Минсельхоз ожидает четырехкратного роста рентабельности агропредприятий

Рентабельность российских сельхозпредприятий за пять лет должна увеличиться до 30-35%, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, сейчас этот показатель колеблется от 60% до 10%, а в прошлом году средняя рентабельность в АПК страны составила 8%.



«Важно, чтобы мы имели минимальную рентабельность не 10%, а хотя бы в ближайшие пять лет достигли стабильно показателя в 30-35%, это будет инструмент собственного развития, к которому стремится государство», — приводит слова Хатуова «Интерфакс». По его словам, повышать рентабельность помогают модернизация производства, внедрение новых технологий, инструменты кредитования.



В прошлом году существенный рост цен на топливо и падение закупочных цен на зерно и молоко привели к снижению прибыли сельхозпредприятий в прошлом году, признал ранее на этой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. «Значительное удорожание топлива — затраты на приобретение дизельного топлива выросли на 22%, бензина — на 15% — отразилось на финансовых результатах отрасли. <...> И доля прибыльных организаций в общем числе уменьшилась до 80%, это практически на уровне 2017 года, но если сравнивать с 2016 годом, это меньше на 10 п. п.», — сказал Чеботаев. По предварительным данным, объем полученной алтайскими сельхозорганизациями чистой прибыли в прошлом году превысил 8 млрд руб., что «немного выше» уровня предыдущего года, но практически на 30% меньше уровня 2016-го.



В то же время министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников сообщил, что средняя рентабельность отрасли в регионе по итогам 2018 года составила 25,6% против 20,6% годом ранее. В Рязанской области средняя рентабельность агросектора оценена в 13%. По предварительным данным Минсельхозпрода региона, наибольшая доля прибыли ожидается от реализации продукции растениеводства. Рентабельность растениеводческих компаний составила в среднем 28%, животноводческого направления — менее 13%.



Повышение маржинальности возможно при двух базовых сценариях: первое — это увеличение цены реализации за счет улучшенной конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, второе — это существенное сокращение издержек, напоминает директор Центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. Однако в обоих случаях ситуация не предвещает никаких сдвигов в лучшую сторону. «Рынки у нас не растут позитивно, то есть нет хорошей конъюнктуры ни по животноводству, ни по растениеводству. С точки зрения издержек мы также не видим особых движения в сторону их сокращения ни как со стороны нефтяников, ни со стороны поставщиков химии. Зарплаты у нас тоже не особенно снижаются», — сказал «Агроинвестору» Строкин. Более того, добавил он, для высоких переделов издержками является стоимость сырья — зерна для производителей мяса или подсолнечник для производителей масла, таким образом, высокая цена на продукцию одних приводит к сниженной маржинальности других. «Поэтому для существенного, в разы, увеличения маржинальности просто нет экономических предпосылок», — заключил Строкин.



В то же время есть и третий, неэкономический фактор — это господдержка. В мировой практике существуют меры поддержки доходности через установление минимальных цен на сельхозпродукцию либо гибкого регулирования ценообразования на рынке, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Установление минимальных цен могло бы стать действенной мерой, однако стоит помнить, что оно потребует существенных финансовых ресурсов государства по компенсации разницы с рыночными ценами», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко. Госпрограмма развития АПК, напротив, подразумевает направление средств поддержки, прежде всего, на стимулирование инвестиций, в том числе с учетом экспортных амбиций российских аграриев, поэтому перераспределение этих денег на субсидирование цен пока маловероятно, полагает она. Кроме того, государство поддерживает экспорт, а если маржинальность на целевых внешних рынках выше, это будет способствовать вывозу продукции и внутренняя доходность может пострадать, обращает внимание Строкин.



По данным Росстата, в 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства в России сократился на 0,6% и в стоимостном выражении составил 5,12 трлн руб. в действующих ценах. При этом маржинальность производства агрокультур в текущем сезоне складывается совершенно по-разному в зависимости от региона, ранее отмечал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Так, на юге из-за засухи доходность многих позиций сократилась. Самой доходной в 2018/19 сельхозгоду в южных регионах стала пшеница — около 30 тыс. руб./га. В центре страны доходность практически всех основных агрокультур, напротив, увеличилась, наибольший рост — более чем в три раза — отмечался по кукурузе и сахарной свекле. Маржинальность растениеводства выросла и в Поволжье, хотя показатели и остаются на более низком уровне, чем на юге и в центре страны.

