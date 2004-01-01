Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) обновил прогноз по урожаю зерна в этом году, повысив его на 2,5 млн т до 131−134 млн т. Предыдущие оценки, озвученные на прошлой неделе, были на уровне 128,5−131,5 млн т. Прогноз повышен на фоне отсутствия негативных погодных «сюрпризов» в восточных регионах страны, отмечают аналитики. Как пояснил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев, высокие оценки производства базируются на результатах основных регионов-производителей, где зафиксирована рекордная урожайность. Так, по данным Минсельхоза, в Ростовской области урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур в этом году выросла на 10% до 39,8 ц/га, в Краснодарском крае — на 4% до 62,9 ц/га, в Ставропольском крае — на 2% до 43,3 ц/га. В Уральском федеральном округе урожайность на 19% выше прошлогодней (21,8 ц/га), в Сибирском — примерно на уровне 2016-го (17,9 ц/га).



В первую очередь увеличение ожидаемого валового сбора произошло за счет пшеницы, урожай которой ИКАР прогнозирует в диапазоне 81−84 млн т (предыдущий прогноз — 79−82 млн т). В 2016 году производство пшеницы составило 73,3 млн т. Одновременно повышена оценка экспорта пшеницы с 30−32 млн т до 31−33 млн т. Общий вывоз зерна, как считают эксперты ИКАР, составит 41,5−44 млн т. «Дальнейшее увеличение прогноза экспорта пшеницы и зерна в целом представляется маловероятным в силу инфраструктурных и других ограничений», — отмечает ИКАР.



Аналитический центр «Русагротранса» также уточнил прогноз сбора зерна в этом году. По мнению аналитиков, он составит 132,3 млн т против предыдущей оценки в 127−129 млн т. Показатель урожая пшеницы повышен с 78−80 млн т до 81,1 млн т, ячменя — с 18,5−19 млн т до 19,3 млн т, прогноз производства кукурузы сохранен на уровне 16,5 млн т. По подсчетам «Русагротранса», урожай зерна на Юге и Северном Кавказе вырастет по сравнению с прошлым годом на 3,4 млн т до 49,3 млн т, в Поволжье — на 2,9 млн т до 27,4 млн т, в Центре — на 4,3 млн т до 32,1 млн т, в Сибири — на 0,4 млн т до 15,5 млн т. При этом прогноз по экспорту зерна сохраняется на уровне 43 млн т, уточнил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «С учетом гороха и муки вполне возможен вывоз до 44,3 млн т», — добавил он.



Ранее до 130,7 млн т зерна (в том числе 80,1 млн т пшеницы, 19 млн т ячменя и 16,3 млн т кукурузы) повысила свой прогноз урожая зерновых аналитическая компания «ПроЗерно». «Максимальный урожай за всю историю был зафиксирован в 1978 году, когда собрали 127,4 млн т. То есть даже если учесть Крым, все равно 130 млн т превысит тот рекордный объем», — говорил «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Оценка аналитического центра «СовЭкон» — 127,6 млн т, в том числе пшеницы — 78,9 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 16,4 млн т, экспорт зерна прогнозируется в объеме 44 млн т.



Минсельхоз сохраняет свой прогноз на уровне 110 млн т зерна. Глава департамента растениеводства Петр Чекмарев объяснил такие ожидания тем, что в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала отмечается резкое похолодание, синоптики прогнозируют дождливую погоду, что может привести к снижению урожайности агрокультур и возникновению трудностей с уборкой урожая. Однако эксперты считают оценку министерства излишне консервативной. «Сейчас погода, скорее, может сказываться на сроках уборки, ее сложности (зерно осыплется, не успеют все убрать и т. д. ), а также качестве зерна», — полагает Зайцев.



К 31 августа в России собрано 94,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 57,5% посевных площадей. Пшеницы намолочено 67,1 млн т, ячменя — 17,2 млн т, кукурузы на зерно — 232,8 тыс. т. По документам, представленным в министерство регионами, от чрезвычайных ситуаций в этом году пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели агрокультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам оценивается 2 млрд руб.

