В России началась уборочная кампания

В Ставропольском крае 10 июня началась уборка зерновых агрокультур, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Старт уборочной кампании был дан в хозяйстве «Новоурожайненское», где были обмолочены первые 10 га озимого ячменя. Урожайность составляет 30 ц/га, влажность — 12-14%. Всего хозяйство планирует убрать 600 га озимого ячменя и 8,2 тыс. га пшеницы, на данный момент в поле работают восемь зерноуборочных комбайнов.



Массовая уборка на Ставрополье стартует до 20 июня, уточнил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Всего зерновые культуры предстоит убрать на площади около 2 млн га, для этого будет задействовано около 6,5 тыс. комбайнов.



К началу уборочных работ также готовы аграрии Крыма. Как говорил глава Минсельхоза республики Андрей Рюмшин, к сбору урожая зерновых аграрии должны приступить во второй декаде июня. Посевная площадь озимых зерновых в Крыму увеличилась на 18 тыс. га, по состоянию на конец мая в хорошем и удовлетворительном состоянии находился 91% посевов. «А это значит, что наши ожидания рекордного урожая должны осуществиться», — обещал Рюмшин (цитата по пресс-службе Минсельхоза региона). В то же время 5 июня в нескольких районах Крыма прошел град, в результате чего пострадало около 3,5 тыс. га сельхозугодий, в том числе почти 2 тыс. га посевов пшеницы.



На этой неделе должна начаться уборочная страда и в Краснодарском крае. Как было заявлено на прошлой неделе на совещании с участием губернатора Вениамина Кондратьева, посевные работы в регионе были завершены в оптимальные сроки. На период уборки руководство Кубани рекомендовало контролирующим органам приостановить проверки аграриев, а МЧС — усилить контроль пожарной безопасности. «Погода жаркая, на полях возможны возгорания. Необходимо постоянно отслеживать ситуацию на всей площади полей, организовать дежурства», — приводит Минсельхоз региона слова губернатора. Всего в Краснодарском крае сельхозкультуры занимают 3,4 млн га, в том числе 1,6 млн га — пшеница и ячмень, 573 тыс. га — кукуруза на зерно, 125 тыс. га — рис. В прошлом году Кубань произвела 12,7 млн т зерна — 11% общероссийского урожая. В 2019-м губернатор поставил задачу собрать не меньше этого объема.



Посевная кампания в текущем году стартовала в середине февраля. Согласно прогнозу Минсельхоза, яровые агрокультуры в этом году займут 52,3 млн га, из которых 29,5 млн га придется на яровые зерновые. По состоянию на 10 июня яровой сев в стране проведен на 95% от плана. Озимые зерновые под урожай 2019 года занимают 17,7 млн га. По данным Росстата, к 1 мая суммарная площадь гибели посевов озимых зерновых в сельхозорганизациях составляла 199,4 тыс. га или 2,9% от общей площади сева.



На фоне расширения посевных площадей и относительно невысокого процента гибели озимых аналитики прогнозируют второй урожай зерна в истории страны. Так, аналитический центр «Русагротранса» в конце мая оценивал будущий урожай зерновых на уровне 126 млн т, в том числе 80,8 млн т пшеницы. В 2017 году валовой сбор зерна составил рекордные 135,5 млн т, в прошлом — 113,3 млн т. Майский прогноз «ПроЗерно» - на уровне 130,8 млн т, включая 82,3 млн т пшеницы, Института конъюнктуры аграрного рынка — 126,7 млн т и 81 млн т соответственно. Аналитический центр «СовЭкон» в начале июня снизил свой прогноз на 1,9 млн т до 127,2 млн т из-за засушливых погодных условий во второй половине мая — первой половине июня.



По данным Гидрометцентра, в первой декаде июня состояние основных агрокультур в Центре страны было преимущественно хорошим, на Юге, Урале и в Сибири — хорошим и удовлетворительным. В то же время Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на данные космического мониторинга сообщает о сформировавшейся выраженной зоне в южных областях Поволжья, Урала и Сибири, где развитие сельхозкультур происходит с серьезной задержкой. Практически на всех территориях, прилегающих к границе с Казахстаном, отставание составляет от 5% до 20% от средних многолетних значений, а в ряде районов Оренбургской области и Алтайского края — от 10% до 20%, уведомляет НСА.

