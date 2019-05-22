АЗС предупредили о новом скачке цен на топливо

Независимый топливный союз (НТС) предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. В письме за подписью президента организации Павла Баженова текущая ситуация на топливном рынке сравнивается с событиями прошлогодней весны. «По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тыс. руб. за тонну», — приводит РИА «Новости» текст обращения.



На сайте НТС указано, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской бирже выросли на 23% на бензин АИ-92 и на 18,5% — на АИ-95. Цена на летнее дизельное топливо за месяц выросла на 2,5%. В то же время мировые цены на нефть марки Urals в течение месяца сохраняют волатильность в диапазоне 1-2 $. «С некоторым лагом оптовые цены транслируются в мелкий опт. К примеру, в Саратовской области за указанный период цены на АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%», — сообщает союз. По его прогнозу, в условиях высокого сезона следует ожидать дальнейший рост оптовых и мелкооптовых цен.



Среди основных причин резкого роста цен НТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на нефтезаводах, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт. Демпфирующий механизм, разработанный правительством, не справляется с поставленными задачами, отмечается в письме.



Дмитрий Козак в ответ заявил, что причин для беспокойства не видит. Он связал изменение ценовой ситуации с ростом цен на мировом рынке. «Мы мониторим ситуацию на рынке: биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога», — прокомментировал во вторник вечером Козак (цитата по ТАСС). По его мнению, сегодняшний уровень биржевых цен обеспечивает розничному сегменту достаточную маржинальность.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не видит поводов для паники: динамика цен на топливо не превысит темпы инфляции, заявил ТАСС начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. «Держим руку на пульсе и, в случае чего, применим меры антимонопольного реагирования», — сказал ТАСС Махонин.



Резкое повышение цен на топливо наблюдалось весной прошлого года. К началу июня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценивал рост в 22-28% год к году, ущерб был оценен аграрным ведомством в 12 млрд руб. Тогда правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, а позднее разработало механизм разработало демпфирующий механизм, позволяющий увеличить компенсации нефтяникам в обмен на сдерживание цен. В конце марта соглашение с нефтяниками было продлено до 1 июля, при этом сообщалось, что далее соглашение продлеваться не будет. А в середине апреля Козак на совещании у президента Владимира Путина сообщал, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.



Тем не менее аграрии заметили рост цен в этом году. Как сообщил Минсельхоз Омской области в начале мая, предприятия АПК области получают топливо с нефтебаз со скидкой в 500 руб. за тонну, однако даже с дисконтом стоимость дизеля по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6% и составляет 50 тыс./т. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял в апреле, что все усилия аграриев по наращиванию производственных мощностей и увеличению рентабельности «практически полностью съедаются ростом цен на ГСМ». «В прошлом году мы покупали горюче-смазочные материалы (дизтопливо) по 44 тыс. руб. за тонну, в этом году — по 49 тыс. руб. за тонну», — рассказывал он.



По оценке Минсельхоза, потребность аграриев в ГСМ на весенние полевые работы составляет 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценивал долю расходов на топливо в себестоимости продуктов растительного происхождения на уровне 13%, продуктов животноводства — около 4%.

