Сирия достигла соглашения с Россией о покупке 3 млн т пшеницы в течение трех ближайших лет, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренней торговли Абдуллу аль-Гарби. «Сейчас подписан трехлетний контракт, и мы пытаемся обеспечить его финансированием с российской стороны», — сказал аль-Гарби. По его словам, в этом году из России будет импортировано около 1,7 млн т агрокультуры.



По данным информационного агентства, до начала военного конфликта в Сирии страна производила 4 млн т пшеницы и экспортировала около 1,5 млн т. Однако военные действия нарушили работу фермерских хозяйств, ирригационной системы, мукомольных предприятий и компаний, занимающихся поставкой семян. Также в прошлом году в Сирии произошла засуха, в результате чего было собрано лишь 1,3 млн т пшеницы, что стало минимальным урожаем за последние 27 лет, следует из данных ООН. Из них около 400 тыс. т было получено с сельхозземель, находящихся под контролем правительства, в этом году на этих землях пока собрано 350 тыс. т. В то же время, по словам аль-Гарби, сирийские войска восстановили контроль над плодородными землями в провинции Дэйр-эз-Зор, Ракка и Алеппо, в результате чего в следующем году валовой сбор пшеницы и хлопка должен удвоиться.



В течение последнего года Сирия неоднократно объявляла о намерении закупить российскую пшеницу, однако ни одно из них не было выполнено, отмечает Reuters. По данным ФТС России, за сезон-2016/17 В Сирию было поставлено 125,2 тыс. т пшеницы. Минсельхоз России отказался прокомментировать новое соглашение.



«Любой контракт является лишь протоколом о намерениях, однако в нынешней ситуации огромного урожая для России подобные намерения можно оценивать только позитивно: нам необходимо снять значительные объемы пшеницы с рынка», — сказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он заметил, что логистически сирийский рынок близок к России. «Это дает хорошую возможность для наращивания поставок в эту страну», — оценивает Корбут. Что касается финансирования поставок, то эксперт напомнил, что у Российского экспортного центра и правительства есть определенные инструменты для решения этих вопросов. «Конечно, бизнес не готов просто так отгрузить. Но подобные вопросы вполне решаемы», — уверен он.



По оперативным данным ФТС, к 27 сентября с начала сезона-2017/18 Россия экспортировала 11,7 млн т зерна, что на 24% больше аналогичного периода прошлого сезона (9,4 млн т). В том числе вывоз пшеницы с начала июля составил почти 9 млн т (+16% к аналогичной дате прошлого сельхозгода), ячменя — 1,9 млн т (в 1,5 раза больше), кукурузы — 777 тыс. т (в два раза больше). Как сообщает «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна», к 11 сентября на первом месте среди импортеров российского зерна находился Египет, закупивший 1,6 млн т, на втором — Турция с 1,4 млн т, на третьем — Саудовская Аравия с 649 тыс. т. Экспортный потенциал зерновых в этом сезоне, по оценке Минсельхоза, составляет 40−45 млн т.



Кроме того, сейчас Россия строит в Сирии мукомольный завод мощностью 600 т зерна в сутки. Как сообщил директор проекта с российской стороны Магомед Мазукбазов, предприятие будет запущено до конца 2017 года в провинции Хомс и станет крупнейшим в стране. «Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году», — уточнил Мазукбазов (цитата по ТАСС). Контракт с российскими специалистами правительство Сирии заключило еще в 2015 году, работы на комбинате завершены на 85%, сейчас там идет установка и отладка оборудования. После окончания строительства комбинат войдет в объединенную сеть мукомольных предприятий Сирии, сообщил журналистам ее директор Хекмат Аббас. «В планах — восстановление 50 объектов сети», — добавил он.

