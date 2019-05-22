Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.335
eur
71.723
moex
2616.53
brent
71.69
пшеница
480
сахар
11.81

Техника
АЗС предупредили о новом скачке цен на топливо
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 мая 2019
За месяц биржевые цены на бензин выросли на 18,5-23%
На весенние полевые работы аграрием необходимо 1,9 млн тонн дизеля и и 300 тыс. тонн бензина
Фото: Pixabay

Независимый топливный союз (НТС) предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. В письме за подписью президента организации Павла Баженова текущая ситуация на топливном рынке сравнивается с событиями прошлогодней весны. «По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тыс. руб. за тонну», — приводит РИА «Новости» текст обращения.

На сайте НТС указано, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской бирже выросли на 23% на бензин АИ-92 и на 18,5% — на АИ-95. Цена на летнее дизельное топливо за месяц выросла на 2,5%. В то же время мировые цены на нефть марки Urals в течение месяца сохраняют волатильность в диапазоне 1-2 $. «С некоторым лагом оптовые цены транслируются в мелкий опт. К примеру, в Саратовской области за указанный период цены на АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%», — сообщает союз. По его прогнозу, в условиях высокого сезона следует ожидать дальнейший рост оптовых и мелкооптовых цен.

Среди основных причин резкого роста цен НТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на нефтезаводах, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт. Демпфирующий механизм, разработанный правительством, не справляется с поставленными задачами, отмечается в письме.

Дмитрий Козак в ответ заявил, что причин для беспокойства не видит. Он связал изменение ценовой ситуации с ростом цен на мировом рынке. «Мы мониторим ситуацию на рынке: биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога», — прокомментировал во вторник вечером Козак (цитата по ТАСС). По его мнению, сегодняшний уровень биржевых цен обеспечивает розничному сегменту достаточную маржинальность.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не видит поводов для паники: динамика цен на топливо не превысит темпы инфляции, заявил ТАСС начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. «Держим руку на пульсе и, в случае чего, применим меры антимонопольного реагирования», — сказал ТАСС Махонин.

Резкое повышение цен на топливо наблюдалось весной прошлого года. К началу июня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценивал рост в 22-28% год к году, ущерб был оценен аграрным ведомством в 12 млрд руб. Тогда правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, а позднее разработало механизм разработало демпфирующий механизм, позволяющий увеличить компенсации нефтяникам в обмен на сдерживание цен. В конце марта соглашение с нефтяниками было продлено до 1 июля, при этом сообщалось, что далее соглашение продлеваться не будет. А в середине апреля Козак на совещании у президента Владимира Путина сообщал, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

Тем не менее аграрии заметили рост цен в этом году. Как сообщил Минсельхоз Омской области в начале мая, предприятия АПК области получают топливо с нефтебаз со скидкой в 500 руб. за тонну, однако даже с дисконтом стоимость дизеля по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6% и составляет 50 тыс./т. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял в апреле, что все усилия аграриев по наращиванию производственных мощностей и увеличению рентабельности «практически полностью съедаются ростом цен на ГСМ». «В прошлом году мы покупали горюче-смазочные материалы (дизтопливо) по 44 тыс. руб. за тонну, в этом году — по 49 тыс. руб. за тонну», — рассказывал он.

По оценке Минсельхоза, потребность аграриев в ГСМ на весенние полевые работы составляет 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценивал долю расходов на топливо в себестоимости продуктов растительного происхождения на уровне 13%, продуктов животноводства — около 4%.

Показать еще

Статьи по теме
Цены на ГСМ заморозят еще на три месяца
Нефтяные компании снизят цену на дизель
Рост цен на топливо грозит удорожанием продуктов
Яровой сев подорожает на 10-20%. Аграрии могут засеять до 60 млн гектаров
Потери аграриев из-за удорожания ГСМ достигают 11 млрд рублей

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Онлайн-каталог запчастей Väderstad

Рекомендации
Рекомендации
Рынок ждет перемен
Что изменилось в АПК при Дмитрии Патрушеве
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 13 по 19 мая
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
Фото
Крупнейшие латифундисты России – 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект "Защита семян"
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией