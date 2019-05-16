ВТБ договаривается о покупке контрольного пакета «Рустранскома»

Акционеры «Рустранскома» (РТК), крупнейшего в России оператора железнодорожных перевозок зерна, ведут с ВТБ переговоры о продаже пакета акций, сообщили Reuters четыре источника на железнодорожном и зерновом рынках. Два источника сказали, что ВТБ договаривается о приобретении контрольного пакета РТК. Сейчас 95,72% РТК — у компании Molesto Investments Ltd., принадлежащей основателям группы Константину Синцову и Константину Засову.



Представители РТК и ВТБ на запросы «Агроинвестора» не ответили. Группа РТК 1 апреля объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже, продав акции допэмиссии на $300 млн и, возможно, часть пакета Molesto Investments Ltd. «ВТБ Капитал», один из организаторов размещения, оценил РТК в диапазоне $1,4-1,6 млрд. Однако позднее РТК объявила о приостановке процедуры IPO для реализации частной сделки. Как говорилось в сообщении компании, «основным акционерам компании поступил ряд предложений о частной сделке, которые лучше согласуются со стратегией ее развития».



Сейчас ВТБ контролирует зерновой терминал «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), является 100% владельцем Новороссийского зернового терминала и имеет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании». В апреле сообщалось, что ВТБ также ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала Тамань. В декабре президент «Транснефти» Николай Токарев заявлял о создания единого зернового экспортного оператора. По данным источников РБК, ВТБ намерен создать трейдинговую компанию, которая будет экспортировать до 15 млн т зерна и займет как минимум 30% рынка.



РТК создана в 2005 году и сейчас, по данным «ВТБ Капитала», является четвертым железнодорожным оператором страны. Согласно собственным данным, группа управляет парком из 68 тыс. вагонов и лидирует на рынке перевозок насыпных и лесных грузов. В состав группы входит «Русагротранс», крупнейший оператор железнодорожных перевозок зерна.



На инфраструктуре и перевозке зерна в ближайшие годы можно будет хорошо заработать, однако для создания трейдинговой компании в таких гигантских вложениях нет необходимости, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Трейдинг и инфраструктура — это разные бизнесы. В отдельных случаях крупные трейдеры могут иметь определенный парк вагонов, свой или арендованный, владеть одним терминалом или долей в нем, однако даже если ВТБ планирует стать российском экспортером №1, его вложения в инфраструктуру выглядят избыточными», — сказал «Агроинвестору» Сизов.



Он также не исключил, что появление крупного инфраструктурного оператора, который контролирует несколько глубоководных терминалов и одновременно крупнейшего железнодорожного перевозчика, может означать снижение конкуренции на зерновом рынке. «Тем более что уровень конкуренции на рынке железнодорожных перевозок и так невысокий», — заметил Сизов. Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечал, что если сделка по покупке 50% терминала Тамань состоится, присутствие ВТБ будет определять отгрузку 71% всего зернового оборота Черного моря или около 31% всего российского экспорта зерновых в этом сезоне.

