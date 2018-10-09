Совладельцы «Суммы» продали долю в Новороссийском порту

«Транснефть» получила контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего портового оператора России. Как говорится в пресс-релизе компании, у группы «Сумма» арестованных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых приобретены 50% в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% в НМТП.



Таким образом, «Транснефть» стала 100% владельцем Novoport Holding, увеличив свою долю в НМТП до 60,6% (еще 10,5% компании принадлежали дочерней структуре «Транснефти» «Транснефть-сервис»). Еще 20% НМТП находится у Росимущества, остальные акции — у миноритариев. Стоимость сделки составила $750 млн. Финансирование было произведено за счет заемных средств, говорится в пресс-релизе «Транснефти».



Представитель «Суммы» лишь отметил РБК, что сделка была заключена «на рыночных условиях». «За восемь лет нашего совместного с «Транснефтью» управления порт достиг высоких операционных и финансовых результатов, и полагаем, что на сегодняшний день «Транснефть» является для него единственно верным контролирующим акционером», — отметил представитель «Суммы».



Компания Fenti Development, подконтрольная «Транснефти», еще в феврале получила одобрение ФАС на покупку этой доли в НМТП, а саму сделку планировалось завершить в марте-апреле. Однако этому помешало уголовное дело в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они были арестованы в конце марта по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В ходатайстве об аресте следствие прямо назвало Зиявудина Магомедова организатором преступного сообщества, ущерб от деятельности которого оценивается более чем в 2,5 млрд руб. В суде он заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями.



Через неделю после ареста Магомедовых, 6 апреля президент «Транснефти» Николай Токарев допустил, что сделка может не состояться. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, рассказал, что единственным регулирующим документом по закрытию сделки была директива первого вице-премьера Игоря Шувалова (не вошел в новое правительство в мае) от 16 марта совету директоров «Транснефти» голосовать за покупку пакета «Суммы» в ценовом диапазоне до $1,2 млрд. По состоянию на вечер понедельника капитализация НМТП на Московской бирже оценивалась в 124,3 млрд руб., в течение вчерашнего дня обыкновенные акции компании подешевели на 7,6% до 6,45 руб. за акцию.



Группа «Новороссийский морской торговый порт» включает крупнейший в стране по грузообороту порт Новороссийска, а также порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области. Грузооборот терминалов группы НМТП в 2017-м составил 143,5 млн т, в январе-июле 2018-го— 82,4 млн т, из которых 7,2 млн т пришлось на перевалку зерна (рост по сравнению с прошлым годом на 40%). Согласно собственным данным, группа НМТП обработала около 18% общего грузооборота российских морских портов в 2017 году. Консолидированная выручка группы за прошлый год по МСФО составила $899,8 млн.



В настоящее время у группы «Сумма» братьев Магомедовых остается 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», владеющей 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн т в год и двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т зерна. В том числе ОЗК принадлежит 51% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) — крупного зернового терминала, который занимается переработкой, хранением и перевалкой зерновых агрокультур. В 2019 году мощность НКХП должна вырасти до 7,5 млн т зерна в год.

