За одиннадцать месяцев сезона-2018/19 через морские терминалы в Краснодарском крае на экспорт с помощью автомобильного транспорта было отправлено 9,2 млн тонн зерна. В том числе через порт Тамань — 2,2 млн т, КСК — 2,3 млн т, НКХП — 2,2 млн т, НЗТ — 2,1 млн т, сообщил управляющий директор сельскохозяйственного бизнеса компании Trucker (разработчик веб-сервисов и онлайн-агрегатор грузовых перевозок) Михаил Мезенцев. По его оценкам, рынок автоперевозок зерна Краснодарского края составляет 8,9 млрд руб.



Пик отгрузок на зерновые терминалы путем доставки автотранспортом в сезоне-2018/19 пришелся на август. Тогда машинами в Краснодарском крае было перевезено более 1,5 млн т. После этого объемы постепенно сокращались. Но заметное замедление темпов отгрузок произошло с начала 2019 года, когда они упали до 0,5 млн т и менее из-за сократившихся запасов зерна (в следствие более низкого урожая в прошлом году), а также потери конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке, пояснил, выступая с докладом на мероприятии, Мезенцев. «В мае автомобилями к черноморским глубоководным терминалам было доставлено лишь 43 тыс. т зерна», — подчеркнул он.



По подсчетам Trucker, лидером отгрузок зерна на экспорт, доставленного с помощью автомобильного транспорта, через НКХП за июль-май текущего сезона стал крупнейший российский экспортер зерновых культур ростовский ТД «Риф». Через данный терминал компания перевалила 532 тыс. т. Через НЗТ больше всего зерна за рубеж отправил «Зерно-Трейд» - 546 тыс. т. А самым крупный объем к КСК — свыше 1 млн т — машинами подвез «Каргилл».



Рейтинг крупнейших экспортеров по автоперевозкам зерна через три новороссийских терминала несколько отличается от традиционного топ-20 продавцов, так как компании используют для доставки продукции к терминалам разный транспорт, пояснил Мезенецев. Так, если самым крупным экспортером зерна в целом который год подряд остается ТД «Риф», то лидером по автоперевозкам является «Каргилл», который перевалил через порт Новороссийск 1,12 млн т зерна. «Риф» в данном рейтинге занимает вторую строчку с объемом 0,93 млн т. В топ-5 также — «Мирогрупп» (0,82 млн т), «Зерно-Трейд» (0,55 млн т) и ТД «Степь» (0,49 млн т)



«Большинство экспортеров в этом сезоне увеличили объем подвоза зерна на экспорт к черноморским терминалам автотранспортом. Этому в том числе способствовало появление новых онлайн-агрегаторов грузовых перевозок, что заметно упростило взаимодействие трейдеров с независимыми перевозчиками, ускорило процесс оформления заказа и доставки груза, — комментирует Михаил Мезенцев. — Позитивно на рост отгрузок зерна машинами также повлияло внедрение на терминалах цифровых очередей, в частности, компанией Trucker на КСК».



Trucker — онлайн-агрегатор грузовых автоперевозок. В аккредитованной базе сервиса уже зарегистрировано более 7 тыс. водителей зерновозов. За год с помощью Trucker было совершено свыше 204 тыс. рейсов, перевезено 8 млн т различных грузов. Компания работает в регионах ЦФО (в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и других областях), ЮФО (в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области), а также Приволжье (в Пензенской и Саратовской областях).





