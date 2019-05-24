Рентабельность зернопроизводства в сезоне-2018/19 выросла

По данным ценового мониторинга Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk Thomson Reuters), экспортные цены на российскую пшеницу на базисе FOB (Новороссийск) в сезоне-2018/19 находились на самом высоком уровне за последние три года вплоть до мая. В частности, в феврале 2019-го российская пшеница с содержанием протеина 12,5% стремилась к показателю $250/т. Для сравнения, в прошлом сезоне с рекордным урожаем и экспортом цена на данную позицию не превышала $215/т, подчеркивает аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Светлана Малыш. «Безусловно, такие ценовые уровни были довольно привлекательны для сельхозпроизводителей, так как многие из них проводили большую часть продаж зерна как раз в этот период высоких цен», — рассказала она «Агроинвестору».



Хорошая ценовая ситуация позволила зернопроизводителям иметь неплохую рентабельность, считает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. По оценке организации, в среднем этот показатель по стране находился на уровне примерно 28%. «Такой уровень доходности создает благоприятные условия для обновления материально-технической базы сельхозпредприятий и решения социальных вопросов селян», — говорит он.



Сложно не признать этот сезон удачным (для некоторых, возможно, самым удачным) с точки зрения рентабельности растениеводства, отмечает руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.



Достойные цены реализации в совокупности с хорошей урожайностью позволили сельхозпроизводителям зафиксировать высокую прибыль. В частности, по пшенице и ячменю она была существенно больше, чем сезоном ранее: в среднем по России на 17-20%, а по отдельным регионам на 50-60%. То же самое и по ячменю. Не все так однозначно только с кукурузой: ввиду резкого снижения урожайности из-за засухи на юге страны многие (но далеко не все) аграрии получили по данной агрокультуре нулевую и даже отрицательную маржу, знает эксперт.



В сезоне-2019/20 уровни рентабельности зернопроизводства могут вновь опуститься, опасаются сами сельхозпроизводители. Ожидания большого урожая уже привели к сокращению цен. Гендиректор «Ток-Агро» (Ставропольский край, зерновыми занято около 30 тыс. га) Сергей Чебаненко от следующего сезона «ничего хорошего» не ждет, и при этом не видит перспектив высокого сбора, о которых все говорят. «По крайней мере, в нашем регионе, — уточняет он. — Была очень сухая осень, на половине площади края всходы озимых появились в январе. Многие предприятия были вынуждены делать пересев. Мы — нет, но, наверное, большая часть озимых у нас не в очень хорошем состоянии». Кроме того, и весной осадков было вдвое меньше к уровню прошлого года. Впрочем, если до уборки еще хотя бы два-три раза пройдет дождь, то ситуация может выправиться, надеется топ-менеджер.



С учетом роста затрат и возможного сокращения цен доходность может тоже прилично уменьшится, опасается Чебаненко. «И мы вступим в очередной период выживания, — говорит он. — По крайней мере, вряд ли маржа будет лучше, чем в сезоне-2018/19, для расширенного производства ее точно не хватит». Чтобы активно развивать бизнес, рентабельность должна составлять хотя бы 20%. Но последние пару лет этот показатель держится на уровне около 5-12%, сообщает руководитель. И это при том, что еще три-четыре года назад он доходил до 30-40%. «Мы, конечно, не умрем, но и развиваться не будем», — пессимистичен он.

