В 2016 году в Сирии собрано 1,5 млн т пшеницы, что является рекордно низким уровнем, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (ВПП). До начала вооруженного конфликта урожай пшеницы составлял 3,4 млн т.

На валовом сборе сказалось сокращение посевных площадей с 1,5 млн гектаров до 900 тыс. га, неблагоприятные погодные условия, разрушенная инфраструктура и кризис. «Текущий кризис и связанные с ним санкции нарушили функционирование торговли и рынков, доступ к качественным семенам, удобрениям, машинам и топливу. Эти средства производства, которые доступны на местных рынках, зачастую продаются по завышенным ценам и являются сомнительного качества. Плохие осадки и уничтожение ирригационной инфраструктуры привело к ухудшению положения производителей, пытающихся продолжать производить продовольствие при неблагоприятных обстоятельствах», — говорится в докладе. По данным Reuters, значительно сократился семенной фонд государства: из существовавших ранее 140 распределительных центров в настоящее время функционируют лишь 22.

Спад производства наблюдается также в животноводстве. Сокращение поголовья КРС в стране, некогда экспортировавшая продукцию животноводства, составило 30%, овец и коз — на 40%, птиц — на 60%. По информации экспертов FAO, охвативший страну кризис ограничил доступ к пастбищам и воде, а корма стали недоступными для многих животноводческих хозяйств. Кроме того, наблюдаются сложности с транспортировкой сельхозпродукции, что привело к фрагментированию рынков — избыточному предложению пшеницы на северо-востоке страны и значительной зависимости от импорта в западной части, отмечается в докладе. В качестве поддержки хозяйств FAO поставляет в Сирию семена зерновых культур и овощей, живую птицу для приусадебных участков, кормов для животных, проводит вакцинацию и оказывает продовольственную помощь населению.

Затяжной вооруженный конфликт между правительственными войсками и военизированными оппозиционными группировками в Сирии начался в 2011 году, за пять лет его жертвами, по оценке ООН, стали около 300 тыс. человек, экономический ущерб от военных действий сирийские власти оценивают более чем в $200 млрд. Число беженцев, вынужденных покинуть страну, составляет 4,8 млн человек, общее же количество перемещенных лиц оценивается в 11 млн человек. Многим из них пришлось оставить свои земли и забить скот.

До начала конфликта Сирия являлась крупным экспортером пшеницы на Ближнем Востоке, продавая за рубеж до 2 млн т пшеницы — почти половину произведенного объема этой зерновой культуры. В настоящее время страна превратилась в импортера зерновых: по итогам 2015 года только из России было поставлено в страну пшеницы на $20 млн, кукурузы — на $6 млн, муки пшеничной — на $5 млн. Согласно исследованию консалтинговой компании «Деларей», товарная структура российского импорта из Сирии представлена главным образом свежими абрикосами, вишней, черешней и персиками (объем поставок — $2,4 млн, доля в импорте — 46%), а также свежими и сушеными цитрусовыми плодами (объемы поставок — $1,5 млн, доля в импорте — 30%). В то же время по итогам 2015 года Сирия вошла в тройку лидеров по экспорту немолотых семян кориандра (объем поставок — $26 млн), а также молотых и немолотых семян тмина ($43 млн).