будет собрано 81 млн т (в 2016-м — 73,3 млн т). Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор зерна в 2017-м может составить 131−134 млн т, в том числе 81−84 млн т пшеницы. Общий вывоз зерна, как считают эксперты ИКАР, может достичь 41,5−44 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает валовой сбор в 132 млн т, в том числе 80,65 млн т пшеницы, Российский зерновой союз — также в 132 млн т, в том числе 80 млн т пшеницы. Сегодня обновленный прогноз мирового производства зерна должен опубликовать Минсельхоз США. Однако, как полагает директор «СовЭкона» Андрей Сизов, период активного роста прогнозов сбора российской пшеницы закончен. По его мнению, это может поддержать мировой рынок в ближайшей перспективе.



Между тем, внутренние цены на зерновые агрокультуры на прошлой неделе на фоне поступления нового урожая продолжали снижаться. Так, по данным Минсельхоза, пшеница 3-го класса в европейской части России подешевела на 2,7% до 8470 руб./т, на Урале и в Сибири — на 8,3% до 7945 руб./т. Снижение цен на пшеницу 4-го класса составило 4,2% и 4,7% соответственно, 5-го класса — 3,1% и 3,3%. На Юге падение цен шло медленнее и было в пределах 1,3−2,1% в зависимости от качества. «Уменьшение внутренних цен также способствует экспорту зерна, однако может негативно сказаться на урожае в следующем сезоне», — замечает Злочевский.



К 11 сентября зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены почти с 70% посевных площадей, получено 106,6 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 32 ц/га (в 2016-м — 27 ц/га). В том числе пшеницы намолочено 74,4 млн т в первоначально оприходованном весе, ячменя — 19 млн т, кукурузы — 1,1 млн т.

