Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 21 сентября в стране намолочено 117,7 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе, в том числе 80,8 млн т пшеницы и 20,1 млн т ячменя. Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, из этого объема обследовано 39,9 млн т, что составляет 41,5% валового сбора в 47 регионах. Доля продовольственной пшеницы к 21 сентября равнялась 68,2% (23,2 млн т), в том числе на пшеницу 3-го класса приходилось 21,8%, 2-го класса — 0,1%.



«В целом по классам качество лучше, чем в прошлом году», — констатировала директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор» в прошлую пятницу. С учетом того, что в Сибири и Поволжье уборка продолжается, к концу уборочной кампании процент пшеницы 3-го класса останется выше показателей прошлого года и может составить 25% от общего сбора. «В прошлом году 3-го класса у нас было не более 22%", — напомнила она. Так, в Краснодарском крае на 3-й класс приходится 14,9% урожая, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (7,9%), в Крыму — 9,1% против 5,4% в 2016-м.



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует итоговую долю пшеницы 3-го класса в этом сезоне несколько ниже — на уровне 23−23,5%. Тем не менее, с учетом ожидаемого рекордного урожая «прибавка» объема пшеницы 3-го класса по сравнению с прошлым годом будет значительной и может составить 3 млн т. «При прогнозируемом урожае пшеницы в 83 млн т объем пшеницы 3-го класса может составить 19−19,5 млн т против оценочных 16,3 млн т», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Также улучшения показателей по сравнению с прошлым годом можно ждать и по пшенице 2-го класса. «Сейчас второго класса выявлено небольшое количество — порядка 0,1% от общего валового сбора. Но мы понимаем, что сейчас Сибирь, Приволжский федеральный округ дадут заметный прирост по качеству», — отметила Королева. По данным Центра оценки качества зерна, к середине сентября 2-й класс выявлен в Тульской области (1,2%), Тамбовской области (0,7%), Ставропольском крае (0,2%), Ульяновской области (0,14%) и Краснодарском крае (0,08%). «В Сибири второго класса пока нет, но, я думаю, что будет. Ожидаем», — сказала Королева.



В целом в Поволжье на пшеницу 3-го класса приходилось 24%, 4-го — 32%, 5-го — 44%; в Сибири — 59%, 29% и 12% соответственно. В Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы составляла 72%, Северо-Кавказском — 89%, Центральном — 57%, Северо-Западном — 94%, Уральском — 46%, Дальневосточном — 2%. «Что касается зерна, поврежденного клопом-черепашкой, то у нас лучше качество зерна, чем до этого. Сейчас такие случаи выявлены в основном только в Центре и на Юге, причем этот показатель пока гораздо ниже, чем в прошлом году. Единственное, что хотелось бы сказать: может быть, эти показатели поменяются. Хотя в Сибири этого не ожидается, и в Поволжье также будет достаточно чисто», — рассчитывает Королева.



Что касается качества пшеницы, отправляемой на экспорт, то в начале сезона-2017/18 структура вывоза несколько поменялась. «Меньше отгружается на экспорт пшеницы 3-го класса — менее 6%", — указала Королева. В аналогичный период прошлого сельхозгода этот показатель был вдвое выше — 14,2%. Одновременно в июле-августе увеличилась доля экспорта пшеницы 4-го класса с 83,1% до 84,5%. Среди вывозимой пшеницы на 5-й класс в июле-августе приходилось 9,7% (в 2016-м — 2,7%). «Если Египет традиционно закупает 4-й класс, то Турция снизила качество закупаемого зерна: произошло изменение в пользу увеличения 5-го класса до 37%, при этом стало чуть меньше 3-го класса — 17,5%", — пояснила Королева. Средняя доля белка в экспортируемой пшенице в первые два месяца сезона-2017/18 составляла 12,3%.



Как доложил президенту в конце прошлой недели глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сейчас складываются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай». «И урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерь тоже серьезно уменьшилось», — сообщил Орешкин. В ответ на это Владимир Путин заметил, что «похоже, будет опять рекордный урожай». Глава Минсельхоза Александр Ткачев в минувшую пятницу сказал, что на сегодняшний день валовой сбор зерна уже составляет 110 млн т в зачетном весе, убрано 80% посевных площадей. Таким образом, согласно новой оценке министра, совокупный урожай может составить 116−117 млн т. Прогнозы экспертов зернового рынка значительно выше: аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает сбор зерна в 134,1 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы, Российский зерновой союз — более 130 млн т, «Русагротранс» — 132,3 млн т, в том числе 81,1 млн т пшеницы. В прошлом году урожай зерновых составил 120,7 млн т.

