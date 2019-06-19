Урожай зерна все еще может обновить рекорд

При благоприятных погодных условиях урожай зерна в этом году побьет рекорд 2017 года, когда было собрано свыше 135 млн т, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Посевная проходит без каких-либо погодных факторов, которые могли бы негативно сказаться на урожае этого года. Озимые хорошо перезимовали, а площади под яровыми больше, чем в прошлом году, пояснил он. — Сейчас зерновыми и зернобобовыми засеяно на 800 тыс. га больше, чем годом ранее. В общей сложности, площади под ними в этом году составят около 30 млн га». Ранее союз оценивал потенциал валового сбора зерновых и зернобобовых более чем в 130 млн т.



Никаких особых сюрпризов в ходе посевной не было — все прошло так, как прогнозировалось, соглашается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако гибель озимых, преимущественно в Поволжье, может составить около 1 млн га — это достаточно высокий показатель, обращает внимание он. «В целом, как мы и ожидали, произойдет небольшое — на 100-150 тыс. га — увеличение площадей под яровой пшеницей, ячменем (на 150-200 тыс. га), кукурузой (на 180-200 тыс. га)», — перечисляет эксперт. Безусловно, повышенные температуры и нехватка осадков на Юге, на востоке Черноземья и в Поволжье негативно повлияют на валовый сбор зерновых, считает Рылько. Сейчас прогноз ИКАР — чуть выше 126 млн т зерна в целом, в том числе 80,5 млн т пшеницы. «В значительной мере там уже заложены негативные последствия засухи, поскольку мы их предполагали. Однако в ближайшие дни мы будем корректировать прогноз», — добавил он. Ранее ИКАР незначительно понизил прогноз сбора пшеницы с 81 млн т.



Аналитический центр «СовЭкон» уже дважды в этом году уменьшал оценки по урожаю пшеницы. В начале июня с 83,4 млн т до 82,6 млн т, во второй декаде месяца — до 82,2 млн т, хотя аналитики пока «не драматизируют последствия» жаркой и сухой погоды в Черноморском регионе. Ранее Минсельхоз отмечал, что погода незначительно повлияла на состояние посевов.



При этом агроведомство сохраняет свой прогноз по сбору зерна на уровне 118 млн т. «Пока менять прогноз не планируем. Если и будет какая-то корректировка, то это через полтора месяца», — цитирует «Интерфакс» первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. Ранее Минсельхоз не исключал пересмотра прогноза после завершения посевной кампании. По данным министерства на 18 июня, в целом по стране яровой сев проведен на 50,4 млн га или 96,4% к прогнозной площади, в том числе яровые зерновые посеяны на 28,9 млн га — почти 98% от плана.



Холдинг «Био-Тон» (контролирует свыше 400 тыс. га земли в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях) в этом году увеличил посевную площадь на 11% относительно прошлого года, в том числе на 10% по зерновым и зернобобовым и на 13% по техническим агрокультурам, приводит данные гендиректор компании Ирина Логачева. «По текущим оценкам урожайность ожидается на уровне средней пятилетней. Таким образом, за счет роста площадей сева планируется повышение валового сбора, — говорит она. — Основные риски на данный момент — погодные условия в период уборки».



Между тем южные регионы уже приступили к уборке ранних зерновых, однако сводные показатели Минсельхоз пока не публикует. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, к 17 июня в регионе было обмолочено 57 тыс. га озимого ячменя — 42% от его посевов. Валовой сбор составляет 382 тыс. т при средней урожайности 67 ц/га. «Мы уже начали уборку ячменя, гороха и местами пшеницы и можем сказать, что текущая урожайность выше, чем в аналогичный период прошлого года, — рассказал «Агроинвестору» управляющий агробизнесом концерна «Покровский» (Краснодарский край) Станислав Кашуба. — По озимому ячменю сбор с гектара до 20% больше, по гороху превышает прошлогодние показатели практически вдвое. Например, в 2018-м средняя урожайность агрокультуры в ряде наших хозяйствах составляла 26 ц/га, а сегодня — 41 ц/га». Такие высокие результаты агрохолдинг получил благодаря качественному семенному материалу, своевременно проведенным агротехническим операциям, а также дождям в мае, считает Кашуба. Однако сейчас в регионах, где расположены посевы «Покровского», стоит сильная жара и суховеи, которые угнетают кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу, добавляет он.



В холдинге «Продимекс» урожай ранних зерновых в целом по предприятиям в этом году планируется немного выше среднего. Максимально благоприятная погода для формирования урожая зерновых колосовых сложилась, как обычно, в Краснодарском крае, комментирует заместитель гендиректора компании Вадим Ерыженский. «Хорошие условия также в Курской области. Наиболее сильно от июньской засухи пострадали северо-восточные территории Воронежской области: период без осадков в некоторых филиалах превысил 40 дней. Безусловно, это сказалось на наливе зерна и урожайности, — делится он. — Кроме того, начинается снижение потенциала урожая сои, т. к. она приступает к фазе цветения — очень чувствительной к низкой влажности воздуха. Не обошла нас и непогода — часть полей в Башкирии, на юге Воронежской области и в Краснодарском крае пострадали от града».



В Краснодарском и Ставропольском краях «Продимекс» уже начал уборку. Стартовая урожайность сформировалась на уровне показателей 2018-го, хотя предварительные прогнозы были выше. «Мы связываем такой результат с небольшими запасами влаги осенью», — говорит Ерыженский.





