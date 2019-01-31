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Техника
Правительство не будет регулировать цены на топливо для аграриев
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
31 января 2019
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, в этом году стоимость ГСМ будет стабильной
В 2018 году дизельное топливо подорожало на 16%, сообщает Росстат
Фото: В. Бычков

Вице-премьер Дмитрий Козак считает нецелесообразным вводить государственное регулирование цен на топливо для сельхозпроизводителей. Об этом он заявил в среду, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Я не вижу оснований для введения государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы для отдельных категорий потребителей, в том числе сельскохозяйственных», — приводит ТАСС слова Козака.

Он пояснил, что регулирование цен повлечет за собой необходимость в государственном субсидировании нефтяных компаний. «Цепная реакция будет, если мы установим отдельные цены. А кто будет компенсировать? Нефтяная отрасль тогда потребует государственной поддержки», — сказал вице-премьер.

В то же время Козак выразил надежду, что розничные цены на топливо, в том числе для аграриев, удастся удержать. Так, по его словам, к концу февраля должен начать действовать механизм обратного акциза с демпфером, который будет работать для балансировки внутреннего рынка топлива. При этом 31 марта истечет срок соглашений с нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо, заключенных в ноябре. «Мы надеемся, что механизм заработает. И в этом случае соглашения с нефтяниками утратят свою силу. Мы надеемся, что от ручного механизма нам удастся отказаться. А рынок останется стабильным», — отметил чиновник.

По данным Росстата, в течение 2018 года дизельное топливо в среднем по стране подорожало на 16% и в конце декабря продавалось за 46,66 руб./л, бензин — на 11% до 43,42 руб./л. Основной рост пришелся на первую половину года, когда дизельное топливо, согласно официальной статистике, поднялось в цене на 11%. Тогда Минсельхоз оценил убытки аграриев в 12 млрд руб. На их компенсацию распоряжением правительства от 4 августа из резервного фонда было выделено 5 млрд руб. В ноябре Госдума рассматривала вопрос о перечислении аграриям оставшихся 7 млрд руб., однако предложение было отклонено в связи с тем, что эти деньги не успеют освоить.

За четыре недели января 2019 года дизельное топливо поднялось в цене еще на 1,2% до 47,24 руб./л, бензин — на 0,8% до 43,77 руб./л. Как акцентировал Козак, динамика в январе соответствует договоренности правительства с нефтяниками: в качестве компенсации повышения НДС допускается увеличение цен на ГСМ в пределах 1,7%. «С нового года рост цен на бензины и дизель на АЗС нефтяных компаний находится в пределах допустимых 1,7%. Ситуация с обеспечением топливом стабильная», — заверил он.

По оценке Минсельхоза, годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составляет 4,6 млн т, в бензине — 807 тыс. т. Также топливо играет ключевую роль в стоимости доставки сельхозпродукции. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценивал долю расходов на топливо в себестоимости продуктов растительного происхождения на уровне 13%, продуктов животноводства — около 4%.

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