По оперативным данным ФТС на 30 августа, с начала сезона-2017/18 Россия экспортировала 6,9 млн т зерновых агрокультур. Этот показатель на 28,8% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода, когда было вывезено 5,4 млн т. Как сообщает Минсельхоз, экспорт пшеницы с 1 июля по 30 августа вырос на 11,3% до 5 млн т, ячменя — в 1,7 раза до 1,4 млн т, а кукурузы — в 11,7 раза до 502 тыс. т. Текущая средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России составляет $176/т.



Согласно предварительным подсчетам аналитического центра «Русагротранса», всего по итогам августа Россия может экспортировать около 4,6 млн т зерна, повторив рекорд по поставкам в этом месяце, который был достигнут в 2014 году. В том числе отгрузки пшеницы составят 3,85 млн т против 3,6 млн т в августе 2016-го, ячменя — 740 тыс. т (в 2016-м — 300 тыс. т), кукурузы — 30 тыс. т (22 тыс. т). По данным «Интерфакса», кроме отгрузок зерна на традиционные рынки — в Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Иран, Нигерию, Бангладеш, начат экспорт в Индонезию, Венесуэлу, Индию, Катар, Конго, Мозамбик, Того и другие страны. Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, к 28 августа зерно и продукты его переработки вывозились в 106 стран, лидерами по импорту российского зерна являются Египет (17% всех российских поставок), Турция (15%) и Саудовская Аравия (8%).



В сентябре отгрузки могут превысить показатели августа. «На сентябрь объем заявок на глубоководные порты уже достиг 2,2 млн т и, скорее всего, будет не меньше, чем в августе», — сказал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В июле, по данным центра, экспорт зерна с учетом вывоза из глубоководных портов составил 2,7 млн т против 2,54 млн т. За весь сезон-2016/17, сообщает Минсельхоз, было вывезено 35,46 млн т зерновых агрокультур.



Наращиванию экспорта будет способствовать снижение производства в Австралии, США и Канаде из-за засухи, что позволит России расширить список покупателей в странах Азии, в том числе в Китае, Индонезии и Японии, отмечает Bloomberg. По итогам сезона-2016/17 российские отгрузки в страны Юго-Восточной Азии выросли на 60% до 3 млн т, однако этот объем составляет лишь около 5% совокупного импорта в регион, подсчитало агентство «УкрАгроКонсалт». Почти все закупаемое Японией зерно поставлялось из США, Австралии и Канады, в Индонезии три четверти импорта приходилось на эти страны, в Китае около трети зерна ввозилось из США. Однако в этом сезоне австралийское производство упадет до минимума за последнее десятилетие, самый низкий урожай с 2002 года ожидается в США, а сбор в Канаде сократился в третий раз за четыре года. «Ограниченное предложение канадской и американской пшеницы, как ожидается, окажет ключевое влияние на глобальный рынок», — констатирует Минсельхоз США в августовском бюллетене.



В России же, напротив, урожай ожидается рекордным второй год подряд. Согласно последнему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор зерна в 2017-м может составить 131−134 млн т, в том числе 81−84 млн т пшеницы (в 2016-м − 120,7 млн т и 73,3 млн т). Аналитический центр «Русагротранса» ожидает урожай в 132,3 млн т, «СовЭкон» — 127,6 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила свой прогноз до 132,2 млн т, включая 80,65 млн т пшеницы. Экспорт зерна по итогам сезона может составить 41,5−44 млн т (прогноз ИКАР), 43 млн т («Русагротранс») и вплоть до 47−48 млн т («ПроЗерно»).



Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее заявлял, что в этом сезоне рынок характеризуется высоким экспортным потенциалом, в связи с чем вывоз, как ожидается, превысит показатели прошлого сельхозгода. Замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, в свою очередь, отмечал, что для России открываются новые перспективные направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В августе была отгружена пшеница в Венесуэлу. По итогам переговоров с представителями республики Бангладеш стороны договорились о поставках российской продовольственной пшеницы в количестве до 200 тыс. т до декабря 2017 года. Начало отгрузки первой партии ожидается в сентябре 2017 года», — уточнил Громыко.

