Минсельхоз: жара незначительно повиляла на состояние посевов

Минсельхоз России назвал незначительным влияние жаркой погоды на состояние посевов сельхозкультур. «С учетом преимущественно хорошего и удовлетворительного состояния основных сельхозкультур и хороших и удовлетворительных агрометеорологических условий для их роста и развития можно сказать, что влияние негативных факторов на данный момент незначительно», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.



По данным Гидрометцентра, в первой декаде июня в Центральном, Северо-Западном федеральных округах и в западной половине Поволжья наблюдалась теплая, а в последние три-четыре дня декады жаркая погода. На востоке центральных черноземных областей и на юге Среднего Поволжья 5-9 июня зафиксирован суховей. Это опасное агрометеорологическое явление местами наблюдалось и на Юге страны, где в большинстве дней декады удерживалась жаркая погода (днем до +35°С), говорится в обзоре метеорологов. «На большинстве полей [Юга страны] из-за дефицита осадков влагообеспеченность посевов была удовлетворительной, а местами плохой. В ряде районов восточной половины региона продолжалась почвенная засуха, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были плохими (менее 50 мм). Состояние посевов озимой пшеницы и ярового ячменя в этих районах удовлетворительное, местами плохое, на части полей отмечено повреждение растений от засухи», — сообщает Гидрометцентр.



В то же время в целом состояние основных сельхозкультур в Центре, на Северо-Западе и в Поволжье, по данным метеорологов, в начале июня было преимущественно хорошим, на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке — хорошим и удовлетворительным. Согласно прогнозу, во второй декаде июня на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для роста и развития агрокультур будут хорошими и удовлетворительными, на большей части азиатской территории — преимущественно удовлетворительными. В отдельных районах Юга влагообеспеченность растений будет пониженной.



Тем временем уборочная кампания началась в Краснодарском крае. Как говорится в сообщении кубанской администрации, в крае обмолочены первые 7,3 тыс. га из 136 тыс. га посевных площадей, занятых озимым ячменем. Валовой сбор агрокультуры составляет около 50 тыс. т при среднекраевой урожайности 67,8 ц/га. Всего кубанским аграриям предстоит убрать более 1,6 млн га ячменя и пшеницы. «Ученые заверили, что состояние агрокультур позволяет рассчитывать на хороший урожай. Отмечу, что массовая уборка начнется после 15 июня. Мы планируем задействовать более 40 тыс. единиц различной техники. Этого достаточно, чтобы в сутки уверенно убирать свыше 100 тыс. га», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (цитата по РИА «Новости»).



Ранее о старте уборочной кампании сообщили Ставрополье и Крым. Так, по данным Минсельхоза Крыма на 11 июня, были собраны первые 40 т озимого ячменя с 11 га при урожайности 37 ц/га. Всего крымским аграриям предстоит убрать более 740 тыс. га, из них 574 тыс. га — зерновых и зернобобовых. «Массово Крым приступит к уборочной страде после 15 июня. В этом году мы планируем собрать не менее 1 млн 370 тыс. т зерновых и зернобобовых культур», — приводит слова главы Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина пресс-служба аграрного ведомства.



В начале июня аналитический центр «СовЭкон» впервые в этом году понизил прогноз урожая зерна в сезоне-2019/20 на 1,9 млн т до 127,2 млн т из-за засушливых погодных условий во второй половине мая — первой половине июня. Другие аналитики зернового рынка пока сохраняют неизменными свои прогнозы, находящиеся в диапазоне 126-130,8 млн т, включая 80,8-82,3 млн т пшеницы. А Минсельхоз США в июньском обзоре повысил свой прогноз урожая в России на 1 млн т до 78 млн т по пшенице и на 0,5 млн т до 38,9 млн т для кормового зерна. Минсельхоз России ожидает урожай зерновых на уровне 118 млн т, из которых 75-78 млн т придется на пшеницу. Согласно оценке российского аграрного ведомства, посевная площадь в 2019 году вырастет на 1,2 млн га и впервые превысит 80 млн га, по состоянию на 13 июня яровой сев был выполнен на 96%.

