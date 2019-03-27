Цены на ГСМ заморозят еще на три месяца

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями продлить заморозку цен на топливо еще на три месяца, до 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака. Соглашения с нефтяными компаниями предполагается подписать до конца этой недели.



При этом правительство заверило нефтяные компании, что продление соглашения о стабилизации ситуации на внутреннем рынке будет последним, уточнил глава «Нового потока» Дмитрий Мазуров. Одновременно кабинет министров пообещал нефтяникам смягчить ряд обязательств. В частности, как рассказал Козак, предлагается снизить требования по темпам увеличения поставок топлива на внутренний рынок с нынешних 3%. Также предполагается скорректировать формулу демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть (для защиты внутреннего рынка от колебаний цен при высоких экспортных ценах на топливо бюджет доплачивает нефтекомпаниям часть разницы между этими ценами и условной внутренней ценой). По словам главы Минэнерго Александра Новака, условную внутреннюю цену предложено снизить с нынешних 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну, на бензин — с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за тонну.



Правительство договорилось с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин весной 2018 года, после резкого роста цен в рознице. Предыдущее соглашение действовало до 31 марта, в результате, по данным ФАС, цены на бензин и дизельное топливо повышаются медленнее инфляции. «С начала года по первую декаду марта розничные цены на бензин выросли на 0,83%, на дизельное топливо — 0,91%, в то время как инфляция составила 1,7%», — доложил на совещании у Козака замглавы ФАС Анатолий Голомолзин (цитата по RNS). По его словам, оптовые цены на бензин практически не менялись с начала года, при этом они отстают от экспортного паритета примерно на 10 тыс. руб./т, на дизельное топливо — примерно на 5 тыс. руб./т.



По данным Росстата, в течение 2018 года дизельное топливо в среднем по России подорожало в рознице на 16% до 46,68 руб./л, бензин — на 9% до 43,5 руб./л (декабрь к декабрю). Рост затрат на топливо стал одним из факторов, негативно повлиявших на рентабельность агропредприятий, рассказывал на прошлой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. «Значительное удорожание топлива — затраты на приобретение дизельного топлива выросли на 22%, бензина — на 15% — отразилось на финансовых результатах отрасли. И доля прибыльных организаций в общем числе уменьшилась до 80%, это практически на уровне 2017 года, но если сравнивать с 2016 годом, это меньше на 10 п. п.», — сообщил Чеботаев.



По оценке Минсельхоза, потребность аграриев в ГСМ на весенние полевые работы составляет 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. К середине марта фактические запасы топлива у сельхозпроизводителей составляли 470 тыс. т дизеля и 64 тыс. т автобензина, докладывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 марта. По его словам, цены на топливо стабильны, хотя в период подготовки и проведения весенних полевых работ «ежегодно имеют тенденцию к росту». Согласно оценке президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, перед и во время полевых работ ГСМ обычно стоят на 30-50% дороже.



Рост цен на топливо стал для аграриев одной из самых крупных проблем в прошлом году. Как рассказывал финансовый директор компании «Старт» (Свердловская область) Евгений Коковин, удорожание дизельного топливо было главной неприятностью в 2018-м, так как является одной из важнейших статей расходов. На резкое увеличение затрат указывал и гендиректор оренбургской «Елани» Алексей Орлов, уточняя, что основная причина повышения затрат — удорожание дизеля: даже с учетом компенсаций от государства цена на него увеличилась на 15%. Минсельхоз ранее заявлял, что в качестве перспективного способа улучшить экономические показатели предприятий АПК рассматривает переход на газомоторное топливо. Это позволит в два-три раза снизить издержки на закупку ГСМ, отмечал осенью первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Как говорится в годовом отчете группы «Русагро», в 2018 году компания прибрела шесть КАМАЗов, работающих на метане, «для получения соответствующего опыта использования с целью дальнейшего перехода с бензина на газ».

