Парк зерновозов за полтора года увеличился на 12%

По данным «Русагротранса», за январь-апрель 2019 года в России было построено 2,98 тыс. вагонов-зерновозов против 1,3 тыс. за аналогичный период 2018-го. За весь прошлый год производство вагонов составило 6,4 тыс. В результате парк зерновозов, несмотря на списание, возрос с начала 2018-го к середине 2019-го на 5,2 тыс. вагонов до 46,6 тыс. При этом доля инновационных вагонов грузоподъемностью более 76 т увеличилась с 14% до 25%, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.

По прогнозу «Русагротранса», за весь сезон по железной дороге на экспорт будет вывезено почти 13,6 млн т зерна, что на 30% ниже прошлогоднего уровня (в 2017/18-м — 19,2 млн т). В то же время с помощью автомобильного транспорта к морским терминалам юга России за одиннадцать месяцев сезона-2018/19, по данным Trucker (разработчик веб-сервисов и онлайн-агрегатор грузовых перевозок), было подвезено 26,2 млн т зерна. В том числе к порту Тамань — 2,1 млн т, КСК — 2,3 млн т, НКХП - 2,2 млн т, НЗТ — 2,1 млн т, к портам Азова и Ростова-на-Дону — 15 млн т, Ейска — 1,2 млн т, Каспийского моря — 1,3 млн т. Управляющий директор сельскохозяйственного бизнеса компании Михаил Мезенцев оценивает рынок автоперевозок зерна южных регионов в 24,9 млрд руб.

Свыше 32,1 млн т зерна или почти 80% экспортного потенциала в уходящем сезоне было вывезено за первые семь месяцев сезона — с июля по январь, отмечает Павенский. Тогда темпы отгрузок на внешние рынки превышали прошлогодние. Для сравнения, за семь месяцев 2017/18 сельхозгода было экспортировано 31,1 млн т или 60% от общего объема. Ускорение темпов вывоза произошло исключительно за счет интенсивного экспорта пшеницы. При этом поставки ячменя и кукурузы уже с начала сезона отставали от аналогичных показателей 2017/18-го. Пика экспорт зерна достиг в августе 2018-го, составив 5,3 млн т. Годом ранее максимум был зафиксирован в ноябре — 5,5 млн т. В последующие месяцы вывоз из России постоянно сокращался, за исключением декабря прошлого года, когда он немного увеличился под влиянием роста цен до уровней в $235-240/т (FOB глубоководные порты Черного моря). Резкое снижение темпов отгрузок зерна отмечалось с февраля 2019-го, напоминает эксперт. Этому способствовало, во-первых, существенное сокращение запасов пшеницы — до минимума за последние четыре сезона. Во-вторых, сохранившийся на неплохом уровне экспортный потенциал в ЕС и США. Как результат — резкое снижение конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке на фоне высокого уровня внутренних цен.

Если рассматривать структуру зернового экспорта, то результаты по агрокультурам разнятся, говорит Павенский. В частности, по итогам сельхозгода будет вывезен второй после рекордного (полученного в предыдущем сезоне) объем пшеницы — 34,2 млн т, годом ранее было 40,8 млн т. Экспорт ячменя тоже ниже прошлогоднего — 4,3 млн т против 5,87 млн т соответственно, но в целом находится на хорошем среднем уровне. А вот поставки кукурузы — самые низкие за последние шесть лет — 2,5 млн т (в 2017/18-м — 5,65 млн т). Основная причина падения вывоза заключается в снижении качества данной агрокультуры в южных регионах из-за июльской засухи и сокращении ее валового сбора до 11,4 млн т против 13,2 млн т в 2015-м и 2017 годах и 15,3 млн т в 2016-м. «В последний раз такой урожай наблюдался в 2013-м и 2014-м, однако тогда объемы экспорта были выше: в сезоне-2013/14 — 4,03 млн т, в 2014/15-м — 3 млн т», — рассказывает эксперт. Это связано с существенным увеличением поставок кукурузы на мировой рынок со стороны ближайшего соседа России — Украины. В уходящем сельхозгоду она вывезла в 1,5 раза больше, чем годом ранее — около 27 млн т. В 2013/14-м и 2014/15-м цена российской кукурузы была сопоставимой или на $5/т ниже украинской, тогда как в 2018/19-м практически весь сезон она держалась существенно выше — на $5-15/т, что в итоге и сказалось негативно на объеме поставок.