Количество запросов на выдачу экспортных сертификатов на поставки в Турцию российской сельхозпродукции пока не изменилось, несмотря на дополнительные требования, введенные турецкой стороной, сообщила помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. «Снижения числа запросов на выдачу экспортных сертификатов нет», — сказала она РИА «Новости». В то же время представитель ведомства отметила, что говорить о последствиях пока рано. «Нужно смотреть динамику как минимум через неделю», — отметила Мелано.



О том, что новые требования пока не сказались на экспорте, сообщил «Агроинвестору» и президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. «Кроме заявлений, пока еще ничего нет. Непонятно, как это будет действовать, через кого, в какие сроки», — прокомментировал он. Все контракты, которые ранее были подписаны, действуют по старому механизму. «А новые еще не подписываются, так как все ждут разъяснений», — добавил Балан.



«Официальных разъяснений до сих пор нет, есть лишь информация из консульств, что они хотят ввести дополнительные требования, но подтверждения со стороны министерства экономики Турции к настоящему времени не поступило», — сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В связи с этим, по его словам, сейчас на рынке сохраняется неопределенность. «Есть некоторая нервозность, все ждут дальнейших разъяснений и хотят понять в целом, является ли это ограничительной мерой или только технической», — уточнил Сизов. В то же время некоторые трейдеры уже начали проходить процесс аккредитации и заверения своих счетов в турецких дипмиссиях, знает эксперт. Сколько времени займет этот процесс и будут ли аккредитованы все заинтересованные компании, пока неясно.



Кроме того, по словам Сизова, на фоне этой ситуации начали уменьшаться ставки на фрахт в Азово-Черноморском бассейне. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор логистической компании «Глогос проект» Константин Гриневич, пока значительного падения не происходит, тем не менее, снижение будет. «И тут наслоится два фактора: новые проблемы с Турцией и перекрытие Керченского пролива из-за строительства моста [ограничения введены с 11 по 14 октября], в связи с чем освободилось большее количество тоннажа», — пояснил Гриневич. При этом он отметил, что сейчас ставки фрахта очень высоки. По данным еженедельного отчета «Глогос проекта», в настоящее время ставки на зерно с отправлением из Ростова-на-Дону до турецкой Мармары находятся на уровне $35/т, Измира — $38/т. «Это гораздо выше, чем было год назад», — констатировал Гриневич.



Турция с 9 октября ввела требования, предусматривающие при поставках в страну российской сельхозпродукции обязательное заверение счетов-фактур в офисах турецкого торгпредства или дипмиссиях. Новые правила коснулись пшеницы, нерафинированного подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, подсолнечного жмыха. 10 октября министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что правила импорта ужесточены в ответ на аналогичный шаг России. По его словам, ранее наша страна потребовала заверять в торгпредстве и генконсульствах некоторые импортируемые из Турции товары. «Эта проблема дошла до нашего министерства экономики, и оно приняло решение ввести такое же требование на девять наименований сельскохозяйственных товаров», — пояснил Тюфенкчи (цитата по РИА «Новости»).



Минэкономразвития, в свою очередь, утверждает, что Турция ужесточила правила в одностороннем порядке. «Российской стороной не вводились меры, на которые ссылается турецкая сторона», — сообщала пресс-служба российского министерства. Вчера глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия «будет адекватно реагировать» на действия турецкой стороны и «вторую щеку подставлять не собирается». «Мы же не на это рассчитывали, наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов», — приводит ТАСС слова Ткачева. Новые турецкие требования он назвал «дополнительной бюрократической нагрузкой», которая усложняет для российских экспортеров поставки зерна и «ни к чему хорошему не приведет».



Томаты или Крым?

Среди наиболее вероятных причин введения ограничений — отсутствие договоренности по доступу турецких томатов в Россию, констатирует «СовЭкон». Весной этого года Турция уже меняла правила ввоза российского продовольствия, тогда был отменен беспошлинный режим импорта для российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, в результате чего пошлины стали фактически заградительными. Действия турецкой стороны объяснялись ограничениями на импорт в Россию турецких продуктов, в первую очередь томатов. Эта тема обсуждалась на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 28 сентября, однако стороны так и не договорились по этому вопросу.



«Дополнительно трейдеры сообщали о том, что одна из целей нововведений Турции — недопущение поставок в страну сельхозпродукции из Крыма», — сообщает «СовЭкон». Этой версии придерживается и исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Насколько мне известно, турецкая сторона требует заверения счета-фактуры в турецком консульстве на территории России для отслеживания поставок из республики Крым. Если товар будет из Крыма, то счет-фактуру, судя по всему, не заверят», — полагает он. 9 октября президент Турции посетил Украину с государственным визитом.



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, по итогам сезона-2016/17 Турция стала вторым после Египта покупателем российского зерна, масличных и продуктов их переработки с долей 14% в их совокупном экспорте из России. Ключевые поставки пришлись на пшеницу, которой было отгружено 2,6 млн т, пшеничные отруби (765 тыс. т), кукурузу (706 тыс. т) и подсолнечный шрот (496 тыс. т). Также в прошлом сезоне Турция закупила у России 372 тыс. т гороха и 233 тыс. т семян подсолнечника.

