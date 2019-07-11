Экспорт зерна в сезоне-2018/19 составил 43,3 млн тонн

Экспорт зерна в сезоне-2018/19 составил 43,3 млн т, в том числе 35,2 млн т пшеницы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе «Всероссийского дня поля — 2019», передает ТАСС. «Возможно, она [цифра] будет скорректирована по итогам расчетов торговли с ЕАЭС, но крайне незначительно», — пообещал Патрушев. Экспорт ячменя оказался равен 4,6 млн т, кукурузы — 2,8 млн т, следует из оперативных данных ФТС.



Последний прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в завершившемся сельхозгоду находился на уровне 44 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» ранее оценил отгрузки зерновых в 42,6 млн т, из них 35,2 млн т пшеницы. На уровне 35,2 млн т называл экспорт пшеницы и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В то же время гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечал, что этот показатель не включает официальный экспорт пшеницы за апрель-июнь в страны ЕАЭС и неофициальный — в Казахстан и Белоруссию за весь сельхозгод. С учетом этих данных вывоз агрокультуры может достигнуть 36 млн т, говорил Рылько, добавляя, что это является вторым результатом в истории после рекордного сезона-2017/18. Согласно официальным данным, тогда Россия отгрузила за рубеж 53,2 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы. По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», с учетом вывоза в страны ЕАЭС, зернобобовых и муки экспорт зерна по итогам 2018/19 мог составить 44,75 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.



В сезоне-2019/20 Минсельхоз ожидает рост экспорта зерна до 45 млн т. «Думаю, что цифра составит порядка 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы», — рассказал Патрушев. Министр отметил, что пересмотр этих показателей будет возможен после завершения уборочной кампании.



Пока же Минсельхоз в очередной раз подтвердил прогноз по урожаю зерна в текущем сезоне на уровне 118 млн т, сообщил глава аграрного ведомства. Он подчеркнул, что эти результаты могут быть достигнуты, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Так, в 10 регионах России пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. «Несмотря на ЧС, российские аграрии смогли обеспечить хороший задел урожая в целом по стране», — заверил Патрушев. Посев масличных культур на площади почти 14,5 млн га позволяет рассчитывать на урожай маслосемян, достаточный для выполнения обязательств по внутренним и внешним поставкам, добавил он. Кроме того, в текущем году российским аграриям удалось увеличить посевные площади основных экспортоориентированных культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сои.



Прогнозы аналитиков по экспорту зерна в сезоне-2019/20 ранее доходили до 50 млн т — в частности, такую оценку давала аналитическая компания «ПроЗерно». Однако вследствие неблагоприятных погодных условий показатель пересмотрен в сторону снижения, сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Конечно, засуха в июне не могла не сказаться на прогнозах как урожая, так и экспорта», — отметил он. Ранее Петриченко оценивал будущий урожай в 128 млн т зерна, в том числе 81 млн т пшеницы. Цифры обновленного прогноза он пока не называет.



Аналитический центр «Русагротранса» ожидает экспорт по итогам сельхозгода-2019/20 на уровне предыдущего сезона или чуть ниже, сообщил руководитель центра Игорь Павенский. Он отметил, что такой прогноз дан исходя из того, что урожай зерна будет выше прошлогодних 113,3 млн т, однако переходящие запасы значительно ниже. Если на начало сезона-2018/19 они составляли около 20 млн т, то на начало 2019/20 они предварительно оцениваются в 12,5 млн т.



По состоянию на 10 июля в стране зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с площади 7,3 млн га, собрано 28,1 млн т зерна в бункерном весе. Как следует из оперативных данных Минсельхоза, текущая урожайность пшеницы на 2% ниже аналогичного прошлогоднего уровня и составляет 38,7 ц/га, ячменя — на 6% выше (38,3 ц/га). В Краснодарском крае уборка зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур уже завершается, сообщает аграрное ведомство региона. Валовой сбор зерна в крае составляет более 9,8 млн т при среднекраевой урожайности 61 ц/га. На Ставрополье к 9 июля был обмолочен 81% площадей зерновых, собрано 6 млн т при урожайности 34,9 ц/га.

