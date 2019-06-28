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Аналитика
Аналитики продолжают пересматривать прогнозы урожая зерна
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
28 июня 2019
Засуха не позволит побить рекорд по валовому сбору на Юге и в Центре
Состояние озимых и яровых может позволить выйти на более высокую урожайность, чем в прошлом году
Фото: Т. Кулистикова

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз производства зерна в России со 131 млн т до 128 млн т. В том числе потенциал валового сбора пшеницы уменьшен с 83 млн т до 81 млн т. Об этом гендиректор компании Владимир Петриченко рассказал на X годовом общем собрании Национального союза свиноводов.

Изначально прогноз «ПроЗерна» был довольно оптимистичным, затем еще повышался, однако из-за засухи, длившейся три недели, а в некоторых районах и дольше, оценки пришлось пересмотреть, пояснил Петриченко. «По сути я вернулся к тому прогнозу, который был в феврале: мы соберем около 128 млн т — плюс-минус 2 млн т — зерна в целом, в том числе 81 млн т (плюс-минус 1 млн т) пшеницы, 20 млн т (плюс-минус 1 млн т) ячменя, около 13 млн т кукурузы и 4 млн т зернобобовых агрокультур», — перечислил эксперт. При этом он отметил, что состояние озимых оказалось лучше, чем ожидалось: если изначально потери оценивались в 7% от площади их сева, то сейчас — на уровне 4-5%, и это очень хороший результат. Однако ожидаемого увеличения посевов яровых зерновых не произошло, и в целом площади зерновых и зернобобовых остались на уровне прошлого года — 46,4 млн га, обратил внимание Петриченко.

По данным Минсельхоза на 20 июня, яровые зерновые занимали 28,9 млн га или 97,9% от плана, год назад в это время они были посеяны на 29,5 млн га. В том числе площадь под пшеницей составила 11,9 млн га, что на 1,8% меньше плана, но на 0,4 млн га больше, чем на 20 июня 2018-го. Ячменем заняли 8 млн га против 7,7 млн га в прошлом году, превысив плановый показатель на 1,8%. Также на 1,3% выше плана оказались площади кукурузы, как и год назад она заняла 2,6 млн га. По мнению Петриченко, состояние озимых и яровых может позволить выйти на более высокую урожайность, чем в прошлом году, поэтому валовой сбор ожидается выше, чем в 2018-м, когда было собрано 113,3 млн т.

Южный и Центральный федеральные округа шли на рекорд по производству зерна, но засуха помешала наливу зерна, в итоге результаты будут близки к уровню 2017-го, но все же ниже. Так, на Юге «ПроЗерно» ожидает валовый сбор в 35,6 млн т против 35,8 млн т в 2017 году и 29,2 млн т в прошлом. В Центре урожай может составить 31,7 млн т, тогда как в рекордном 2017-м было около 31,9 млн т, а в прошлом году 28,5 млн т. Также из-за засухи сократится производство в нижнем Поволжье, и валовой сбор в ПФО лишь немного превысит прошлогодний показатель (21,5 млн т), составив 22,8 млн т. В 2017-м урожай зерна в округе достиг 30,6 млн т. А вот в азиатской части России с развитием зерновых и погодой таких проблем нет, как результат — производство в Сибири в ее прежних границах (с учетом Забайкальского края и Бурятии, которые в ноябре прошлого года были включены с состав Дальневосточного округа) может достигнуть 17 млн т, тогда как в 2018-м было собрано 15,2 млн т зерна, в 2017-м — 15,8 млн т, рассказал Петриченко. Также он не исключил рекордного урожая на Дальнем Востоке, поскольку в Приморье удачно прошел сев кукурузы и пока она развивается хорошо. В целом ДФО может намолотить 880 тыс. т зерна — на 130-140 тыс. т больше показателей в предыдущие два года.

Если в итоге получится собрать 128 млн т зерна, то экспортный потенциал окажется вторым после сезона-2017/18, считает Петриченко. «Потенциал будет выше, чем в завершающемся сезоне, мы можем вывезти под 50 млн т зерна», — оценивает он. В том числе экспорт пшеницы может составить 37,5 млн т, ячменя — 6 млн т, кукурузы — 4,25 млн т. По итогам 2018/19 сельхозгода «ПроЗерно» оценивает отгрузки в целом на уровне 43,2 млн т в том числе 34,6 млн т пшеницы.

На прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз урожая зерна со 126,2 млн т до 124,7 млн т, оценка по экспорту в новом сезоне была уменьшена с 47,4 млн т до 46 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» также пересмотрел прогноз вывоза зерна, понизив оценку на 0,5 млн т до 48,9 млн т. В том числе прогноз отгрузок пшеницы уменьшен на 0,6 млн т до 37,6 млн т.

 

Между тем Международный совет по зерну (IGC) в июньском отчете снизил прогноз мирового производства зерна на 21 млн т до 2156 млн т на фоне уменьшения прогноза производства кукурузы в США с 362,4 млн т до 333,5 млн т. Оценка валового сбора в России осталась без изменений — 119,3 млн т, в том числе 79,5 млн т пшеницы. А вот потенциал экспорта для нашей страны повышен с 45,6 млн т до 46,6 млн т за счет увеличения оценки по пшенице на 1 млн т до 36,2 млн т.

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